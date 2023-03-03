​مصدر‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭ :‬مصر‭ ‬تتوسط‭ ‬بقطر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اتفاق‭ ‬منصف‭ ‬مع‭ ‬اثيوبيا

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة​‭ ‬​أكد‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي‭ ‬طلب‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للدوحة‭ ‬من‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬القطري‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬إتفاق‭ ‬ملزم‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬يراعي‭ ‬مصالح‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬وأثيوبيا‭ ‬والسودان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬استثمارات‭ ‬قطرية‭ ‬بأثيوبيا‭ . ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أنّ‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬وعد‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي‭ ‬بلعب‭ ‬دور‭ ‬إيجابي‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوسط‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الإتفاق‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬عباس‭ ‬شراقي‭ ‬أستاذ‭ ‬الجيولوجيا‭ ‬والموارد‭ ‬المائية‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬أثيوبيا‭ ‬بدأت‭ ‬بالفعل‭ ‬الاستعداد‭ ‬للملء‭ ‬الرابع‭ ‬حيث‭ ‬أغلقت‭ ‬البوابة‭ ‬الغربية‭ ‬وتركت‭ ‬البوابة‭ ‬الشرقية‭ ‬لتصريف‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سوف‭ ‬يتبادل‭ ‬الفتح‭ ‬مع‭ ‬البوابة‭ ‬الغربية‭ ‬حتى‭ ‬قرب‭ ‬انتهاء‭ ‬موسم‭ ‬الفيضان‭ ‬القادم‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬فتح‭ ‬البوابتين‭ ‬أثناء‭ ‬التخزين‭ ‬الرابع‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتعرض‭ ‬منسوب‭ ‬النيل‭ ‬الأزرق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬اجمالي‭ ‬التخزين‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬واعترف‭ ‬د‭. ‬شراقي‭ ‬أن‭ ‬الملء‭ ‬الأثيوبي‭ ‬الثالث‭ ‬أثر‭ ‬بالسلب‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬مصر‭ ‬المائية‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬يتم‭ ‬تخزينها‭ ‬يتم‭ ‬اقتطاعها‭ ‬من‭ ‬حصة‭ ‬مصر‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المشروعات‭ ‬التي‭ ‬أقامتها‭ ‬مصر‭ ‬مثل‭ ‬مشروع‭ ‬تكرار‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬الري‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تبطين‭ ‬الترع‭ ‬ومخزون‭ ‬السد‭ ‬العالي‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬بهذا‭ ‬التأثير‭ ‬وحذر‭ ‬د‭. ‬شراقي‭ ‬من‭ ‬احتمالية‭ ‬إنهيار‭ ‬السد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إصرار‭ ‬أثيوبيا‭ ‬على‭ ‬ملئ‭ ‬السد‭ ‬بسعته‭ ‬الكاملة‭ ‬وهي‭ ‬74‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬بينما‭ ‬التصميم‭ ‬الأصلي‭ ‬للسد‭ ‬هو‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬السد‭ ‬مقام‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬بها‭ ‬فوالق‭ ‬بركانية‭ ‬واخدود‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬زلزال‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬هدم‭ ‬السد‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إغراق‭ ‬السودان‭ ‬حتى‭ ‬الخرطوم‭ .‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬حافظ‭ ‬خبير‭ ‬السدود‭ ‬أن‭ ‬أثيوبيا‭ ‬بدأت‭ ‬بالفعل‭ ‬الاستعداد‭ ‬للملء‭ ‬الرابع‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬وأن‭ ‬الملء‭ ‬الرابع‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬الملئ‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬السابقة‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تخزين‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬27‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬وهو‭ ‬ضعف‭ ‬المراحل‭ ‬السابقة‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تخزينه‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬إلى‭ ‬50م‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬خطير‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬،‭ ‬وتوقع‭ ‬د‭. ‬عبدالله‭ ‬الأشعل‭ ‬أستاذ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬تعمد‭ ‬أثيوبيا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬بيع‭ ‬مياه‭ ‬النيل‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬لأن‭ ‬أثيوبيا‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬للمياه‭ ‬وأن‭ ‬إقامة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬له‭ ‬أهداف‭ ‬سياسية‭ ‬تلعب‭ ‬فيه‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬إسرائيل‭ ‬دورا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التحكم‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وفرض‭ ‬شروطها‭ ‬عليها‭ .‬​

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