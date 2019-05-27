يونسيف‭: ‬27‭ ‬طفلاً‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭ ‬بأعمال‭ ‬عنف‭ ‬في‭ ‬اليمن

صنعاء‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

سقط‭ ‬27‭ ‬طفلاً‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬خلال‭ ‬الأيّام‭ ‬العشرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬منظّمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ ‬(يونيسف)‭ ‬الأحد،‭ ‬داعيةً‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬استهداف‭ ‬المنشآت‭ ‬المدنيّة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬توجّه‭ ‬الاتّهام‭ ‬لأيّ‭ ‬جهة‭. ‬وأوضحت‭ ‬المنظمة‭ ‬أنّ‭ ‬الأطفال‭ ‬قُتلوا‭ ‬وأصيبوا‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬التي‭ ‬تعرّضت‭ ‬مؤخراً‭ ‬لضربات‭ ‬جوّية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭.‬

وفي‭ ‬تعز‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬اليمن‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬مدنيّون‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬استهدف‭ ‬محطّة‭ ‬للوقود،‭ ‬قال‭ ‬المتمرّدون‭ ‬اليمنيّون‭ ‬إنّ‭ ‬التحالف‭ ‬نفّذه‭.‬

ودعت‭ ‬يونيسف‭ ‬إلى‭ ‬«وقف‭ ‬الهجمات‭ ‬ضدّ‭ ‬البنية‭ ‬التحتيّة‭ ‬المدنيّة»،‭ ‬معتبرةً‭ ‬أن‭ ‬«لا‭ ‬مكان‭ ‬آمنًا‭ ‬للأطفال‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬فالنزاع‭ ‬يُلاحقهم‭ ‬في‭ ‬بيوتهم‭ ‬ومدارسهم‭ ‬وملاعبهم»‭.‬

وتدور‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬بين‭ ‬المتمرّدين‭ ‬المتّهمين‭ ‬بتلقّي‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬وقوّات‭ ‬موالية‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬منذ‭ ‬2014،‭ ‬وقد‭ ‬تصاعدت‭ ‬مع‭ ‬تدخّل‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2015‭ ‬دعمًا‭ ‬للحكومة‭.‬

وتسبّب‭ ‬النزاع‭ ‬بمقتل‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف،‭ ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمات‭ ‬إنسانية‭ ‬مختلفة‭. ‬وتقول‭ ‬يونيسف‭ ‬إنّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬طفل‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬الحرب‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬3,3‭ ‬ملايين‭ ‬نازح،‭ ‬فيما‭ ‬يحتاج‭ ‬24,1‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬السكان،‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تصف‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬بأنها‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حالياً‭.‬