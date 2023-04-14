يوم عيد في اليمن بعد إطلاق مئات السجناء بينهم أسرى سعوديون

صنعاء‭ – ‬عدن‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬غصّ‭ ‬مطارا‭ ‬صنعاء‭ ‬وعدن‭ ‬الجمعة‭ ‬بأقرباء‭ ‬أسرى‭ ‬يفرج‭ ‬طرفا‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬عنهم‭ ‬ضمن‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬كبرى،‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬كانوا‭ ‬ينتظرونه‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬واعتبروا‭ ‬أنه‭ ‬سيجعل‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬الذي‭ ‬يحلّ‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬‮«‬عيدين‮»‬‭.‬

وبدأت‭ ‬الجمعة‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬مئات‭ ‬السجناء‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الحكومة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬والمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬تشمل‭ ‬أسرى‭ ‬سعوديين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعطي‭ ‬زخمًا‭ ‬للجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬المستمرّ‭ ‬منذ‭ ‬2014‭.‬

على‭ ‬مدرج‭ ‬مطار‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المتمرّدين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬تجمّع‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬مقتربين‭ ‬من‭ ‬الطائرة‭ ‬التابعة‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوّيّة‭ ‬اليمنية‭ ‬والتي‭ ‬تشغّلها‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر،‭ ‬وعيونهم‭ ‬شاخصة‭ ‬الى‭ ‬باب‭ ‬الطائرة‭ ‬آملين‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬أقرباء‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬الأسر‭ ‬قادمين‭ ‬من‭ ‬عدن،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‭.‬

وقال‭ ‬يحيى‭ ‬أبو‭ ‬الكرّى‭ ‬إن‭ ‬ابنه‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬أسير‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬شعوري‭ ‬هو‭ ‬الشعور‭ ‬نفسه‭ ‬لدى‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭. ‬لنا‭ ‬عيدان،‭ ‬العيد‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬رمضان‭ ‬واليوم‭ ‬العيد‭ ‬الكبير،‭ ‬يوم‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬أبنائنا‮»‬‭.‬

نزل‭ ‬الركاب‭ ‬واحدًا‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‭ ‬رافعين‭ ‬قبضاتهم‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬تحدّ‭ ‬واضحة،‭ ‬وساروا‭ ‬بين‭ ‬مستقبليهم‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬مقاتلون‭ ‬حوثيون‭ ‬يرتدون‭ ‬البزة‭ ‬العسكرية‭ ‬وأطفال‭ ‬رشقوهم‭ ‬بالورود‭ ‬والأرز‭.‬

وشوهد‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‮ ‬يهرعون‭ ‬لدى‭ ‬مشاهدة‭ ‬أقرباء‭ ‬لهم‭ ‬لمعانقتهم‭ ‬وتقبيلهم‭.‬

‭- ‬‮«‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‮»‬‭ -‬

عند‭ ‬مدخل‭ ‬المطار،‭ ‬جلس‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬غالبيتهم‭ ‬على‭ ‬الأرصفة‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الأشجار،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬خروج‭ ‬أقربائهم‭.‬

وقال‭ ‬عبدالله‭ ‬الحجوري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬لنستقبل‭ ‬أسرانا‭. ‬ابني‭ ‬أسير‭ ‬منذ‭ ‬2018‭. ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وأنا‭ ‬مشتاق‭ ‬له،‭ ‬وقلبي‭ ‬متعطش‭ ‬لرؤيته‮»‬‭.‬

واتفق‭ ‬الحوثيون‭ ‬والحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬خلال‭ ‬مفاوضات‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬برن‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬880‭ ‬أسيراً‭. ‬وبموجب‭ ‬الاتفاق،‭ ‬يُفرج‭ ‬الحوثيون‭ ‬عن‭ ‬181‭ ‬أسيرًا،‭ ‬بينهم‭ ‬سعوديون‭ ‬وسودانيون،‭ ‬مقابل‭ ‬706‭ ‬معتقلين‭ ‬لدى‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭.‬

وتدخلت‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬اليمنية‭ ‬لدعم‭ ‬الحكومة،‭ ‬ما‭ ‬فاقم‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬خلّف‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬وتسبّب‭ ‬بواحدة‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬الأزمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وسيطرت‭ ‬أجواء‭ ‬الفرح‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬عدن،‭ ‬مقرّ‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقت‭ ‬الذي‭ ‬انتقلت‭ ‬اليه‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬الحوثيين‭ ‬الى‭ ‬صنعاء‭. ‬وتوقّفت‭ ‬حافلات‭ ‬بيضاء‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬ونزل‭ ‬منها أسرى‭ ‬حوثيون‭ ‬يرتدون‭ ‬اللباس‭ ‬اليمني‭ ‬التقليدي‭ ‬ويحملون‭ ‬أغراضًا‭ ‬قليلة‭ ‬وضعوها‭ ‬في‭ ‬أكياس‭ ‬أو‭ ‬حقائب‭ ‬ظهر‭ ‬صغيرة،‭ ‬ثمّ‭ ‬وقفوا‭ ‬في‭ ‬طوابير‭ ‬استعدادًا‭ ‬للصعود‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬تنقلهم‭ ‬إلى‭ ‬صنعاء‭.‬

وهتف‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬حضروا‭ ‬لمشاهدة‭ ‬عملية‭ ‬نقل‭ ‬الأسرى،‭ ‬أن‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬‮«‬عيدان‮»‬،‭ ‬ملوّحًا‭ ‬بيده‭ ‬لأحد‭ ‬المُفرج‭ ‬عنهم‭ ‬الذي‭ ‬ابتسم‭ ‬وردّ‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‮»‬‭.‬

وانتشر‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتنظيم‭ ‬العملية‭. ‬ووقف‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬مرتدين عمامات‭ ‬على‭ ‬رؤوسهم،‭ ‬عند‭ ‬باب‭ ‬كل‭ ‬حافلة‭ ‬أثناء‭ ‬نزول‭ ‬الركاب‭ ‬منها،‭ ‬وساعدوا‭ ‬أسرى‭ ‬مسنّين‭ ‬في‭ ‬النزول،‭ ‬أحدهم‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬متحرك‭.‬

وسيطر‭ ‬الذكور‭ ‬على‭ ‬المشهد‭ ‬وكان‭ ‬جميع‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬يرتدون‭ ‬الزيّ‭ ‬اليمني‭ ‬التقليدي‭ ‬فيما‭ ‬بدا‭ ‬شعر‭ ‬بعضهم‭ ‬ولحاهم‭ ‬طويلة‭.‬

وقال‭ ‬ناصر‭ ‬الضالع،‭ ‬وهو‭ ‬قريب‭ ‬أحد‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم،‭ ‬‮«‬شعورنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظات‭ ‬لا‭ ‬يوصف‭ ‬وفرحة‭ ‬عارمة‭ ‬عمّت‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬المجتمع‭ ‬اليمني‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المفرج‭ ‬عنه‭ ‬سليم‭ ‬صالح‭ ‬الجمزي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬معتقلًا‭ ‬لنحو‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬لدى‭ ‬الحوثيين،‭ ‬‮«‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬ينفك‭ ‬أسر‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬من‭ ‬أصدقائنا‭ ‬في‭ ‬الاعتقال‭ ‬وينفك‭ ‬أسر‭ ‬جميع‭ ‬المعتقلين‮»‬‭.‬

وقدم‭ ‬كثرٌ‭ ‬بينهم‭ ‬مئات‭ ‬العسكريين‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬محسن‭ ‬الداعري،‭ ‬لاستقبال‭ ‬الأسرى‭ ‬وبينهم‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأسبق‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬محمود‭ ‬الصبيحي‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬ناصر‭ ‬منصور‭ ‬هادي،‭ ‬شقيق‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭.‬

ونزل‭ ‬الصبيحي‭ ‬وهادي‭ ‬من‭ ‬الطائرة‭ ‬التابعة‭ ‬للجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬وسط‭ ‬انتشار‭ ‬أمني‭ ‬كثيف‭ ‬وتصفيق‭ ‬حار‭ ‬من‭ ‬الحاضرين‭ ‬الذين‭ ‬حمل‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬صورهما‭.‬

في‭ ‬صنعاء،‭ ‬ركع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬على‭ ‬المدرج‭ ‬وأدوا‭ ‬الصلاة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يتردّد‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬دعمهم‭ ‬المستمرّ‭ ‬للمتمرّدين‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬الذي‭ ‬أمضى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬ونصف‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬الأسر،‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬خرجنا‭ ‬من‭ ‬الظلمة‭ ‬إلى‭ ‬النور‮»‬‭.‬