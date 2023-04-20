يوروبا ليغ: يوفنتوس إلى نصف النهائي بشق الأنفس

لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو محتفلاً بافتتاح التسجيل ليوفنتوس الإيطالي في مرمى سبورتينغ البرتغالي في إياب ربع نهائي يوروبا ليغ. 20 نيسان/أبريل 2023

© ا ف ب/AFP باتريسيا دي ميلو موريرا

باريس (أ ف ب) – عبر يوفنتوس الإيطالي بصعوبة إلى نصف نهائي مسابقة “يوروبا ليغ” الخميس، بتعادله مع مضيفه سبورتينغ البرتغالي 1-1 في إياب الدور ربع النهائي، وذلك لفوزه ذهاباً بهدف نظيف.

وكان يوفنتوس فاز بشق الأنفس في مباراة الذهاب على أرضه بهدف نظيف أحرزه حينها المدافع فيديريكو غاتي في الدقيقة 73.

وبكّر رجال “السيدة العجوز” في افتتاح التسجيل، وتحديداً في الدقيقة التاسعة عن طريق أدريان رابيو الذي استغلّ الفوضى الدفاعية داخل منطقة جزاء سبورتينغ عقب ركنية نفذها فيديريكو كييزا، فتهيأت من البرازيلي أليكس ساندرو ليضعها الفرنسي “على الطائر” في الشباك.

لكن رابيو نفسه كان سبباً في عودة أصجاب الأرض إلى المباراة، عندما تدخّل بقوة داخل منطقة الجزاء على الأوروغوياني مانويل أوغارتي، ليحتسب الحكم من دون تردد ركلة جزاء، انبرى لها الإنكليزي ماركوس إدواردز وأسكنها في منتصف مرمى الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني (20).

وشهدت المباراة بعد ذلك تبادلاً في السيطرة والخطورة، إذ أهدر يوفنتوس فرصة قتل المباراة في الدقيقة 54 عن طريق الصربي دوشان فلاهوفيتش، فيما أضاع سبورتينغ فرصة اللجوء إلى شوطين إضافيين في أكثر من مناسبة.

ويأتي هذا التأهل للفريق الإيطالي بعد ساعات فقط من قرار أعلى محكمة رياضية في إيطاليا بتعليق عقوبة حسم 15 نقطة من رصيده في الدوري على خلفية نشاط مالي غير مشروع، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القضية.

وبهذا القرار، يعود عملاق تورينو إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري مع 59 نقطة، لكن يتعيّن عليه انتظار حكم جديد من المحكمة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم والتي فرضت العقوبة الأصلية.

وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي للعبة حسمت في 20 كانون الثاني/يناير 15 نقطة من رصيد يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين. ومع ذلك، أعلن النادي الواقع في تورينو عن طعن القرار أمام لجنة التحكيم التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية لإلغاء هذه العقوبة.

وطلب مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية في بيان من المحكمة التابعة للاتحاد مراجعة العقوبات المفروضة على النادي وبعض الشخصيات الرئيسة، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الإدارة السابق التشيكي بافيل نيدفيد الذي طالته عقوبات بموجب الحكم الأصلي.

ورغم ذلك، فقد أُبقي على الحظر الطويل المفروض على رئيس مجلس الإدارة السابق أندريا أنييلي، الرئيس التنفيذي السابق ماوريتسيو أريفابيني والمديرين الرياضيين فيديريكو تشيروبيني وفابيو باراتسي.