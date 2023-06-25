يوم التراث الموصلي يختتم فعالياته

الموصل – الزمان

اختتم (يوم التراث الموصلي) فعالياته السبت بعد تواصله لمدة ثلاثة أيام والذي نظمته كليّة النور الجامعة و مؤسسة بيتنا في المدينة القديمة من الموصل، بمشاركة عراقية عربية. وتضمن جلسات حوارية وفعاليات فنية تراثية منها مشاركة الفرقة الوطنية للفنون الشعبية بقيادة الفنان فؤاد ذنون حيث قدّمت الفرقة لوحات غنائية وفنيّة راقصة ضمن المهرجان، عرضت فيها الأغاني التراثية والرقصات الشعبية لبغداد والبصرة، إضافةً الى لوحة العرس الموصلّي، كما قدمت فرقة فنية تشكلت من طلاب كلية النور فقرة غنائية كما كانت هناك (زفة الموصلية) باجوائها وتفاصيلها ،وكان لفرقة تكات حضور متميز بمشاركة الفنانة وفاء موصلي كما تم تقديم مجموعة من المهن والحرف اليدوية الموصلية القديمة. ومن بين الجلسات التي عقدت جلسة حول (منارة الحدباء .. ذكريات ومستقبل) ، وبحثت جلسة أخرى الإجابة حول التساؤل التالي(هل يمكن للتراث ان يكون عامل مشترك للتعايش ؟). وكانت هناك جلسة حوارية مميزة لنجوم الفن العراقي والعربي حول دور الدراما في احياء التراث والفلكلور .

شارك فيها الفنانين (اياد راضي – الاء حسين – وفاء موصلي – داود حسين) حاورهم فيها الاعلامي جرير محمد.وفي جلسة أخرى لفناني نينوى(بيات مرعي- ثابت ميخائيل- رائد فرحان) ناقشوا (كيف يمكن للفن ان يكون حارس للذاكرة) بجلسة ادارها الصحفي عمر صلاح الدين.