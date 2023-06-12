​سمير صالحة لـ (الزمان): تقدم في التنسيق التركي المصري حول الملفات الخلافية

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​​في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أجرى‭ ‬فيه‭ ‬وزيرا‭ ‬خارجية‭ ‬مصر‭ ‬وتركيا‭ ‬أمس‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬اتفقا‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬الإسراع‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بصورة‭ ‬كاملة،‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مصري‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬إغلاق‭ ‬ملفي‭ ‬الإخوان‭ ‬وليبيا‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬كشف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تلقت‭ ‬تأكيدات‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬بأنها‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬للإخوان‭ ‬بالعمل‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬التركية‭ ‬وأن‭ ‬رفض‭ ‬تركيا‭ ‬منح‭ ‬إقامة‭ ‬جديدة‭ ‬للقيادي‭ ‬الإخواني‭ ‬وجدي‭ ‬غنيم‭ ‬والذي‭ ‬دأب‭ ‬على‭ ‬مهاجمة‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬خطوة‭ ‬ستتلوها‭ ‬خطوات‭ ‬أخرى‭ ‬لتقليص‭ ‬وجود‭ ‬الإخوان‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ . ‬وبالنسبة‭ ‬للملف‭ ‬الليبي‭ ‬أتفق‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬التقريب‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬الليبية‭ ‬وأن‭ ‬يحترم‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬مصالح‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬بشرط‭ ‬عدم‭ ‬الإضرار‭ ‬به‭ ‬حيث‭ ‬تعهدت‭ ‬تركيا‭ ‬بعدم‭ ‬السماح‭ ‬للمليشيات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬بتهديد‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭. ‬وبالنسبة‭ ‬للملفين‭ ‬السوري‭ ‬والعراقي‭ ‬فرغم‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬إلا‭ ‬أنهما‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬تلك‭ ‬الخلافات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الملفات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬كالملف‭ ‬الأثيوبي‭ ‬والاوكراني‭.‬

وأوضح‭ ‬سمير‭ ‬صالحة‭ ‬أستاذ‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬بجامعة‭ ‬إسطنبول‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬ملف‭ ‬الخلافات‭ ‬المصرية‭ ‬التركية‭ ‬حول‭ ‬الإخوان‭ ‬تراجع‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يحل‭ ‬تماما،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الثقل‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والعسكري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬يفرض‭ ‬عليهما‭ ‬التنسيق‭ ‬،‭ ‬وكشف‭ ‬صالحة‭ ‬أن‭ ‬الاتصالات‭ ‬التركية‭ ‬المصرية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الأضواء‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬التقريب‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬الليبية‭ ‬،‭ ‬وعن‭ ‬تأثير‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬التركية‭ ‬على‭ ‬الملف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬والذي‭ ‬شهدا‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تطورا‭ ‬كبيرا‭ ‬توقع‭ ‬خبراء‭ ‬اقتصاديون‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬طفرة‭ ‬كبيرة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬توقع‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الشركات‭ ‬التركية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬حديد‭ ‬التسليح‭ ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬قريبة‭ ‬مع‭ ‬طرف‭ ‬محلي‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تهدئة‭ ‬اسعار‭ ‬الحديد‭ ‬في‭ ‬مصر‭ .‬وأكد‭ ‬محمد‭ ‬فتحي‭ ‬الشريف‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬العرب‭ ‬للابحاث‭ ‬والدراسات‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬أردوغان‭ ‬المقبلة‭ ‬لن‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬سياسة‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬الإنتخابات‭ ‬التي‭ ‬تمحورت‭ ‬حول‭ ‬التهدئة‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬سياسته‭ ‬الخارجية‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬عزلته‭ ‬اقتصاديا،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التقارب‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬سوف‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬الليبي‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬تعامله‭ ‬مع‭ ‬الملف‭ ‬السوري‭ ‬سوف‭ ‬يعقد‭ ‬علاقته‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ .‬

وأوضح‭ ‬محمد‭ ‬فتحي‭ ‬الشريف‭ ‬أن‭ ‬أولويات‭ ‬أردوغان‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬سوف‭ ‬تتركز‭ ‬على‭ ‬إبعاد‭ ‬بلاده‭ ‬عن‭ ‬شبح‭ ‬الأزمة‭ ‬الإقتصادية‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬سياسته‭ ‬ستكون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وإسرائيل‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياته‭ .‬

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