​مصدر‭ ‬مصري‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭): ‬الدوحة‭ ‬أبلغت‭ ‬القاهرة‭ ‬عزمها‭ ‬ترحيل‭ ‬100‭ ‬من‭ ‬الإخوان‭ ‬

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬فيه‭ ‬تركيا‭ ‬رفضها‭ ‬منح‭ ‬الإقامة‭ ‬الى‭ ‬القيادي‭ ‬الإخواني‭ ‬وجدي‭ ‬غنيم‭ ‬والمحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بالإعدام‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بتهمة‭ ‬تشكيل‭ ‬خلية‭ ‬إرهابية‭ ‬ووسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‮»‬‭ ‬شباب‮»‬‭ ‬الإخوان‭ ‬بترحيلهم‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيها‭ ‬للتقارب‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬قرار‭ ‬وشيك‭ ‬لعودة‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬التركية‭ ‬بصورة‭ ‬كاملة،كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬قطر‭ ‬أبلغت‭ ‬مصر‭ ‬عزمها‭ ‬ترحيل‭ ‬100‭ ‬إخواني‭ ‬بينهم‭ ‬قيادات‭ ‬إخوانية‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيها‭ ‬للتقارب‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬واتهمت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬الإخوان‭ ‬بأنهم‭ ‬وراء‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬طرد‭ ‬العمالة‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ .‬

‭ ‬وعن‭ ‬وجهة‭ ‬الإخوان‭ ‬المقبلة‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬ترحيلهم‭ ‬من‭ ‬قطر،‭ ‬توقع‭ ‬الخبراء‭ ‬لجوء‭ ‬المرحلين‭ ‬إلى‭ ‬بلدان‭ ‬إفريقية‭ ‬وآسيوية‭ ‬مستبعدين‭ ‬لجوءهم‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توتر‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الإخوان‭ ‬وتركيا‭ ‬،‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬فيه‭ ‬جهاز‭ ‬قطر‭ ‬للاستثمار‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬بشأن‭ ‬احتمال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬سبعة‭ ‬فنادق‭ ‬تاريخية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬صفقة‭ ‬قد‭ ‬تمثل‭ ‬علاقة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬مصدران‭ ‬مطلعان‭ ‬طلبا‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسمهما‭ ‬أن‭ ‬جهاز‭ ‬قطر‭ ‬الاستثماري‭ ‬يجري‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬مصر‭ ‬السيادي‭ ‬بشأن‭ ‬الصفقة‭ ‬وأضافا‭ ‬أن‭ ‬جهاز‭ ‬قطر‭ ‬الاستثماري‭ ‬يسعى‭ ‬للاستحواذ‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭% ‬في‭ ‬الفنادق‭. ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬نفى‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ما‭ ‬تردد‭ ‬عن‭ ‬رسائل‭ ‬تلقتها‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬إخوان‭ ‬السجون‭ ‬بشأن‭ ‬فتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهم،‭ ‬

وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬وارد‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬تجربة‭ ‬المراجعة‭ ‬الفكرية‭ ‬لإخوان‭ ‬السجون‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهم‭ ‬والتي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬التسعينات‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتكرار‭ ‬لأن‭ ‬الحكومة‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬وأوضح‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الجماعات‭ ‬الإسلامية‭ ‬ماهر‭ ‬فرغلي‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬لا‭ ‬تثق‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬طلبوا‭ ‬المصالحة‭ ‬جادون‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬منهجهم‭ . ‬ورأى‭ ‬د‭. ‬ناجح‭ ‬إبراهيم‭ ‬القيادي‭ ‬السابق‭ ‬بالجماعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬أن‭ ‬قادة‭ ‬الجماعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬متحدون‭ ‬ويمكنهم‭ ‬إلزام‭ ‬اعضائها‭ ‬بقراراتهم‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الانقسام‭ ‬السائد‭ ‬بجماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يضفي‭ ‬الشكوك‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مبادرة‭ ‬يطرحونها‭ .‬