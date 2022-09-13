​مصدر مصري لـ (الزمان): الملف الاقتصادي يتصدر مباحثات السيسي في قطر

الدوحة‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

‭ ‬وصل‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬تستمر‭ ‬ليومين‭ ‬هي‭ ‬الاولى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تهدف‭ ‬لتكريس‭ ‬المصالحة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بعد‭ ‬قطيعة‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬‮ ‬‭ ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬القطرية‭ ‬‮«‬قنا‮»‬‭ ‬إنّ‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬‮«‬تقدم‭ ‬مستقبلي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ (..) ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬للبلاد‮»‬‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصدرا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الملف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬يتصدر‭ ‬مباحثات‭ ‬الزعيمين،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تطلب‭ ‬مصر‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬القطري‭ ‬للاقتصاد‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬أزمة‭ ‬طاحنة‭ ‬،‭ ‬وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تضخ‭ ‬قطر‭ ‬استثمارات‭ ‬مباشرة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬المصري‭ ‬تقدر‭ ‬ب20‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬شراء‭ ‬أصول‭ ‬مصرية‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬شركة‭ ‬فودافون‭ ‬مصر‭ . ‬وكانت‭ ‬قطر‭ ‬قد‭ ‬قدمت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬مبلغ‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬لدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصري‭ ‬كما‭ ‬تتضمن‭ ‬المباحثات‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وقطر‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬الملف‭ ‬الفلسطيني‭ ‬اذ‭ ‬يلعب‭ ‬البلدان‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬ملف‭ ‬التهدئة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التنسيق‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬الليبي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الأطراف‭ ‬المتصارعة‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬وحدة‭ ‬التراب‭ ‬الليبي‭ ‬ووقف‭ ‬التدخلات‭ ‬الخارجية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الجزائر‭ ‬القادمة‭ . ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬توقع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬والمحللين‭ ‬السياسيين‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬زيارة‭ ‬السيسي‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الانفتاح‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬قال‭ ‬طارق‭ ‬فهمي‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأزمة‭ ‬الإقتصادية‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬العالم‭ ‬بفعل‭ ‬الحرب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الروسية‭ ‬حيث‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وهناك‭ ‬إمكانية‭ ‬للتعاون‭ ‬بينهما‭ ‬لمواجهة‭ ‬أزمة‭ ‬الغاز‭ ‬والطاقة‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تداعيات‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬حيث‭ ‬تمتلك‭ ‬قطر‭ ‬علاقات‭ ‬وطيدة‭ ‬مع‭ ‬أوربا‭ ‬بسبب‭ ‬ملف‭ ‬الغاز‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الإتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬مؤخرا‭ ‬بين‭ ‬الأتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ومصر‭ ‬وضعها‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الغاز‭ ‬الدولية‭ ‬،‭ ‬وأوضح‭ ‬رامي‭ ‬زهدي‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الشئون‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬وقطر‭ ‬تحتاج‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬إلى‭ ‬توفيق‭ ‬الرؤى‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬كما‭ ‬تطمح‭ ‬قطر‭ ‬للمشاركة‭ ‬فى‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصري‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬الواعدة‭ ‬والانفتاح‭ ‬على‭ ‬القارة‭ ‬الأفريقية‭ ‬عبر‭ ‬بوابة‭ ‬مصر‭ . ‬وكان‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬زار‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬بهدف‭ ‬تكريس‭ ‬المصالحة‭.‬وقطعت‭ ‬مصر‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2017‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬والبحرين‭ ‬بعدما‭ ‬وجّهت‭ ‬القاهرة‭ ‬اتهامات‭ ‬للدوحة‭ ‬بدعم‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬التي‭ ‬أطاحها‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2013‭. ‬وفي‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2021‭ ‬أعادت‭ ‬الدول‭ ‬الأربع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬قطر‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬اعلنت‭ ‬قطر‭ ‬أنها‭ ‬ستستثمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭,‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬مشكلات‭ ‬اقتصادية‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬وتفاقمت‭ ‬تلك‭ ‬المشكلات‭ ‬اثر‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬القاهرة‭ ‬الى‭ ‬خفض‭ ‬قيمة‭ ‬عملتها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬17‭%‬‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‭. ‬كما‭ ‬وقّع‭ ‬العملاق‭ ‬القطري‭ ‬‮«‬قطر‭ ‬إنرجي‮»‬‭ ‬في‭ ‬التوقيت‭ ‬نفسه‭ ‬اتفاقا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إكسون‭ ‬موبيل‮»‬‭ ‬يستحوذ‭ ‬بموجبه‭ ‬على‭ ‬40‭%‬‭ ‬من‭ ‬حصتها‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬تنقيب‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬قبالة‭ ‬السواحل‭ ‬المصرية‭.‬‮ ‬