​حملة مصرية على الهجرة غير الشرعية وأهالي الضحايا يتهمون اليونان بالضلوع في غرق ذويهم 

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

​عاد‭ ‬ملف‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬يطنوا‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬المصرية‭ ‬فيما‭ ‬كادت‭ ‬قضية‭ ‬عودة‭ ‬2200‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬تخنوا‭ ‬حتى‭ ‬تفجرت‭ ‬كارثة‭ ‬أخرى‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬غرق‭ ‬مئات‭ ‬المصريين‭ ‬على‭ ‬مركب‭ ‬صيد‭ ‬يملكه‭ ‬أحد‭ ‬تجار‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬أمام‭ ‬سواحل‭ ‬اليونان‭ ‬منهم‭ ‬33‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬واحدة‭ ‬،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬الضحايا‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬قريتي‭ ‬ابراش‭ ‬ومشتول‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الشرقية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المفاجأة‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬والذين‭ ‬خرجوا‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬رزق‭ ‬يعد‭ ‬أن‭ ‬ضاقت‭ ‬بهم‭ ‬الأحوال‭ ‬المعيشية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬،‭ ‬ونظرا‭ ‬للضجة‭ ‬التي‭ ‬أحدثتها‭ ‬تلك‭ ‬الكارثة‭ ‬فلقد‭ ‬تحركت‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬للقبض‭ ‬على‭ ‬المتورطين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭.‬

‭ ‬وأثبتت‭ ‬التحقيقات‭ ‬أن‭ ‬مركب‭ ‬الموت‭ ‬هذا‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬ليبي‭ ‬يدعي‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬سلطان‭ ‬يعاونه‭ ‬أشقاؤه‭ ‬عبر‭ ‬سواحل‭ ‬المتوسط‭ ‬من‭ ‬طبرق‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭. ‬وكشفت‭ ‬التحقيقات‭ ‬ايضاً‭ ‬أن‭ ‬مركب‭ ‬أخرى‭ ‬يملكها‭ ‬المهرب‭ ‬الليبي‭ ‬غرقت‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وأن‭ ‬العناية‭ ‬الإلهية‭ ‬أنقذت‭ ‬ركاب‭ ‬المركب‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬يعاونه‭ ‬شخص‭ ‬مصري‭ ‬آخر‭ ‬أسمه‭ ‬محمد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬مطروح‭ ‬وخلال‭ ‬الرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬قام‭ ‬المهرب‭ ‬المصري‭ ‬بتجميع‭ ‬750‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مصرية‭ ‬وفلسطينية‭ ‬وسورية‭ ‬وتحركت‭ ‬مركبهم‭ ‬إلى‭ ‬طبرق‭ ‬على‭ ‬السواحل‭ ‬الليبية‭ ‬حيث‭ ‬اقلتهم‭ ‬مركب‭ ‬صيد‭ ‬تابعة‭ ‬للمهرب‭ ‬الليبي‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬المهربين‭ ‬جمعوا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬140‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬4600‭ ‬دولار‭ . ‬وفي‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أجريناه‭ ‬مع‭ ‬أهالي‭ ‬الضحايا‭ ‬قال‭ ‬رضا‭ ‬جادالله‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬ابراش‭ ‬أنه‭ ‬اضطر‭ ‬لبيع‭ ‬ممتلكاته‭ ‬لتدبير‭ ‬مبلغ‭ ‬140‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬مصري‭ ‬وأن‭ ‬صاحب‭ ‬المركب‭ ‬سحب‭ ‬هواتف‭ ‬الركاب‭ ‬قبل‭ ‬الرحلة‭ ‬وأضاف‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬أن‭ ‬إبنه‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬تجار‭ ‬البشر‭ ‬وأن‭ ‬المهربين‭ ‬طلبوا‭ ‬منه‭ ‬دفع‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬نظير‭ ‬عودة‭ ‬إبنه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬اتهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الكارثة‭ ‬السلطات‭ ‬اليونانية‭ ‬بالضلوع‭ ‬في‭ ‬إغراق‭ ‬المركب‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنهم‭ ‬تلقوا‭ ‬اتصالات‭ ‬من‭ ‬أبنائهم‭ ‬أكدوا‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬اليونانية‭ ‬قامت‭ ‬باغراق‭ ‬المركب‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬استقبالهم‭ ‬مطالبين‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬اليونان‭ ‬لمعرفة‭ ‬مصير‭ ‬ابنائهم‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬غرق‭ ‬79‭ ‬شخص‭ ‬فقط‭ ‬أما‭ ‬الباقي‭ ‬فلا‭ ‬أحد‭ ‬يعرف‭ ‬مصيرهم‭ ‬،‭ ‬وردا‭ ‬على‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬للسلطات‭ ‬المصرية‭ ‬بالتقاعس‭ ‬عن‭ ‬معالجة‭ ‬قضية‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬قالت‭ ‬السفيرة‭ ‬نائلة‭ ‬جبر‭ ‬رئيس‭ ‬مكافحة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬اهتمت‭ ‬بتلك‭ ‬القضية‭ ‬باعتبارها‭ ‬انتهاك‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬نجاحا‭ ‬في‭ ‬معالجتها‭ ‬واصدرت‭ ‬قانون‭ ‬تغليظ‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬المهربين‭ ‬كما‭ ‬تشكلت‭ ‬لجنة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬لتلك‭ ‬القضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬بديلة‭ ‬وتشجيع‭ ‬العمل‭ ‬الحرفي‭ ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬لم‭ ‬نسجل‭ ‬حدوث‭ ‬غرق‭ ‬مراكب‭ ‬هجرة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬أمام‭ ‬السواحل‭ ‬المصرية‭ ‬وكل‭ ‬حوادث‭ ‬الغرق‭ ‬تمت‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬السواحل‭ ‬الليبية‭ .‬

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