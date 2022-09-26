​تسريبات عن الخيار العسكري والفقي لـ(الزمان):دول عربية خذلت مصر بشأن سد النهضة

القاهرة – مصطفى عمارة
أكد مصدر أمني رفيع المستوى لمراسل الزمان في القاهرة أن الحل العسكري لأزمة سد النهضة لا يزال وارداً، وأن مصر تمتلك القوة العسكرية القادرة على تدمير السد خاصة في مرحلة الجفاف التي ينخفض فيها منسوب المياه خلف السد إلا أن مصر تؤجل هذا الخيار حتى استنفاد كل الطرق السلمية.
وأضاف المصدر أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى سواء على المستوى الأمني أو السياسي مع الجانب السوداني وهو الذي كرسته الزيارة الأخيرة للفريق عبد الفتاح برهان لمصر ومباحثاته مع الرئيس السيسي . فيما طالب د. مصطفى الفقي المفكر والخبير السياسي في تصريحات خاصة للزمان على هامش الندوة التي أقيمت لتكريمه لمناسبة عمله بمكتبه بالإسكندرية بمحاكمة وزراء الري السابقين على مدى الأربعين عاما الماضية لأنهم لم ينقلوا الصورة الحقيقية للقيادة السياسية عن تطورات ملف سد النهضة لاتخاذ القرار المناسب، كما أتهم الفقي دولا عربية وخليجية لم يذكر أسمها بخذلان مصر في ملف سد النهضة نظرا لما تمتلكه تلك الدول من استثمارات في أثيوبيا.
وطالب الفقي بإجراء حوار مجتمعي مفتوح حول سد النهضة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك الأزمة نظرا لتأثير هذا الملف على الأجيال القادمة .
وفي الوقت نفسه كشف مصدر بجامعة الدول العربية أن هناك مشاورات جارية بين مصر والسودان من جهة وأطراف دولية أخرى بشأن ملف سد النهضة ، وفي السياق ذاته كشف خبير المياه المصري د. عباس شراقي في تصريحات خاصة أن الصور الفضائية أظهرت استمرار توقف التوربينين اللذين اقامتهما أثيوبيا منذ أكثر من شهر لأسباب فنية منها شدة الفيضان وكثرة الرواسب والشوائب وكذلك الطمي مع عدم وجود شبكة قوية لنقل التيار الكهربائي .