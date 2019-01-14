يوما لا ينسى – فائز جواد

عندما نقلب ذاكرة الايام القريبه والبعيدة نجدها متخمة بالاحداث والقصص التي ستبقى بذاكرتنا مهما طال الزمن وكبرنا ، نعم احداث منها المفرحة واخرى المحزنه ربما يحن اليها الكثير منا وآخرين لايريدون استذكارها ربما تحمل في ساعتها مآسي وحزنا عميقا ، لكن هذه هي الدنيا كما يقولون نعيد فيها صورنا القديمه ونروي قصصا وحكايات لاولادنا واحفادنا ماجرى بل ونقارن مابين الماضي البعيد والحاضر ويقينا ان الماضي لايخلو قط من الماسي والاحداث التي مرت بنا والبعض يطلق عليه الزمن الجميل واذا ماتوغلنا بتفاصيله نجدها متخمه بالماسي والاحداث لكننا ربما نشتاق اليها لاننا كنا نعيش فيها ونحن بعنفوان شابنا وقوتنا وقبل ان تداهمنا الامراض والهموم وهرم العمر الذي لامفر منه ، نعم يؤكد الطب الحديث ان استذكار الايام الجميلة والحديث عنها خيرا من استذكار الماسي والهموم فعندما نستذكر الايام البيضاء في زمنا مضى ينعش ذاكرتنا وينشط ذاكرتنا ويزيدها حيوية بافراز عصارات خاصة تقضي على الكآبة والحزن التي تقودنا لامراض نفسية وعضوية حسب خبراء ودراسات في الطب الحديث ، وفي مثل هذه الايام تمر علينا ذكرى مرت على العراقيين وخاصة من جيلي الستينيات والسبعينيات ولغاية الثمانينيات لايمكن ان تغيب عن ذاكرتنا الا وهو الثامن اب عام 1988وسبقته سنوات الحرب العراقية الايرانية التي كانت عنوان اهم احداث ثمانينيات القرن المنصرم والتي دامت مدة ثمان اعوام كانت الاقسى في حياتنا عندما حصدت ارواح الاف الابرياء تلك الحرب التي مازالت آثارها باقية الى يومنا هذا ، نعم سنوات يتذكرها بتفاصيلها من عاش ايامها بدأت مطلع الثمانينيات لغاية العام 1988 وتحديدا في اليوم الذي عده العراقيون بالتاريخي في الثامن من آب اي قبل 29 عام وعند اعلان بنود وقف اطلاق الناروانتهاء الحرب العراقية الايرانية في تلك الليلة التي مازال الشيب والشباب باستثناء من ولدوا مابعد هذا التاريخ يتذكر تفاصيلها عندما خرج المذيع الراحل مقداد مراد من على شاشة قناة تسعة وسبعه وهو يتلو للشعب بيان البيانات او بيان النصر وما انتهى من قراءة البيان الذي دعى العراقيين الى الاحتفال كلا بطريقته الخاصة فخرجت في ذات الليلة الملايين من العراقيين في بغداد وغالبية المحافظات الى الشوارع لتحتفل بشكل عفوي كلا على طريقته الخاصة معبرا عن فرحته بانتهاء حربا كانت الاقسى في حياة العراقيين ولم تصدق الجماهير ان الحرب وضعت اوزارها وانتهت وايقاف اطلاق النار بين الجانبين ، نعم لم تصدق خاصة ان جهودا وتدخلات دول المنطقة واخرى عظمى كانت قد فشلت بالوساطة بين العراق وايران على حرب طاحنة خسرنا وخسروا الارواح والاموال والبنى التحية وجلبت لنا الويلات والدمار وخراب العقول والنفوس ، يقينا عندما نسمع بالبيان الكبير الذي اعلن في الثامن من آب لم نصدقه الامر الذي كان فرحنا والتعبير عنه مفرطا وعفويا وخرجنا ليليتها لنحتفل بالنصر او بايقاف اطلاق النار وانتهاء الحرب العراقية الايرانية وراحت الاف المحتفلين تخرج في ساحات وشوارع بغداد التي سهرت حتى الصباح الباكر تقف طوابير وهي ترقص وتغني فرحا للخلاص من دمار الحرب فراح البعض يبتكر وسائل للفرح على طريقته الخاصة ويبدأ برش المياه الصالحة للشرب على الاخرين وسرعان ماانتشرت تلك الحالة بين جموع المحتفلين وهي قذف الناس بالمياه الصالحة للشرب والتي امتدت لسنوات عدة ،نعم يقينا هي حالة صحية وجميلة افضل من اطلاق النار العشوائي ، ونتخيل الموقف ان نفس الحالة والاحداث لو وقعت في زماننا ويومنا هذا لاشتعلت السماء بنيران الاسلحة واكتظت المستشفيات بضحيا اطلاق النار العشوائي ، ولكن وقتها كان الخوف يلعب دورا عندما كان القانون يسري على الجميع وياويله كل من يطلق طلقة واحدة من اصغر مسدس شخصي , لان السلاح محصورا بيد الدولة والاجهزة الامنية وتماما على نقيض حالنا اليوم عندما تمتلك عوائل وعشائر وافرد انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة ولاحول ولاقوة للدولة على السيطرة عليها رغم التحذيرات والملاحقات فان الانفلات الامني وعدم تطبيق القوانين والخوف من العقوبات ادت وستؤدي الى كوارث من الصعب السيطرة عليها والتي مهدت للمرجعيات الدينية التدخل ومناشدة المواطنين للحد من ظاهرة امتلاك الاسلحة الشخصية داخل البيوتات لانها ستاتهم الاخضر واليابس، نعم هذا اليوم اي الثامن من آب ذكرنا ويبقى يذكرنا باحداث لاتخلو من الفرح والحزن معا وسمي يوم الايام وعسى ان يحتفل العراق من اقصاه الى اقصاه من الخلاص من الفاسدين والمغسدين والمتآمرين والسراق والانتهازيين والقضاء على المحاصصة المقيته وتنفيذ مطالبة المتظاهرين المشروعه، عندها فعلا سنحتفل من كل قلوبنا وستشرق شمس الحرية والامل على عراق الخير وسيكون فعلا يوما من الايام لاننساه ويبقى شاهد عيان الى يوم يبعثون ..