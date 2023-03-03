​مصدر‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭ :‬مصر‭ ‬تتوسط‭ ‬بقطر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اتفاق‭ ‬منصف‭ ‬مع‭ ‬اثيوبيا

القاهرة -مصطفى عمارة أكد مصدر حكومي مسؤول في تصريحات خاصة للزمان أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي طلب خلال زيارته للدوحة من أمير قطر ورئيس الوزراء القطري الضغط على الجانب الأثيوبي للوصول إلى إتفاق ملزم حول سد النهضة يراعي مصالح كل من مصر وأثيوبيا والسودان في ظل وجود استثمارات قطرية بأثيوبيا . وأضاف المصدر أنّ أمير قطر وعد مصطفى مدبولي بلعب دور إيجابي فعال في ملف سد النهضة في المرحلة القادمة من خلال التوسط بين الدول الثلاث للوصول إلى هذا الإتفاق ، فيما أكد د. عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن أثيوبيا بدأت بالفعل الاستعداد للملء الرابع حيث أغلقت البوابة الغربية وتركت البوابة الشرقية لتصريف 50 مليون متر مكعب لافتا إلى أنه سوف يتبادل الفتح مع البوابة الغربية حتى قرب انتهاء موسم الفيضان القادم ومن الممكن فتح البوابتين أثناء التخزين الرابع حتى لا يتعرض منسوب النيل الأزرق على أن يصل اجمالي التخزين إلى 30 مليون متر مكعب واعترف د. شراقي أن الملء الأثيوبي الثالث أثر بالسلب على حصة مصر المائية لأن كل مليون متر مكعب من المياه يتم تخزينها يتم اقتطاعها من حصة مصر إلا أن المشروعات التي أقامتها مصر مثل مشروع تكرار مياه الصرف لاستخدامها في الري أكثر من مرة فضلا عن تبطين الترع ومخزون السد العالي جعل المواطن لا يشعر بهذا التأثير وحذر د. شراقي من احتمالية إنهيار السد في حالة إصرار أثيوبيا على ملئ السد بسعته الكاملة وهي 74 مليون متر مكعب بينما التصميم الأصلي للسد هو 11 مليون متر مكعب خاصة أن السد مقام على مناطق بها فوالق بركانية واخدود يمكن أن يحدث زلزال يؤدي إلى هدم السد وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلى إغراق السودان حتى الخرطوم .
وفي السياق ذاته قال د. محمد حافظ خبير السدود أن أثيوبيا بدأت بالفعل الاستعداد للملء الرابع لسد النهضة وأن الملء الرابع يختلف عن الملئ في المراحل السابقة حيث سيتم تخزين ما يقارب 27 مليار متر مكعب وهو ضعف المراحل السابقة ليصل إجمالي ما تم تخزينه لسد النهضة إلى 50م متر مكعب وهو الأمر الذي سيكون له تأثير خطير على حصة مصر من المياه ، وتوقع د. عبدالله الأشعل أستاذ القانون الدولي أن تعمد أثيوبيا بعد ذلك إلى بيع مياه النيل إلى مصر لأن أثيوبيا ليست في حاجة ماسة للمياه وأن إقامة سد النهضة له أهداف سياسية تلعب فيه عدة دول وعلى رأسها إسرائيل دورا من أجل التحكم السياسي في مصر وفرض شروطها عليها .