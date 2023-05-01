​مصدر دبلوماسي لـ(الزمان):مفاوضات سرية بين إيران ومصر بوساطة عراقية

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

​​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬‮«‬‭ ‬الزمان‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مفاوضات‭ ‬سرية‭ ‬تجري‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإيران‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬تبحث‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬بارزاً‭ ‬في‭ ‬التوسط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬نظرا‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تربطه‭ ‬بالبلدين‭. ‬ولفت‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬أبلغت‭ ‬إيران‭ ‬عن‭ ‬تحفظها‭ ‬على‭ ‬السياسات‭ ‬الإيرانية‭ ‬تجاه‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالملف‭ ‬السوري‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬مصر‭ ‬انّ‭ ‬سوريا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري،‭ ‬وكذلك‭ ‬علاقة‭ ‬إيران‭ ‬ببعض‭ ‬المنظمات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬كحماس‭ ‬والجهاد‭ ‬والتي‭ ‬تدخل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬أولوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسياسات‭ ‬المصرية‭ ‬تجاه‭ ‬ماتراه‭ ‬من‭ ‬دورها‭ ‬الريادي‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬الوساطة‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أو‭ ‬التوسط‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬التهدئة‭ ‬بين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭. ‬وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬بوضوح‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تحفظ‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬السياسات‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬أصبحت‭ ‬مسألة‭ ‬وقت‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تمثل‭ ‬أحد‭ ‬العقبات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ . ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإيران‭ ‬لم‭ ‬تنقطع‭ ‬،فهناك‭ ‬قائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬بدرجة‭ ‬سفير‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تنحصر‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬أو‭ ‬ملفات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالجانب‭ ‬الأمني‭ ‬او‭ ‬الاستخباراتي‭ .‬‮ ‬‭ ‬ووصف‭ ‬عزت‭ ‬سعد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجلس‭ ‬المصري‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والمقرب‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬الرئاسة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإيران‭ ‬بأنها‭ ‬ليست‭ ‬طبيعية‭ ‬نظرا‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬ملفات‭ ‬تقف‭ ‬عائقاً‭ ‬أمام‭ ‬عودة‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات،‭ ‬لكن‭ ‬الوساطة‭ ‬العراقية‭ ‬قد‭ ‬تفتح‭ ‬الباب‭ ‬لبداية‭ ‬مشاورات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬نظرا‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تربطها‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وكشف‭ ‬عزت‭ ‬سعد‭ ‬أن‭ ‬اجتماعات‭ ‬عقدت‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإيران‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬بوساطة‭ ‬عراقية،‭ ‬فيما‭ ‬عبر‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬العرابي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬الاسبق‭ ‬عن‭ ‬اعتقاده‭ ‬بأن‭ ‬القاهرة‭ ‬عير‭ ‬متعجلة‭ ‬لعودة‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬حتى‭ ‬تراقب‭ ‬سلوكيات‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬وكان‭ ‬عمرو‭ ‬موسى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬قد‭ ‬طالب‭ ‬أثناء‭ ‬توليه‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بفتح‭ ‬حوار‭ ‬عربي‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وتركيا‭ ‬باعتبارهما‭ ‬دولتين‭ ‬فاعلتين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجاهلهما‭. ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬عبر‭ ‬عبدالله‭ ‬الأشعل‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسبق‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬عن‭ ‬اعتقاده‭ ‬بأن‭ ‬مصر‭ ‬تواجه‭ ‬تحديات‭ ‬وعراقيل‭ ‬أمام‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬أهمها‭ ‬الضغوط‭ ‬الغربية‭ ‬والإسرائيلية،‭ ‬ولكن‭ ‬مصر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تجني‭ ‬فوائد‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬عودة‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬السياحة‭ ‬الدينية‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬إيراني‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬الأماكن‭ ‬الدينية‭ ‬خلافا‭ ‬للصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والزراعة،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يفيد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬أزمة‭ ‬طاحنة‭ .‬

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