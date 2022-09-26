​تسريبات عن الخيار العسكري والفقي لـ(الزمان):دول عربية خذلت مصر بشأن سد النهضة

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​​أكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬العسكري‭ ‬لأزمة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬وارداً،‭ ‬وأن‭ ‬مصر‭ ‬تمتلك‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬تدمير‭ ‬السد‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الجفاف‭ ‬التي‭ ‬ينخفض‭ ‬فيها‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬خلف‭ ‬السد‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تؤجل‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬حتى‭ ‬استنفاد‭ ‬كل‭ ‬الطرق‭ ‬السلمية‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تنسيقا‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأمني‭ ‬أو‭ ‬السياسي‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬السوداني‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬كرسته‭ ‬الزيارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للفريق‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬برهان‭ ‬لمصر‭ ‬ومباحثاته‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ . ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬الفقي‭ ‬المفكر‭ ‬والخبير‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الندوة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬لتكريمه‭ ‬لمناسبة‭ ‬عمله‭ ‬بمكتبه‭ ‬بالإسكندرية‭ ‬بمحاكمة‭ ‬وزراء‭ ‬الري‭ ‬السابقين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأربعين‭ ‬عاما‭ ‬الماضية‭ ‬لأنهم‭ ‬لم‭ ‬ينقلوا‭ ‬الصورة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للقيادة‭ ‬السياسية‭ ‬عن‭ ‬تطورات‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬المناسب،‭ ‬كما‭ ‬أتهم‭ ‬الفقي‭ ‬دولا‭ ‬عربية‭ ‬وخليجية‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬أسمها‭ ‬بخذلان‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬تمتلكه‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬استثمارات‭ ‬في‭ ‬أثيوبيا‭.‬

‭ ‬وطالب‭ ‬الفقي‭ ‬بإجراء‭ ‬حوار‭ ‬مجتمعي‭ ‬مفتوح‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬لتلك‭ ‬الأزمة‭ ‬نظرا‭ ‬لتأثير‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬على‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مشاورات‭ ‬جارية‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وأطراف‭ ‬دولية‭ ‬أخرى‭ ‬بشأن‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬خبير‭ ‬المياه‭ ‬المصري‭ ‬د‭. ‬عباس‭ ‬شراقي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الصور‭ ‬الفضائية‭ ‬أظهرت‭ ‬استمرار‭ ‬توقف‭ ‬التوربينين‭ ‬اللذين‭ ‬اقامتهما‭ ‬أثيوبيا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬لأسباب‭ ‬فنية‭ ‬منها‭ ‬شدة‭ ‬الفيضان‭ ‬وكثرة‭ ‬الرواسب‭ ‬والشوائب‭ ‬وكذلك‭ ‬الطمي‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬شبكة‭ ‬قوية‭ ‬لنقل‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ .‬

​