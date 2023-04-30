​سياسيان سودانيان لـ (الزمان): لن يستطيع أي طرف تحقيق النصر

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

قال‭ ‬كمال‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬عبد‭ ‬الشافع‭ ‬القيادي‭ ‬بحركة‭ ‬تحرير‭ ‬السودان‭ ‬قيادة‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬النور‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬حاليا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مفاجئة‭ ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬نتيجة‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬والأسباب‭ ‬المتراكمة‭ ‬والتي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الحلول‭ ‬الفاشلة‭ ‬والقاصرة‭ ‬للازمات‭ ‬السودانية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مخاطبة‭ ‬القضايا‭ ‬الشخصية‭ ‬للصفوة‭ ‬كالسلطة‭ ‬والثروة‭ ‬عبر‭ ‬اتفاقات‭ ‬ثنائية‭ ‬دون‭ ‬مخاطبة‭ ‬الجذور‭ ‬التاريخية‭ ‬الحقيقية‭ ‬،‭ ‬واستبعد‭ ‬كمال‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬إمكانية‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬نصر‭ ‬حازم‭ ‬على‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬فالجيش‭ ‬السوداني‭ ‬يمتلك‭ ‬الطائرات‭ ‬كما‭ ‬تتفوق‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬الحركة‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬وحدة‭ ‬السودان‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالسودانيين‭ ‬أنفسهم‭ ‬حتى‭ ‬ان‭ ‬وجدت‭ ‬مخططات‭ ‬خارجية‭ ‬،‭ ‬وعن‭ ‬مستقبل‭ ‬التحول‭ ‬الديمقراطي‭ ‬قال‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬مرتبط‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬الدروس‭ ‬السابقة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الصفوة‭ ‬الانتهازية‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مبادرات‭ ‬شعبية‭ ‬وسياسية‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬المدنية‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭ ‬التصريحات‭ . ‬وطالب‭ ‬كمال‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الداخلي‭ ‬السوداني‭ ‬ودعم‭ ‬طرف‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الآخر‭ . ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬رفض‭ ‬د‭. ‬احمد‭ ‬المفتي‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الخرطوم‭ ‬الدولي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومؤسس‭ ‬الحركة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬الحقوقية‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬خاص‭ ‬للزمان‭ ‬تصريحات‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسودان‭ ‬فولكر‭ ‬والتي‭ ‬دعا‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬مسلحة‭ ‬يتم‭ ‬تمويلها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬مباشرة‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمراقبة‭ ‬تنفيذ‭ ‬هدنة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬المتنازعين‭ ‬لان‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭ ‬يتم‭ ‬نشرها‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬الداخلية‭ ‬والأغرب‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬تصريحه‭ ‬بأن‭ ‬المنتصر‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬والارجح‭ ‬هو‭ ‬حكومة‭ ‬السودان‭ ‬سيكون‭ ‬معزول‭ ‬دوليا‭ ‬أن‭ ‬رفض‭ ‬الاستجابة‭ ‬للحوار‭ ‬كأنما‭ ‬المطلوب‭ ‬هو‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬التمرد‭ ‬وليس‭ ‬قمعه‭ ‬لذا‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬حكومة‭ ‬السودان‭ ‬رفض‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬ورفض‭ ‬التهديد‭ ‬بعزل‭ ‬السودان‭ ‬ان‭ ‬هو‭ ‬انتصر‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭ . ‬فيما‭ ‬حذرت‭ ‬مريم‭ ‬الصادق‭ ‬المهدي‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬السودانية‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬أجريناه‭ ‬معها‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬طرف‭ ‬ثالث‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إشعال‭ ‬الأزمة‭. ‬وأضافت‭ ‬إننا‭ ‬حذرنا‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كيان‭ ‬عسكري‭ ‬وطالبنا‭ ‬بتوحيد‭ ‬الجيش‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأولوية‭ ‬حاليا‭ ‬هي‭ ‬وقف‭ ‬القتل‭ ‬العشوائي‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الحوار‭ ‬،‭ ‬وأتفق‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬العرابي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسبق‭ ‬والذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬الحسم‭ ‬العسكري‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬الأفكار‭ ‬المطروحة‭ ‬لأنها‭ ‬قد‭ ‬تنهي‭ ‬حياة‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬عسكري‭ ‬سوداني‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬وساطة‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬هي‭ ‬لإجلاء‭ ‬رعاياها‭ ‬وليس‭ ‬لحقن‭ ‬الدماء‭ .‬

​

​