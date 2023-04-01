يوم جميل في ضيافة أبناء واع

بيروت – محسن حسين

من اجمل لقاءاتي في بغداد خلال زيارتي عام 2018 لقاء جمعني في مثل هذه الايام بمجموعة من ابناء وكالة الانباء العراقية (واع) التي كان لي شرف ان اكون احد مؤسسيها عام 1959. تجمع نحو 30 من صحفيي واع بينهم عدد من صحفيات واع من فترات متفرقة من عمرها البهي ( 44 عاما قبل غلقها بقرار أمريكي يوم الاحتلال) مرحبين بي بحرارة مما جعلني اسعد انسان في الوجود. ومما افرحني ان ابناء واع يجتمعون بين فترة واخرى في منزل أحدهم لتجديد الصداقات وتبادل الذكريات والأحاديث عن ذلك الزمن الصحفي الجميل عندما كانت واع رمزا للصحافة العراقية متخطية حدود العراق والوطن العربي الى شتى بقاع العالم.وكنا في هذا اليوم ضيوف احد ابناء واع البررة الدكتور نوري التميمي والسيدة ام تميم في مادبة غذاء في منزلهما العامر باركهما الله وبارك كل الخيرين الاوفياء من ابناء وبنات واع.