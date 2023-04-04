يوم التوحّد العالمي – جاسم مطشر ثامر العواد العزاوي

شغل طيف التوحد الاطباء والحكومات والمهتمين؛ لأنه مرض ميؤوس من شفائهن ولا علاج له سوى قبول التعايش معه.التوحد مرض ولادي في تزايد عالمي، تقدر نسبة انتشاره بستة آلاف، وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع يوم 2 نيسان / أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد (القرار 139/62) لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء من المجتمع..

حدد هذا اليوم ليكون يوميا عالميا لتسليط الأضواء على هذا المرض ويزيد الإهتمام والتثقيف به وزيادة الدراسة والبحث في حيثياته ومعالجته..

تظهر علامات هذا الطيف المرضي في مرحلة الطفولة وممكن اكتشافه في السنة الأولى إلا أن علاماته التشخيصية تبرز واضحة في السنة الثانية من العمر، وهي متباينة بين المصابين؛ فكل حالة تختلف عن غيرها بالتصرفات والمهارات، إنطلاقاً من عدم قدرة الطفل على الإتصال مع المحيطين به وتطوير علاقات متبادلة معهم.لكن تلك القطيعة مع المجتمع تصاحبها: مشاكل وظيفية وعدم القدرة على العيش باستقلاليةوالانعزال الاجتماعي. تتجسد العلامات بأن المريض لا يستجيب لمناداة اسمه، ولا يُكثر من الاتصال البصريّ المباشر و خاصة عندما يطلب شيئا ما.. يبدو أنه لا يسمع محدّثه، ويُرفض العناق أو ينكمش على نفسه.. لا يُدرك مشاعر وأحاسيس الآخرين، يُحب أن يلعب لوحده، ويتقوقع في عالمه الشخصي الخاص به.. يبدأ الكلام في سن متأخرة مقارنة بالأطفال الآخرين أو يفقد القدرة على قول كلمات أو جمل معينة كان يعرفها في السابق، يتحدث بصوت غريب و مختلف، أو يتكلم باستعمال صوت غنائي، أو بصوت يشبه صوت الإنسان الآلي، لا يستطيع المبادرة إلى محادثة أو الاستمرار في محادثة قائمة، قد يكرر كلمات، أو عبارات، أو مصطلحات لكنه لا يعرف كيفية استعمالها.

علاقات طبيعية

والحالات الشديدة تتميز بعدم القدرة على التواصل أو إقامة علاقات طبيعية مع الأشخاص. أهم أعراض المشاكل السلوكية عند مريض التوحد تشمل: تنفيذ حركات متكررة، مثل: الهزاز، أو الدوران في دوائر، أو التلويح بالفيديو يكررها دائما، ويثور ويغضب عندما يفقد حاجياته أو حصول تغيير في برنامجه، يكون دائم الحركة، ويقف متعجباً من حركات مثل دوران عجل دائر.. ينزعج من الضوء والصوت واللمس وخاصة القوي المفاجئ، ويتوضح ذلك داخل الأسرة والمدرسة.

وبالرغم من ذلك إلا ان لهذا الطيف المرضي أشكال إيجابية كثيرة من بينها انه، كلما تقدم الأطفال في السن نحو مرحلة البلوغ يُمكن أن يكونوا أكثر امكانية على الاندماج في البيئة الاجتماعية المحيطة والاختلاط بهم، بعضهم يتمتعون بذكاء أعلى من الطبيعي ومواهب ومهارات فنية ورياضية وأدبية وحسابية وتثقيف ذاتي.يشخص بمعاينة الطبيب ومحادثة الأهل ومراقبة الطفل في المدرسة والمحيط الاجتماعي وإخضاعه لفحوصات وإختبارات؛ لتقييم قدراته الكلامية واللغوية وفحص جوانب نفسية و الدراسة الجينية والعائلية وظواهر الأمراض المصاحبة. من المهم التشخيص المبكر، فبالرغم من عدم وجود علاج شافي الا ان التدخل بلوغ الطفل سن الثلاث سنوات يُشكل عنصرًا هامًا في تحقيق أفضل الاحتمالات والفرص لتحسن الحالة، فلا يتوفر حتى يومنا هذا علاج شافٍ ولا طريقة معالجة لكل المصابين وبنفس المقدار، وهي تختلف سوءاً بالبيت أو المدرسة أو المجتمع ولكن التشخيص المبكر يُفيد في تحسين سلوك الشخص المصاب بالتوحد. ويتوزع العلاجن بين السلوك والنطق واستخدام اللغة اللفظية وغير اللفظية والعلاج التربوي والتعليميّ والعلاج الدوائي.

الوقاية من الإصابة بطيف التوحد غير ممكن بالوقت الحاضر لكون اسباب طيف التوحد غير معروفة وغير محددة، لكن بشكل غير مؤكد تشير الدراسات والبحوث إلى وجود علاقات جينية وعائلية وبيئية وارتباط بالجنس وعمر الاب والولادة العسرة والمبكرة والارتباط بحالات طبية مثل متلازمة ريت أو متلازمة الصبغي إكس الهش، وقد تعزز التغيرات الجينية (الطفرات) هذا الارتباط و قد يكون هناك نجاح في المستقبل لاكتشاف الأسباب و حصول تطور في تجنبها.

المطلوب من الاهل الانتباه.. في حال ظهرت أعراض التوحد لدى الطفل يُمكن التوجه إلى طبيب اختصاصي، ومطلوب من رئاسة الحكومة ووزارة الصحة إعطاء طيف التوحد ألاهمية التي يستحقها وتهيئة مراكز الاستشارة والتشخيص والتثقيف، علما ان السيد الوزير شملهم بمجانية الضمان الصحي والمطلوب مكافأة عوائلهم بالضمان الصحي الشامل و ليس النسبي.

{ طبيب اختصاص وحقوقي وإعلامي