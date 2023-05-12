ووريرز ونيكس يحافظان على آمالهما

يوكيتش يقود دنفر إلى نهائي المنطقة الغربية

{ لوس انجلوس- وكالات: قاد النجم الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناجتس إلى بلوغ نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بفوزه على فينيكس صنز 125-100 ويحسم السلسلة في صالحه 4-2. وتألق يوكيتش حيث نجح في تحقيق تريبل دبل بتسجيله 32 نقطة و12 تمريرة حاسمة و10 متابعات. وساهم أيضا في الفوز كل من جمال موراي مع 26 نقطة وكنتافيوس كالدويل-بوب مع 21 نقطة. وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها دنفر نهائي المنطقة الغربية منذ عام 2020 وسيلتقي الفائز من مواجهة لوس أنجلوس ليكرز وجولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الموسم الماضي حيث يتقدم الأول 3-2 . وحسم دنفر النتيجة بشكل كبير في نهاية الشوط الأول بعد أن تقدم بفارق 30 نقطة 81-51. واستمر غياب نجم فينيكس كريس بول للمباراة الرابعة تواليا بداعي الإصابة كما لم يشارك دياندري آيتون للإصابة.

تعادل النتيجة

وأنقذ جايسون تايتوم بوسطن سلتيكس من الخروج أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وسجل 16 نقطة من أصل 19 له في الربع الأخير ليقود فريقه إلى الفوز 95-86 معادلا النتيجة في السلسلة 3-3 ليفرض مباراة سابعة. كان تايتوم قد سجل مرة واحدة من أصل 14 محاولة قبل أن ينجح في 4 رميات ثلاثية في الربع الأخير. وكان أفضل مسجل في صفوف سلتيكس ماركوس سمارت مع 22 نقطة وأضاف كل من جايلين براون ومالكولم بروجدون 17 و16 نقطة تواليا. في المقابل، كان أفضل مسجل في صفوف فيلادلفيا نجمه الكاميروني جويل إمبيد حيث سجل 26 نقطة و10 متابعات، في حين اكتفى جيمس هاردن ب13 نقطة. وتقدم بوسطن بفارق 16 نقطة في بعض مراحل الشوط الأول لكن فيلادلفيا نجح في تقليص الفارق بل دخل الربع الأخير متقدما 73-71 من دون أن ينجح في حسم السلسلة في صالحه. يذكر أن مدرب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز روك ديفرز يواجه خطر الخسارة للمرة الرابعة في البلاي أوف بعد أن يتقدم فريقه 3-2 وقد حصل له ذلك 3 مرات أعوام 2009 و2010 و2012 عندما كان مدربا لبوسطن. ويستضيف بوسطن المباراة الحاسمة الأحد المقبل وسيحاول منع سيكسرز من بلوغ نهائي المنطقة الشرقية للمرة الأولى منذ عام 2001.

لقب الدوري

كما أبقى جولدن ستيت ووريرز على آماله قائمة في الدفاع عن لقبه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA بفوزه على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 121-106 أمس وتقليصه الفارق في نصف نهائي المنطقة الغربية 2-3. وشهدت المباراة إصابة عملاق ليكرز أنتوني ديفيس في صدغه، ما اضطره لترك المباراة في عز إثارتها. وعلى غرار ليكرز، أبقى نيويورك نيكس على آماله عندما سجّل جايلن برانسون 38 نقطة وقاده إلى تحقيق الفوز على ضيفه ميامي هيت 112-103 مقلصاً الفارق إلى 2-3 في نصف نهائي الشرقية. ويتعيّن على جولدن ستيت ونيويورك تحقيق الفوز، غدًا الجمعة في المباراة السادسة، لفرض مباراة سابعة حاسمة من أجل التأهل إلى نهائي المنطقة. واللافت ان المواجهات الأربع في نصف النهائي ستشهد مباراة سادسة، ما يدل على التقارب الشديد بينها، إذ يتقدم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 3-2 على بوسطن سلتيكس في الشرقية، ومثله دنفر ناجتس على فينيكس صنز في الغربية. وفي تاريخ الدوري، نجح 13 فريقًا فقط في قلب تأخره 1-3 والتأهل 4-3. حقق ووريرز هذه العودة أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر في نهائي المنطقة الغربية عام 2016 ثم صنع كليفلاند كافالييرز بقيادة ليبرون جيمس، نجم ليكرز الحالي، المفاجأة أمام جولدن ستيت نفسه في النهائي.