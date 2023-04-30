​سياسيان سودانيان لـ (الزمان): لن يستطيع أي طرف تحقيق النصر

القاهرة -مصطفى عمارة
قال كمال عبد العزيز عبد الشافع القيادي بحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد النور في تصريحات للزمان أن الحرب الدائرة حاليا لم تكن مفاجئة بل كانت نتيجة لمجموعة من العوامل والأسباب المتراكمة والتي تتمثل في الحلول الفاشلة والقاصرة للازمات السودانية من خلال مخاطبة القضايا الشخصية للصفوة كالسلطة والثروة عبر اتفاقات ثنائية دون مخاطبة الجذور التاريخية الحقيقية ، واستبعد كمال عبد العزيز إمكانية تحقيق أي طرف نصر حازم على الطرف الآخر فالجيش السوداني يمتلك الطائرات كما تتفوق قوات الدعم السريع في سرعة الحركة. وأضاف أن وحدة السودان مرتبطة بالسودانيين أنفسهم حتى ان وجدت مخططات خارجية ، وعن مستقبل التحول الديمقراطي قال أن هذا مرتبط بالاستفادة من الدروس السابقة خاصة من قبل الصفوة الانتهازية في الخرطوم مؤكدا أن هناك مبادرات شعبية وسياسية من القوى المدنية ولكنها لم تتجاوز التصريحات . وطالب كمال عبد العزيز الدول العربية بعدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني ودعم طرف على حساب الآخر . في السياق ذاته رفض د. احمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان ومؤسس الحركة الجماهيرية الحقوقية في حديث خاص للزمان تصريحات مبعوث الأمم المتحدة للسودان فولكر والتي دعا فيها إلى نشر قوات مسلحة يتم تمويلها من الدول الكبرى مباشرة أو عبر الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ هدنة بين الطرفين المتنازعين لان تلك القوات يتم نشرها عادة في النزاعات بين الدول وليس في النزاعات الداخلية والأغرب من ذلك هو تصريحه بأن المنتصر في الحرب والارجح هو حكومة السودان سيكون معزول دوليا أن رفض الاستجابة للحوار كأنما المطلوب هو الحوار مع التمرد وليس قمعه لذا يجب على حكومة السودان رفض هذا الاقتراح ورفض التهديد بعزل السودان ان هو انتصر في الحرب ضد المتمردين . فيما حذرت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية السابقة في اتصال أجريناه معها من وجود طرف ثالث من عناصر النظام السابق تعمل على إشعال الأزمة. وأضافت إننا حذرنا في السابق من وجود أكثر من كيان عسكري وطالبنا بتوحيد الجيش إلا أن الأولوية حاليا هي وقف القتل العشوائي قبل بدء الحوار ، وأتفق معها في الرأي السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق والذي أكد أن فكرة الحسم العسكري من أسوأ الأفكار المطروحة لأنها قد تنهي حياة 100 ألف عسكري سوداني موضحا أن وساطة الدول الغربية لتحقيق هدنة في السودان هي لإجلاء رعاياها وليس لحقن الدماء .