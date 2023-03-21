يوم عالمي للشعر

بيروت – محسن حسين

يوم 21 اذار هو اليوم العالمي للشعر واظن ان الكثيرين من اصدقائنا الشعراء لا يعرفون بان لهم يوما عالميا منظمة اليونسكو تحتفل سنويا يوم 21 اذار باليوم العالمي للشعر وفق قرار اُعتمد في أثناء الدورة الثلاثين لليونسكو التي عقدت في باريس عام 1999 بباريس القرار ينص على إعلان 21 آذار من كل عام يوما عالميا للشعر.وتقول السيدة إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو في رسالة بالمناسبة ان “اليونسكو تنوه بقيمة الشعر باعتباره رمزا لإبداع العقل البشري إذ تشيد بالرجال والنساء الذين لا يملكون سوى أقلامهم وألسنتهم للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وخواطرهم. ويساهم الشعر في توسيع آفاق إنسانيتنا المشركة، ويساعد على تعزيزها وترسيخها ويجعلها أكثر تضامنا ” للشعر أثر كبير في تعزيز إنسانيتنا المشتركة بجزمه أن جميع الأفراد – في كافة أرجاء العالم – يتشاطرون ذات التساؤلات والمشاعر. كما أثبت الشعر الذي يعد حجر الأساس في الحفاظ على الهوية والتقاليد الثقافية الشفهية – على مر العصور – قدرته الفائقة على التواصل الأكثر عمقاً للثقافات المتنوعة. ووفقا لقرار اليونسكو، فإن الهدف الرئيسي من ذلك هو دعم التنوع اللغوي من خلال التعبير الشعري، ولإتاحة الفرصة للغات المهددة بالإندثار بأن يُستمع لها في مجتمعاتها المحلية. وعلاوة على ذلك، فإن الغرض من هذا اليوم هو دعم الشعر، والعودة إلى التقاليد الشفوية للأمسيات الشعرية، وتعزيز تدريس الشعر، وإحياء الحوار بين الشعر والفنون الأخرى مثل المسرح والرقص والموسيقى والرسم وغيرها، كما أن الهدف منه أيضا هو دعم دور النشر الصغيرة ورسم صورة جذابة للشعر في وسائل الإعلام بحيث لاينظر إلى الشعر بعد ذلك كونه شكلا قديما من أشكال الفن.