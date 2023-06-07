​رئيس‭ ‬مكافحة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬ ليبيا‭ ‬سمحت‭ ‬بعودة‭ ‬2000‭ ‬من‭ ‬المصريين

الفرقاء‭ ‬الليبيون‭ ‬يعلنون‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬التوافق‭ ‬حول‭ ‬الانتخابات

بوزنيقة‭ (‬المغرب‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

في‭ ‬اتفاق‭ ‬ليبي‭ ‬جديد‭ ‬يشكك‭ ‬الخبراء‭ ‬بتطبيقه،‭ ‬اعلن‭ ‬مفاوضون‭ ‬عن‭ ‬حكومتي‭ ‬ليبيا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬وفي‭ ‬طرابلس‭ ‬توصلهم‭ ‬إلى‭ ‬توافق‭ ‬حول‭ ‬القوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬المقبلة،‭ ‬بعد‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬في‭ ‬بوزنيقة‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬التوقيع‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬الايام‭ ‬المقبلة‭.‬

ومع‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬مغادرة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عقيلة‭ ‬صالح‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للدولة‭ ‬خالد‭ ‬المشري‭ ‬إثر‭ ‬خلافات‭ ‬تصاعدت‭ ‬بشأن‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬القانونية‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬لإعداد‭ ‬قوانين‭ ‬الانتخابات‭ ‬جلال‭ ‬الشويهدي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬من‭ ‬بوزنيقة‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭-‬الأربعاء،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ممثلي‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬المجلسين‭ ‬توافقوا‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬والبرلمان‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الشويهدي‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نتعرض‭ ‬لأي‭ ‬ضغوطات‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬ومُنحنا‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬والظروف‭ ‬المواتية‭ ‬لعقد‭ ‬الاجتماعات‭ … ‬كل‭ ‬النقاشات‭ ‬جرت‭ ‬دون‭ ‬تعرض‭ ‬لأي‭ ‬ضغط‭ ‬خارجي‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للدولة‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة،‭ ‬عمر‭ ‬بوليفة‭ ‬أن‭ ‬الاجتماعات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬ناقشت‭ ‬التفاصيل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمشروعات‭ ‬القوانين‭ ‬الانتخابية‭ ‬والاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬النقاط‭ ‬الخلافية،‭ ‬ولم‭ ‬يتبق‭ ‬إلا‭ ‬اعتمادهما‭ ‬–القوانين‭- ‬من‭ ‬طرف‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‮»‬‭.‬

​في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تستمر‭ ‬فيه‭ ‬السلطات‭ ‬الليبية‭ ‬في‭ ‬ترحيل‭ ‬المهاجرين‭ ‬غير‭ ‬الشرعيين‭ ‬من‭ ‬أراضيها‭ ‬والذين‭ ‬تحتجزهم‭ ‬عصابات‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬كشف‭ ‬إبراهيم‭ ‬الشهيبي‭ ‬رئيس‭ ‬مكافحة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬الليبي‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬أجريناه‭ ‬معه‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬أعداد‭ ‬المصريين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬ترحيلهم‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬مهاجرا‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إعادة‭ ‬2000‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬لديهم‭ ‬عقود‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬استثمار‭ ‬عسكري‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬شرعي‭ ‬،‭ ‬وناشد‭ ‬الشهيبي‭ ‬الشباب‭ ‬المصري‭ ‬بعدم‭ ‬الانصياع‭ ‬إلى‭ ‬تجار‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬نقل‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬مراكب‭ ‬صيد‭ ‬عادية‭ ‬متهالكة‭ ‬تحمل‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬مهاجر‭ ‬عبر‭ ‬السواحل‭ ‬الليبية‭ ‬إلى‭ ‬السواحل‭ ‬الإيطالية‭ ‬ويتعرض‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المراكب‭ ‬للغرق‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أعداد‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬المصريين‭ ‬غير‭ ‬الشرعيين‭ ‬متواجدين‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الجنرال‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬بسبب‭ ‬الأزمة‭ ‬المكتومة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وحفتر‭ ‬نتيجة‭ ‬مساندة‭ ‬حفتر‭ ‬لقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬حميدتي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تساند‭ ‬مصر‭ ‬قوات‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أوضح‭ ‬صالح‭ ‬عبد‭ ‬القوي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬بمصلحة‭ ‬الجمارك‭ ‬المصرية‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬المهاجرين‭ ‬خرجوا‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬بحسن‭ ‬نية‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬ولكن‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬وآخرون‭ ‬لهم‭ ‬سجلات‭ ‬إجرامية‭ ‬ومطلوبون‭ ‬للعدالة‭ ‬وكشف‭ ‬صالح‭ ‬عبد‭ ‬القوي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬زالت‭ ‬هناك‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬متواجدين‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬العثور‭ ‬عليهم‭ ‬نظرا‭ ‬لتطور‭ ‬قدرات‭ ‬المهربين‭ ‬واساليبهم‭ ‬،‭ ‬وعلق‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لترحيل‭ ‬المهاجرين‭ ‬المصريين‭ ‬سيرا‭ ‬على‭ ‬الاقدام‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬جهات‭ ‬تسعى‭ ‬لإحداث‭ ‬وقيعة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ناصحا‭ ‬الشباب‭ ‬بضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالطرق‭ ‬الرسمية‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يقعوا‭ ‬ضحية‭ ‬لتجار‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬جهته‭ ‬يرى‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬المصري‭ ‬عمرو‭ ‬الشوبكي‭ ‬أن‭ ‬ترحيل‭ ‬المهاجرين‭ ‬يرتبط‭ ‬بتزايد‭ ‬أعدادهم‭ ‬بالنظر‭ ‬للظروف‭ ‬الإقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬مصر‭ ‬والتي‭ ‬تدفع‭ ‬فئات‭ ‬من‭ ‬المصريين‭ ‬للهجرة‭ ‬خارج‭ ‬الحدود‭ ‬وإلى‭ ‬ليبيا‭ ‬تحديدا‭ ‬وأوضح‭ ‬الشوبكي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬وحالة‭ ‬الاستقطاب‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬ليبيا‭ ‬تجعل‭ ‬المهاجرين‭ ‬ضحية‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬أساسا‭ ‬بشكل‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬وحكومة‭ ‬طرابلس‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شروط‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬مرنة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ولكن‭ ‬ينبغي‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ .‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المغربي،‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬سيتم‭ ‬التوقيع‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬على‭ ‬القوانين‭ ‬الانتخابية‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬خالد‭ ‬المشري‭ ‬وعقيلة‭ ‬صالح‭.‬

وأضاف‭ ‬بوريطة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭ ‬ببوزنيقة‭ ‬مهم،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنه‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬تتوفر‭ ‬لليبيا‭ ‬قوانين‭ ‬انتخابية،‭ ‬وغيابها‭ ‬سابقاً‭ ‬كان‭ ‬يشكل‭ ‬أهم‭ ‬العراقيل‭ ‬لإجراء‭ ‬الانتخابات‮»‬‭.‬

استمرت‭ ‬اللجنة‭ ‬الليبية‭ ‬المشتركة‭ (‬6‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬و6‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭) ‬المكلفة‭ ‬بإعداد‭ ‬مشروعات‭ ‬القوانين‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬22‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭.‬

وتم‭ ‬بنهايتها‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حلول‭ ‬توافقية‮»‬‭ ‬حول‭ ‬المواد‭ ‬الخلافية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بترشح‭ ‬مزدوجي‭ ‬الجنسية‭ ‬والعسكريين‭ – ‬ومنهم‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬كذلك‭ ‬الجنسية‭ ‬الأميركية‭ – ‬إلى‭ ‬رئاسة‭ ‬الدولة،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬مدى‭ ‬قبولها‭ ‬أو‭ ‬رفضها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأطراف‭ ‬السياسية‭ ‬والعسكرية‭ ‬داخل‭ ‬ليبيا‭.‬

ينص‭ ‬التعديل‭ ‬رقم‭ ‬13‭ ‬الذي‭ ‬أقرّه‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬عضوًا‭ ‬بواقع‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومجلس‭ ‬الدولة‭ ‬للتوافق‭ ‬بأغلبية‭ ‬الثلثين‭ ‬لإعداد‭ ‬قوانين‭ ‬الاستفتاء‭ ‬والانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬والبرلمانية‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬النقاط‭ ‬الخلافية‭ ‬تضع‭ ‬اللجنة‭ ‬آلية‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بشأنها‭ ‬يكون‭ ‬نهائيًا‭ ‬وملزمًا،‭ ‬وتحال‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لإقرار‭ ‬القوانين‭ ‬وإصدارها‭ ‬كما‭ ‬توافق‭ ‬عليها‭ ‬دون‭ ‬تعديل‭.‬

وتعمل‭ ‬‮«‬6‭+‬6‮»‬‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬بديل‭ ‬لاثنين‭ ‬من‭ ‬القوانين،‭ ‬الأول‭ ‬لانتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬أقره‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2021،‭ ‬والثاني‭ ‬لانتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المقبل‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭.‬

وهما‭ ‬القانونان‭ ‬المثيران‭ ‬للجدل‭ ‬اللذان‭ ‬تسببا‭ ‬في‭ ‬خلاف‭ ‬سياسي‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬وأفشلا‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2021،‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬دولية‭ ‬لإنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭.‬

‭ ‬