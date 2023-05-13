يويفا ينفي نقل نهائي أبطال أوربا من تركيا

{ لندن- وكالات – نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا، نقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 من إسطنبول التركية بسبب اضطرابات سياسية.

وقال اليويفا في بيان إنه يود توضيح الموقف الخاص بنهائي دوري الأبطال 2023 ستلعب المباراة النهائية في إسطنبول كما كان مقررا في العاشر من حزيران .

ولم يتناقش اليويفا مع حكومة تركيا أو مؤسسات سياسية أو اتحاد كرة القدم الوطني.

وتكهنت وسائل إعلام في وقت سابق اليوم الجمعة بأن المباراة النهائية قد تنقل إلى لشبونة بسبب الوضع السياسي بعد انتخابات الرئاسة في 14 آيار / مايو.

ويتأهل الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد إلى النهائي أمام ميلان أو إنتر ميلان في استاد أتاتورك.

ونالت إسطنبول حقوق استضافة المباراة بعد فقدانها في 2020 حين استــقبلت لشبونة بطولة مصغـــــــرة من دور الثمانية خلال وباء كوفيد-19.