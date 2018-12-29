يوم أسود يعصف بالكرة الإي طالية يفضي إلى وفاة مشجّع

رابطة الكاليتشيو تعاقب الإنتر على خلفية هتافات عنصرية

يوم أسود يعصف بالكرة الإيطالية يفضي إلى وفاة مشجّع

{ مدن – وكالات

عاقبت رابطة الدوري الإيطالي نادي إنتر بإقامة مباراتين على ملعبه دون جمهور، غداة يوم أسود بسبب الصيحات العنصرية تجاه مدافع نابولي السنغالي كاليدو كوليبالي ووفاة مشجع لإنتر في شغب تلا مباراة الفريقين.

وشهدت مباراة الفريقين ضمن المرحلة الثامنة عشرة على ملعب جوزيبي مياتزا (سان سيرو)، توجيه مشجعي المضيف “صيحات القردة” نحو الدولي السنغالي، وسط انتقادات من مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي الذي أكد أن فريقه طلب مراراً وقف المباراة، من دون أن يتم التجاوب معه.

وفي بيانها، أوضحت الرابطة أن عقوبة المباراتين تفرض على خلفية “الصيحات المهينة ذات الطابع العنصري (…) تجاه كاليدو كوليبالي”، وأيضاً على خلفية “صيحات ذات طبيعة مناطقية” بحق مشجعي نابولي.

كما فرضت الرابطة على إنتر خوض مباراة مع إغلاق جزئي للمدرجات.

بيان النادي

ورد النادي ببيان أكد فيه أنه “منذ التاسع من آذار/مارس 1908 (تاريخ تأسيسه)، جسّد إنتر الاندماج، الضيافة، والتقدمية”، وأنه لطالما رفض “أي شكل من التمييز”.

أضاف “لهذا نجد أنفسنا ملزمين ، مرة جديدة، التأكيد أن كل شخص لا يفهم أو يتقبل تاريخنا، تاريخ هذا النادي، ليس فرداً منا”.

وأثارت الصيحات انتقادات واسعة، ودفعت اللاعب الى الإعراب بعد المباراة عن فخره بلون بشرته.

وكتب كوليبالي باللغة الإيطالية على تويتر بعد المباراة “مستاء للخسارة وخصوصا التخلي عن إخواني (الطرد في الدقيقة 80). ولكنني فخور بلون بشرتي. بكوني فرنسيا، سنغاليا، ومن نابولي. بأنني رجل”.

وطرد كوليبالي لتلقيه إنذارين متتالين، الأول لخطأ ارتكبه على المهاجم ماتيو بوليتانو، والثاني لمقابلته قرار الحكم باولو سيلفيو ماتزوليني بالتصفيق الهازئ. وكانت النتيجة حينها التعادل السلبي، قبل أن يقتنص البديل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة 90+1.

وأوضحت الرابطة في بيانها أن كوليبالي سيوقف مباراتين، الأولى على خلفية تراكم الانذارات، والثانية على خلفية سخريته من الحكم.

في المرة المقبلة “سنتوقف”

وبحسب مدربه كارلو أنشيلوتي، طلب الجهاز الفني لنابولي مراراً وتكراراً وقف المباراة دون جدوى. وأوضح لشبكة “سكاي”: “طلبنا ثلاث مرات وقف المباراة (…) لكن المباراة استمرت”، مضيفاً “كان اللاعب عصبياً، ومعنوياته لم تكن في أفضل حالاتها. إنه لاعب هادئ جداً ومحترف جداً”.

وتابع “يبدو هذا وكأنه عذراً، لكن اللاعب كان قلقا ومتوتراً. لم يكن ذلك جيداً بالنسبة لنا ولا لكرة القدم الإيطالية”، مضيفاً “الحل موجود، عليك أن توقف المباراة، عليك فقط أن تعرف متى (…) وإذا لم تكن تعرف، ففي المرة القادمة نحن من سيتوقف عن اللعب”.

وحصل كوليبالي على دعم نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أعرب عن رفضه “للعنصرية وجميع الإهانات والتمييز العنصري”.

كما نشر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي، عبر “تويتر” لقطة تجمعه بكوليبالي خلال مباراة، مع تعليق “لا مكان للعنصرية في كرة القدم. لا مكان للعنصرية في أي مكان على الإطلاق”.

إدانات بالجملة

وأكد عمدة ميلانو جوزيبي سالا أنه “خجِل” من الصيحات العنصرية لجماهير إنتر ميلان وتقدم “باعتذار” باسم مدينته لمدافع نابولي.

واعتبر سالا أن الصيحات “عار. عمل مشين”، مؤكداً أنه سيواصل مشاهدة مباريات إنتر إلا أنه سينسحب من الملعب في حال تكرار صيحات مماثلة.

وتابع “أعتذر لكاليدو كوليبالي، باسمي واسم ميلانو السليمة، التي تريد أن تظهر أنه بإمكاننا أن نشعر بأننا إخوة حتى في الأوقات الصعبة”.

من جهته، اعتبر الهولندي مينو رايولا، وكيل الأعمال الجديد لكوليبالي، أنه “إذا لم تتمكن إيطاليا من التغلب على هذا السرطان، فليس لها مستقبل”.

وأعلن الرئيس الجديد للاتحاد الإيطالي للعبة غابرييلي غرافينا إدانته “جميع أشكال العنف، سواء كانت جسدية أو لفظية، التمييز العنصري عامل خطير. لا نقبل أن يكون مثل هذا السلوك ضاراً بكرة القدم”.

وحصلت أحداث خطيرة أيضاً خارج الملعب وأدت إلى وفاة أحد مشجعي إنتر (35 عاماً) بعدما دهسته سيارة خلال هجوم لمئات الألتراس لإنتر على شاحنة صغيرة لمشجعي نابولي.

وبحسب محافظ شرطة ميلانو مارسيلو كاردونا، شارك عشرات من ألتراس الإنتر، ولكن أيضاً فاريزي ونيس (جنوب شرق فرنسا) شاركوا في هذا الهجوم “الحقير” الذي أصيب على إثره أربعة من أنصار نابولي.

وتم إلقاء القبض على ثلاثة من ألتراس الإنتر، وأعلن المحافظ أنه سيطلب منع تنقل جماهير إنتر حتى نهاية الموسم، وكذلك إغلاق لمدة 6 مباريات للمدرج الذي تجتمع فيه المجموعات الرئيسية لمشجعي نادي النيراتزوري.

وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أنه سيستدعي الشهر المقبل مسؤولي ومشجعي أندية الدرجتين الأولى والثانية، مشدداً على رفض “الموت من أجل مباراة كرة قدم”، دون الإشارة للهتافات العنصرية.