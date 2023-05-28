يوسف يتأثّر في رسوماته بالمدارس الواقعية:

ربطت بين الفوتوغراف والتشكيل بخيط رفيع لتجسيد ملامح الصورة

بغداد – ياسين ياس

الفنان التشكيلي ماهر يوسف، خريج قسم سمعية ومرئية بمعهد الفنون الجميلة بغداد، احب ودرس الفوتوغراف من خلال دورات عديدة على يد عمالقة الفن،وربط الفوتوغراف الصورة بالعين ،مع التشكيل بالعين واليد..التقته(الزمان) في مرسمه في شارع الرسامين بالكرادة الشرقية ببغداد وكان معه هذا الحوار:

{ كيف كانت بداياتك..وهل تأثرت باحد؟

-درست الفوتوغراف على يد عمالقة الفن لتطوير الصورة ،وعملت في مجال التوثيق للاماكن التراثية القديمة،للاحتفاظ بها للأجيال القادمة، وربطت بين الفوتوغراف والتشكيل عبر خيط رفيع لتجسيد ملامح الصورة ،وتنفيذها تشكيليا للحفاظ على تاريخ وحضارة وثقافة العراق.

{ اسماء فنية كان لها تأثير في مسيرتك التشكيلة؟

-في العراق رموز فنية كبيرة في الرسم والنحت والتشكيل والفنون الاخرى، لكن وجودي في منطقة الكرادة واختلاطي بعمالقة الفن جعلني ابدع في الجانب الفوتوغرافي والتشكيلي، لدي مشروع فني كبير أظهر فيه سفير الفن والدبلوماسية العراقية،اطمح ان اناله وابرز من خلاله دور العراق. الريادي، من خلال الخبرات التي تمثل العراق،وهي رسالة لكل عراقي يحب بلده..فنحن امتداد لكل من سبقونا وستتعلم الاجيال القادمة منا..

{ الا ترى ان الفن التشكيلي فن صعب؟

-الفنان التشكيلي مرتبط بهموم كثيرة،وأن يكون هناك دعم للفن والفنانين،توجد اسماء لامعة في الفن التشكيلي العراقي،وهناك قدسية للفن ،تعطي جمال واسع ،وتبرز الفنان العراقي فنان عالمي جميل وطموح وتساعده في تجاوز المصاعب.

{ ما تأثير البيئة على الفنان؟

-بلا شك البيئة لها الأثر الكبير في حياة الفنان،لأنه صاحب مشروع كبير يتطلع إلى الحرية، لكن البيئة احيانا محكومة بتقاليد وعادات تقيد وتحد من احلام الفنان وابداعه.

{ هل لديك معارض شخصية؟

-لدي العديد من المعارض الفنية داخل وخارج العراق، لدي معارض مدمجة تشكيلية وفوتوغراف،اقيمت في فنادق وقاعات العاصمة بغداد، وبناية الأمم المتحدة، والاتحاد الاوربي، ومجلس النواب، ووزارة الثقافة.

{ ماهي الصعوبات التي واجهتك في مسيرتك الفنية؟

-الصعوبات والتحديات التي تواجه الفنان كثيرة جدا منها عدم الاهتمام والتقدير وهذا الشيء يحطم طموح الفنان.

{ باي المدارس تاثرت؟

-تأثرت بالمدارس الواقعية ،كونها تحمل تاريخ وحضارة العراق،والمدارس الاخرى احسها د وما في وجداني.

{ اي اللوحات أقرب إلى نفسك ولماذا؟

-كل لوحاتي واعمالي قريبة إلى نفسي فهي تمثلني وفيها الكثير من احساسي وافكاري هي قريبة جدا إلى قلبي.