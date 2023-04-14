​مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬يكشف‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬فحوى‭ ‬مباحثات‭ ‬الرئيسين‭ ‬المصري‭ ‬والاماراتي‭ ‬

السيسي طلب من محمد بن زايد مزيداً من دعم الاقتصاد
القاهرة – مصطفى عمارة
أثارت الزيارة المفاجئة للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد لمصر العديد من التكهنات حول أهداف تلك الزيارة وتوقيتها وعلى الرغم من التكتم حول الأهداف الحقيقية لتلك الزيارة في الاعلام الرسمي إلا أن مصدرا دبلوماسيا رفيع المستوى كشف للزمان عن بعض ما دار في تلك الزيارة، حيث أكد المصدر أن الجانبين اتفقا على تنسيق الجهود لمواجهة الاتهامات الموجهة للبلدين ببيع مقذوفات صاروخية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا وما يمكن أن تؤدي تلك القضية من تداعيات على العلاقات مع الولايات المتحدة. كما ناقش الجانبان الوضع المتوتر في السودان واحتمالات اندلاع نزاع مسلح بين البرهان وحميدتي والذي تربطه علاقة قوية بكل من الإمارات وأثيوبيا وإسرائيل واحتمالات التدخل العسكري المصري في تلك القضية حيث طالب الشيخ محمد بن زايد الرئيس المصري بضبط النفس وتشجيع الطرفين على الحوار لحل الأزمة، كما احتلت قضية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية جزءً من اهتمامات الرئيسين ،إذ أتفق الطرفان على تنسيق الجهود لدعم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية نظرا لأهمية ذلك للأمن القومي العربي. كما كان للملف الاقتصادي حيز كبير في تلك المباحثات خاصة بعد الأنباء التي ترددت عن شروط سعودية قاسية طرحها الأمير محمد بن سلمان في مباحثاته الأخيرة مع السيسي ومنها تعويم الجنيه المصري وتقليص دور المؤسسة العسكرية في النشاط الاقتصادي واستبعاد غير المؤهلين في إدارة الملف الاقتصادي فضلا عن بيع أصول تمس الأمن القومي المصري وهو أمر ترى مصر أنه يشكل عبئا إضافيا عليها وهو ما دفع السيسي إلى الطلب من محمد بن زايد زيادة الدعم الاقتصادي لمصر لمواجهة الأزمة الخانقة التي يمر بها الاقتصاد المصري. وفي هذا الإطار كشف الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف أن الإمارات تعد الأولى عربيا من حيث الاستثمارات في مصر وهي في تزايد متواصل فضلا عن رغبة متواصلة من البلدين لزيادة الاستثمارات الإماراتية لتصل إلى 35 مليار دولار خلال العقد المقبل وأن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يشهد تطورا كبيرا في كافة المجالات ، وفي المقابل نفى عبد الرحمن طه الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة وجود ضغوط او شروط سعودية أو خليجية لدعم مصر اقتصاديا وأضاف أن هناك جهات معادية تحاول إظهار مصر بصور سيئة وأضاف أنه من حق السعودية التحرك في السياسات الاقتصادية التي تحقق مصالح المملكة وليس عليها تحمل أعباء مصرية من زيادة السكان وانخفاض الموارد .