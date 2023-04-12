​السياسي الأحوازي عارف الكعبي لـ (الزمان): ​الإتفاق بين السعودية وإيران تكتيكي وصموده يتوقف على سلوك طهران

القاهرة‭ – ‬اجرى‭ ‬الحوار‭ : ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​​أحدث‭ ‬الإتفاق‭ ‬الإيراني‭ ‬السعودي‭ ‬بإعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬واسعة‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بفعل‭ ‬الممارسات‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تهديد‭ ‬أمن‭ ‬الخليج‭ ‬والمنطقة‭ ‬،‭ ‬وعن‭ ‬تأثيرات‭ ‬هذا‭ ‬الإتفاق‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬والقضية‭ ‬الأحوازية‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬كان‭ ‬للزمان‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬د‭. ‬عارف‭ ‬الكعبي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدولة‭ ‬الأحواز‭ ‬العربية‭ :‬

​​‭- ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬​الأسباب‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬لاتفاق‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬برعاية‭ ‬صينية‭ ‬؟

الصراع‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران،‭ ‬صراع‭ ‬متجذر‭ ‬وقديم‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهو‭ ‬صراع‭ ‬يحمل‭ ‬أبعادا‭ ‬قومية‭ ‬أكثر‭ ‬منها‭ ‬طائفية،‭ ‬إذا‭ ‬أخذنا‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬العداوة‭ ‬الدفينة‭ ‬الفارسية‭ ‬للعرب‭ ‬والعروبة‭ ‬والإسلام‭ ‬الحقيقي‭ ‬الذي‭ ‬تمثله‭ ‬السعودية؛‭ ‬لذلك‭ ‬الاتفاق‭ ‬هو‭ ‬اتفاق‭ ‬‮«‬تكتيكي‮»‬‭ ‬يستفيد‭ ‬منه‭ ‬الطرفان‭ ‬السعودي‭ ‬والإيراني،‭ ‬والوسيط‭ ‬الصيني‭ ‬لديه‭ ‬أهداف‭ ‬ومصالح‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬الاتفاق،‭ ‬وبكين‭ ‬لديها‭ ‬استثمارات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ومن‭ ‬مصالحها‭ ‬تهدئة‭ ‬الأوضاع‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المتغيرات‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإقليمي‭ ‬بالمصالحة‭ ‬الخليجية‭ ‬الخليجية،‭ ‬وأيضا‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وتركيا‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬وتوسع‭ ‬الاتفاق‭ ‬الابراهيمي‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬الإمارات‭ ‬والبحرين،‭ ‬والمغرب،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التغيرات‭ ‬الدولية‭ ‬والصراع‭ ‬الروسي‭ ‬الأوكراني،‭ ‬والتوترات‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وصعود‭ ‬طالبان‭ ‬لسدة‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬أفغانستان،‭ ‬وتصاعد‭ ‬المد‭ ‬العروبي‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬حراك‭ ‬الشارع‭ ‬العراقي‭ ‬ضد‭ ‬النفوذ‭ ‬والتمدد‭ ‬الإيراني،‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المتغيرات‭ ‬جعلت‭ ‬إيران‭ ‬تتوجه‭ ‬إلى‭ ‬المصالحة‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭.‬

أيضًا،‭ ‬السعودية‭ ‬وجدت‭ ‬أنها‭ ‬بعد‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الصراع‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬واعتراف‭ ‬قادة‭ ‬الدولة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بالخطأ‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬،‭ ‬شكل‭ ‬اعتراف‭ ‬بقوة‭ ‬السعودية‭ ‬ومكانتها‭ ‬وثقلها‭ ‬في‭ ‬الإقليم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الرياض‭ ‬تسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬وأهداف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بتأمين‭ ‬حدودها‭ ‬الجنوبية‭ ‬والشرقية،‭ ‬وتعظيم‭ ‬الاستفادة‭ ‬في‭ ‬تعظيم‭ ‬ثرواته‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وبناء‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭.‬

مصالح‭ ‬السعودية‭ ‬الأن‭ ‬هي‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬معدلات‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬،‭ ‬بما‭ ‬يملكه‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬2030،‭ ‬ومحاولة‭ ‬إيران‭ ‬استعادة‭ ‬توازنها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬طهران‭ .‬

‭- ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصمد‭ ‬الاتفاق؟

مدى‭ ‬صمود‭ ‬الاتفاق،‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬السلوك‭ ‬الإيراني،‭ ‬الذي‭ ‬يلجأ‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ضعف‭ ‬داخلي‭ ‬واقليمي،‭ ‬فإيران‭ ‬دولة‭ ‬توسعية‭ ‬ولديها‭ ‬طموح‭ ‬استعادة‭ ‬الامبراطورية‭ ‬الفارسية‭ ‬عل‭ ‬حساب‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬فاحتلت‭ ‬دولة‭ ‬الأحواز‭ ‬العربية‭ ‬1925،‭ ‬واحتلت‭ ‬الجزر‭ ‬الإماراتية‭ ‬الثلاث‭ ‬1971،‭ ‬واحتلت‭ ‬4‭ ‬عواصم‭ ‬عربية‭ ‬منذ‭ ‬الثمانينات‭ ‬وحتى‭ ‬الأن،‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬إيران‭ ‬دولة‭ ‬منسجمة‭ ‬مع‭ ‬المواثيق‭ ‬والقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬الجيران،‭ ‬لذلك‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬انهيار‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬لاحقة،‭ ‬فإيران‭ ‬لن‭ ‬تتنازل‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬ميليشيا‭ ‬الحوثي‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬أو‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬سوريا‭ ‬لدول‭ ‬العربية،‭ ‬أو‭ ‬تغيير‭ ‬سياستها‭ ‬وتوجهها‭ ‬بدعم‭ ‬ميليشيا‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

‭- ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬تأثير‭ ‬هذا‭ ‬الإتفاق‭ ‬على‭ ‬القضية‭ ‬الأحوزاية‭ ‬؟

لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬أي‭ ‬تأثير‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬القضية‭ ‬الأحوازية،‭ ‬فالاتفاق‭ ‬جاء‭ ‬لأسباب‭ ‬متعلق‭ ‬بالسعودية‭ ‬وإيران،‭ ‬وليس‭ ‬اتفاقية‭ ‬متعلقة‭ ‬بدولة‭ ‬الأحواز‭ ‬العربية،‭ ‬لذلك‭ ‬الاتفاق‭ ‬لن‭ ‬ينعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬القضية‭ ‬الأحوازية‭ ‬فهي‭ ‬قضية‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وذات‭ ‬صلة‭ ‬بالأمن‭ ‬القومي‭ ‬العربي‭ ‬،‭ ‬وليست‭ ‬ورقة‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬بين‭ ‬دولتين‭.‬

القضية‭ ‬الأحوزية‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬الثماني‭ ‬السنوات‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وإيران،‭ ‬كان‭ ‬جيش‭ ‬تحرير‭ ‬الأحواز‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬إيران،‭ ‬وبعد‭ ‬توقف‭ ‬الحرب‭ ‬وتوقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وطهران،‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬جيش‭ ‬التحرير‭ ‬الأحواز،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يوقف‭ ‬عجلة‭ ‬الثورة‭ ‬الأحوازية‭ ‬ضد‭ ‬الاحتلال‭ ‬الفارسي،‭ ‬فانتقلنا‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬واستمر‭ ‬نضالنا‭ ‬القانوني‭ ‬والسياسي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استعادة‭ ‬دولة‭ ‬الأحواز‭ ‬العربية‭.‬

ولكن‭ ‬من‭ ‬واجبنا‭ ‬أن‭ ‬انوه‭ ‬أن‭ ‬الأخوة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬حتى‭ ‬وإذا‭ ‬تم‭ ‬اتفاق‭ ‬بعيد‭ ‬المدى‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬إيراني،‭ ‬لا‭ ‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬الاشقاء‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬يتخلون‭ ‬عن‭ ‬القضية‭ ‬الأحوازية،‭ ‬فمن‭ ‬يحكم‭ ‬السعودية‭ ‬والشعب‭ ‬السعودي‭ ‬هم‭ ‬امتدادنا‭ ‬القومي‭ ‬والعقائدي‭ ‬والحضاري‭ ‬والتاريخي،‭ ‬وأيضا‭ ‬تربط‭ ‬علاقة‭ ‬أخوية‭ ‬للغاية‭ ‬بين‭ ‬الشيخ‭ ‬خزعل‭ ‬الكعبي‭ ‬والوالد‭ ‬المؤسس‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭.‬

مثل‭ ‬ما‭ ‬قلت‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬هو‭ ‬اتفاق‭ ‬تكتيكي،‭ ‬فإيران‭ ‬لن‭ ‬تتخلى‭ ‬عن‭ ‬أوراقها‭ ‬وأذرعتها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ولا‭ ‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬المملكة‭ ‬عن‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬أسست‭ ‬عليها‭ ‬وهي‭ ‬العروبة‭ ‬والإسلام،‭ ‬فالقضية‭ ‬الأحوازية‭ ‬هي‭ ‬قضية‭ ‬عربية‭ ‬واسلامية،‭ ‬ولن‭ ‬يتخلى‭ ‬العرب‭ ‬عنها‭.‬

​‭- ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أسباب‭ ‬عدم‭ ‬نجاح‭ ‬التظاهرات‭ ‬والاحتجاجات‭ ‬الاحوازية‭ ‬وغير‭ ‬الاحوازية‭ ‬في‭ ‬إسقاط‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الديكتاتوري‭ ‬؟

حقيقة‭ ‬لم‭ ‬يخرج‭ ‬الشارع‭ ‬الأحوازي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اسقاط‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني،‭ ‬فمن‭ ‬احتل‭ ‬دولة‭ ‬الأحواز‭ ‬هو‭ ‬نظام‭ ‬الشاه‭ ‬رضا‭ ‬بهلوي‭ ‬وليس‭ ‬نظام‭ ‬الخيمني‭ ‬،‭ ‬فالصراع‭ ‬بين‭ ‬الساسة‭ ‬والأنظمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬هو‭ ‬صراع‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬الحكم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ،‭ ‬و‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬الفارسية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المعارضة‭ ‬الفارسية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬تيار‭ ‬رضا‭ ‬بهلوي،‭ ‬ومجاهدي‭ ‬خلق‭ ‬لا‭ ‬يعتبرون‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬الأحواز‭ ‬احتلال،‭ ‬فخروج‭ ‬الشارع‭ ‬الأحوازي‭ ‬هو‭ ‬طرد‭ ‬المحتل،‭ ‬فالأحوازيون‭ ‬ليسوا‭ ‬معنيين‭ ‬بما‭ ‬يجرى‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬ببقاء‭ ‬نظام‭ ‬أو‭ ‬سقوط‭ ‬نظام،‭ ‬بل‭ ‬الأحوزيين‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬تحرير‭ ‬الأحواز‭ ‬وطرد‭ ‬المحتل،‭ ‬وهو‭ ‬صراع‭ ‬هوية‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬الاحواز‭ ‬العربية‭ ‬والدولة‭ ‬الفارسية‭.‬

لكن‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اسقاط‭ ‬النظام‭ ‬وعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬الأوضاع‭ ‬والتفاوض‭ ‬على‭ ‬إحقاق‭ ‬الحق‭ ‬الأحوازي‭ ‬التاريخي‭ ‬والوطني‭ ‬والقومي‭ ‬بالاعتراف‭ ‬بسيادة‭ ‬دولة‭ ‬الاحواز،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬يمكّن‭ ‬الأحوازيين‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬دولتهم‭.‬

نحن‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬سياسيا‭ ‬وإعلاميا‭ ‬وقانونيا‭ ‬وميدانيا،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الشكل،‭ ‬ومن‭ ‬حيث‭ ‬المضمون‭ ‬صراع‭ ‬قائم‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬والدولة‭ ‬الفارسية‭ ‬برمتها،‭ ‬وماجرى‭ ‬في‭ ‬1925‭ ‬هو‭ ‬احتلال‭ ‬غاشم‭ ‬مخالف‭ ‬لجميع‭ ‬القوانين‭ ‬الدوليةو،‭ ‬نحن‭ ‬نطالب‭ ‬باستعادة‭ ‬شرعية‭ ‬الأحواز‭ ‬التي‭ ‬احتلها‭ ‬نظام‭ ‬رضا‭ ‬بهلوي‭ ‬آنذاك‭.‬

نحن‭ ‬لدينا‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬القوميات‭ ‬غير‭ ‬الفارسية،‭ ‬‮«‬الأكراد‭ ‬البلوش‭- ‬الأذريين‭ (‬الترك‭)..‬‮»‬،‭ ‬هناك‭ ‬حوار‭ ‬وتنسيق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬الفارسية،‭ ‬لاننا‭ ‬جميعا‭ ‬ضحايا‭ ‬لهذا‭ ‬النظام‭ ‬،‭ ‬ونحن‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحرير‭ ‬دولتنا‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‭ ‬الفارسي‭.‬

نحن‭ ‬حركة‭ ‬تحررية‭ ‬ولسنا‭ ‬معنيين‭ ‬بإسقاط‭ ‬نظام‭ ‬وتغيره،‭ ‬بل‭ ‬نحن‭ ‬معنيين‭ ‬بإستعادة‭ ‬الدولة‭ ‬العربية‭ ‬الأحوازية،‭ ‬ويمكن‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقي‭ ‬قهذا‭ ‬الهدف‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬هي‭ ‬البدائل‭ ‬المتاحة‭ ‬أمامكم‭ ‬حاليا‭ ‬للتحرك‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬؟

البدائل‭ ‬المتاحة‭ ‬لتحرك‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬نحن‭ ‬عرضناها‭ ‬على‭ ‬المعارضة‭ ‬الفارسية،‭ ‬والقوميات‭ ‬غير‭ ‬الفارسية،‭ ‬لكن‭ ‬المعارضة‭ ‬الفارسية‭ ‬لم‭ ‬تتبناها‭.‬

واشير‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬فشل‭ ‬الثورة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬هو‭ ‬انقسام‭ ‬المعارضة‭ ‬الفارسية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬،‭ ‬فهناك‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬عودة‭ ‬التيار‭ ‬البلهوي،‭ ‬واخرين‭ ‬يريدون‭ ‬مجاهدي‭ ‬خلق،‭ ‬أيضا‭ ‬القوميات‭ ‬غير‭ ‬الفارسية‭ ‬كانت‭ ‬منقسمة،‭ ‬واستغل‭ ‬النظام‭ ‬هذه‭ ‬الانقسامات‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الفارسية‭ ‬والكردية‭ ‬والبلوشية‭ ‬والآذرية‭.‬

كذلك‭ ‬وقوف‭ ‬اطرف‭ ‬دولية‭ ‬وراء‭ ‬النظام‭ ‬مثل‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬وانشغال‭ ‬الغرب‭ ‬بالحرب‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬متسعدة‭ ‬للوقف‭ ‬مع‭ ‬اي‭ ‬انتفاضة‭ ‬داخل‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اسقاط‭ ‬النظام،‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬اسقاط‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭.‬

الاحوازيون‭ ‬يناضلون‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬دولتهم،‭ ‬والأحوازيون‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمور‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬هزة‭ ‬للنظام‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬واستفادة‭ ‬الاحوزيين‭ ‬باعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬البيت‭ ‬الأحوازي،‭ ‬ومستعدون‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬اسقاط‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬بشرط‭ ‬الاعتراف‭ ‬بسيادة‭ ‬دول‭ ‬الأحواز‭ ‬العربية‭.‬

​‭- ‬وما‭ ‬هي‭ ‬أسباب‭ ‬تراجع‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الحالية‭ ‬عن‭ ‬مجابهة‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالملف‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني؟

ايران‭ ‬اليوم‭ ‬أصبحت‭ ‬ضمن‭ ‬محور‭ ‬دولي‭ ‬قوي،‭ ‬وهو‭ ‬محور‭ ‬روسيا‭ ‬والصين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يوقف‭ ‬تمرير‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬داخل‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬ضد‭ ‬إيران،‭ ‬بوضعها‭ ‬تحت‭ ‬الفصل‭ ‬السابع‭ ‬،‭ ‬لمواجهة‭ ‬التهديد‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬وضربه‭ ‬عسكريا،‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وليبيا‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬قد‭ ‬ولت،‭ ‬وأيضا‭ ‬حلف‭ ‬الناتو‭ ‬متورط‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬مصيرية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

العالم‭ ‬اليوم‭ ‬منقسم‭ ‬الى‭ ‬قسمين،‭ ‬الغربي‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬والمحور‭ ‬الشرقي‭ ‬بقيادة‭ ‬روسيا‭ ‬والصين،‭ ‬وايران‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المحور‭ ‬الروسي‭ ‬الصيني،‭ ‬لذلك‭ ‬لن‭ ‬تتحرك‭ ‬واشنطن‭ ‬بشكل‭ ‬جدي‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭.‬تعني‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬ليست‭ ‬أولوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية؟

بكل‭ ‬تأكيد‭.. ‬بالنسبة‭ ‬لايران‭ ‬ومشروع‭ ‬ايران‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬أولوية‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬،‭ ‬فهي‭ ‬مشغولة‭ ‬بالحرب‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬ضرورة‭ ‬ملحة،‭ ‬هناك‭ ‬مساع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الناتو‭ ‬وواشنطن‭ ‬لتركيع‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬واذا‭ ‬نجح‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬سينعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬وسوف‭ ‬يسقط‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬اسقاط‭ ‬النظام‭ ‬بأكمله‭.‬

اذا‭ ‬صمدت‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬كلمتها،‭ ‬سيكون‭ ‬لصالح‭ ‬النظام،‭ ‬ويكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬اسقاط‭ ‬النظام‭.‬

حصول‭ ‬ايران‭ ‬على‭ ‬القنبلة‭ ‬النووية‭ ‬ليس‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬الايرانيين،‭ ‬وهم‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬ذلك،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬الروسي‭ ‬الصيني‭ ‬،‭ ‬لانه‭ ‬يتقاطع‭ ‬مع‭ ‬مصالح‭ ‬موسكو‭ ‬وبكين‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فمن‭ ‬أوقف‭ ‬ايران‭ ‬عن‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬القنبلة‭ ‬النووية‭ ‬هي‭ ‬التوصيات‭ ‬الروسية‭ ‬والصينية،‭ ‬وليس‭ ‬الخطوات‭ ‬الغربية،‭ ‬وإيران‭ ‬ستحاسب‭ ‬وبشكل‭ ‬قوي‭ ‬للغاية‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬الأوكرانية‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬هي‭ ‬مطالبكم‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬؟

نحن‭ ‬كعرب‭ ‬ندرك‭ ‬جيدا‭ ‬ان‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬للأمة‭ ‬العريية‭ ‬واركانها‭ ‬القوية‭ ‬هي‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬مصر‭ ‬هي‭ ‬قلب‭ ‬الأمة‭ ‬النابض،‭ ‬ومقر‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬وزرنا‭ ‬مصر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القضية‭ ‬الأحوازية،‭ ‬وطرحنا‭ ‬على‭ ‬القيادة‭ ‬المصرية‭ ‬الاعتراف‭ ‬بشرعية‭ ‬دولة‭ ‬الأحواز‭ ‬العربية،‭ ‬أو‭ ‬قبول‭ ‬مراقب‭ ‬أحوازي‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية،‭ ‬أو‭ ‬فتح‭ ‬مكتب‭ ‬تواصل‭ ‬بين‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬واللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدولة‭ ‬الأحواز،‭ ‬لم‭ ‬نتلقى‭ ‬ردا‭ ‬حتى‭ ‬الأن،‭ ‬لاسباب‭ ‬بعضها‭ ‬تفهمناها‭ ‬واخرى‭ ‬لم‭ ‬نتفهمها‭ ‬حتى‭ ‬الأن‭.‬

الشعب‭ ‬العربي‭ ‬الأحوازي‭ ‬شعب‭ ‬عربي‭ ‬تجاوز‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬ومن‭ ‬مبادئنا‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬العرب‭ ‬والعروبة،‭ ‬ومصر‭ ‬هي‭ ‬قلب‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬النابض،‭ ‬ونحترم‭ ‬مصالح‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬طهران،‭ ‬ولكن‭ ‬الانتماء‭ ‬القومي‭ ‬ليس‭ ‬مصلحة‭ ‬وهو‭ ‬مصير،‭ ‬ومن‭ ‬حقنا‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬مراقبين‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬العضوية‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ .‬

ناشدنا‭ ‬وسوف‭ ‬نناشد‭ ‬مصر‭ ‬العروبة‭ ‬أن‭ ‬تقف‭ ‬مع‭ ‬القضية‭ ‬الأحوزية‭ ‬وقفة‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬عليه‭ ‬الأن،‭ ‬لأن‭ ‬أملنا‭ ‬في‭ ‬الله‭ ‬أولنا،‭ ‬في‭ ‬الأخوة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وفي‭ ‬الاشقاء‭ ‬العرب‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬الإمارات‭ ‬والدول‭ ‬العربية،‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬القضية‭ ‬العربية‭.‬

ومصر‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضايا‭ ‬العربية،‭ ‬ولذلك‭ ‬نأمل‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬مع‭ ‬القضية‭ ‬الأحوازية‭ ‬والعمل‭ ‬معنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬شرعية‭ ‬دولة‭ ‬الأحواز‭.‬

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