​مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬يكشف‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬فحوى‭ ‬مباحثات‭ ‬الرئيسين‭ ‬المصري‭ ‬والاماراتي‭ ‬

السيسي‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد

‭ ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

​أثارت‭ ‬الزيارة‭ ‬المفاجئة‭ ‬للرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬لمصر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬أهداف‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬وتوقيتها‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التكتم‭ ‬حول‭ ‬الأهداف‭ ‬الحقيقية‭ ‬لتلك‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصدرا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬كشف‭ ‬للزمان‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬ما‭ ‬دار‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الجانبين‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬لمواجهة‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬للبلدين‭ ‬ببيع‭ ‬مقذوفات‭ ‬صاروخية‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬الجانبان‭ ‬الوضع‭ ‬المتوتر‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬واحتمالات‭ ‬اندلاع‭ ‬نزاع‭ ‬مسلح‭ ‬بين‭ ‬البرهان‭ ‬وحميدتي‭ ‬والذي‭ ‬تربطه‭ ‬علاقة‭ ‬قوية‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬وأثيوبيا‭ ‬وإسرائيل‭ ‬واحتمالات‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬حيث‭ ‬طالب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬بضبط‭ ‬النفس‭ ‬وتشجيع‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬الحوار‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة،‭ ‬كما‭ ‬احتلت‭ ‬قضية‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬جزءً‭ ‬من‭ ‬اهتمامات‭ ‬الرئيسين‭ ‬،إذ‭ ‬أتفق‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬لدعم‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬نظرا‭ ‬لأهمية‭ ‬ذلك‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬العربي‭. ‬كما‭ ‬كان‭ ‬للملف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬حيز‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المباحثات‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬الأنباء‭ ‬التي‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬شروط‭ ‬سعودية‭ ‬قاسية‭ ‬طرحها‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬مباحثاته‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬السيسي‭ ‬ومنها‭ ‬تعويم‭ ‬الجنيه‭ ‬المصري‭ ‬وتقليص‭ ‬دور‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬واستبعاد‭ ‬غير‭ ‬المؤهلين‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الملف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬بيع‭ ‬أصول‭ ‬تمس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬ترى‭ ‬مصر‭ ‬أنه‭ ‬يشكل‭ ‬عبئا‭ ‬إضافيا‭ ‬عليها‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬السيسي‭ ‬إلى‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬زيادة‭ ‬الدعم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمصر‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأزمة‭ ‬الخانقة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصري‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬كشف‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الإمارات‭ ‬للمستثمرين‭ ‬بالخارج‭ ‬جمال‭ ‬بن‭ ‬سيف‭ ‬أن‭ ‬الإمارات‭ ‬تعد‭ ‬الأولى‭ ‬عربيا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬تزايد‭ ‬متواصل‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬رغبة‭ ‬متواصلة‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬لزيادة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الإماراتية‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬المقبل‭ ‬وأن‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬يشهد‭ ‬تطورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬نفى‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬طه‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬وجود‭ ‬ضغوط‭ ‬او‭ ‬شروط‭ ‬سعودية‭ ‬أو‭ ‬خليجية‭ ‬لدعم‭ ‬مصر‭ ‬اقتصاديا‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬جهات‭ ‬معادية‭ ‬تحاول‭ ‬إظهار‭ ‬مصر‭ ‬بصور‭ ‬سيئة‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬السعودية‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬مصالح‭ ‬المملكة‭ ‬وليس‭ ‬عليها‭ ‬تحمل‭ ‬أعباء‭ ‬مصرية‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬السكان‭ ‬وانخفاض‭ ‬الموارد‭ .‬