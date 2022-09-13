​مصدر مصري لـ (الزمان): الملف الاقتصادي يتصدر مباحثات السيسي في قطر

الدوحة- (أ ف ب) – القاهرة -مصطفى عمارة
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة الثلاثاء في زيارة تستمر ليومين هي الاولى له منذ توليه منصبه في 2014، في خطوة تهدف لتكريس المصالحة بين البلدين بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات. وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا» إنّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «تقدم مستقبلي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، لدى وصوله (..) في زيارة رسمية للبلاد». إلا أن مصدرا دبلوماسيا رفيع المستوى في القاهرة أكد في تصريحات خاصة للزمان أن الملف الاقتصادي يتصدر مباحثات الزعيمين، ومن المنتظر أن تطلب مصر مزيدا من الدعم القطري للاقتصاد المصري الذي يعاني أزمة طاحنة ، وكشف المصدر أنه من المنتظر أن تضخ قطر استثمارات مباشرة للاقتصاد المصري تقدر ب20 مليار دولار في صورة شراء أصول مصرية على رأسها شركة فودافون مصر . وكانت قطر قد قدمت خلال الفترة الماضية مبلغ 5 ملايين دولار لدعم الاقتصاد المصري كما تتضمن المباحثات التنسيق بين مصر وقطر في موضوع الملف الفلسطيني اذ يلعب البلدان دورا بارزا في موضوع ملف التهدئة فضلا عن التنسيق في الملف الليبي من خلال الضغط على الأطراف المتصارعة بما يضمن الإسراع في عملية إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة تعمل على إعادة وحدة التراب الليبي ووقف التدخلات الخارجية فضلا عن التنسيق بين البلدين في قمة الجزائر القادمة . وفي السياق توقع عدد من المراقبين والمحللين السياسيين أن تدفع زيارة السيسي العلاقات بين البلدين إلى مزيد من الانفتاح والتنسيق في مختلف القضايا ، و قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن تلك الزيارة تأتي في توقيت مهم للغاية وخاصة في ظل الأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم بفعل الحرب الأوكرانية الروسية حيث أنه من المنتظر أن تؤدي تلك الزيارة إلى جذب مزيد من الاستثمارات بين البلدين، وهناك إمكانية للتعاون بينهما لمواجهة أزمة الغاز والطاقة خاصة مع تداعيات الحرب الروسية الأمريكية حيث تمتلك قطر علاقات وطيدة مع أوربا بسبب ملف الغاز كما أن الإتفاق الذي تم مؤخرا بين الأتحاد الأوروبي ومصر وضعها على خارطة الغاز الدولية ، وأوضح رامي زهدي الخبير في الشئون الدولية أن مصر وقطر تحتاج في هذا التوقيت إلى توفيق الرؤى السياسية والاقتصادية كما تطمح قطر للمشاركة فى تنمية الاقتصاد المصري والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة والانفتاح على القارة الأفريقية عبر بوابة مصر . وكان أمير قطر زار مصر في حزيران/يونيو الماضي بهدف تكريس المصالحة.وقطعت مصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017 الى جانب كل من السعودية والامارات والبحرين بعدما وجّهت القاهرة اتهامات للدوحة بدعم جماعة الاخوان المسلمين التي أطاحها الجيش المصري من السلطة في العام 2013. وفي كانون الثاني/يناير 2021 أعادت الدول الأربع علاقاتها مع قطر. وفي نهاية آذار/مارس، اعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من 4,5 مليارات دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة كوفيد وتفاقمت تلك المشكلات اثر الحرب الروسية على أوكرانيا ما دفع القاهرة الى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17% قبل شهرين. كما وقّع العملاق القطري «قطر إنرجي» في التوقيت نفسه اتفاقا مع شركة «إكسون موبيل» يستحوذ بموجبه على 40% من حصتها في حقل تنقيب في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.