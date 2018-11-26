يوتوبيا العابدين – عواد حسين جميل

لا يهمُّ الطريق الذي ستسلكه إلى الله عند اول اقدامك، المهم أن تسلك إنسانه لتنتهي اليه..

تنعطف الحروف بأكملها لتكتب المرأة أكثر من الرجل! تدوّنها بكلّ وعورة.. إن كانت هي بغي فماذا هو؟ وإن كانت هي مومس فأي اسم ينصفه ؟؟ آاه ، كم خذلتنا الأسماء.. أمام ضريحٍ فاقدٍ لمعالمه، غائرٍ في خرابه، ولكن بقي عليه أثر لاسم من غير لون، وقف عابر على الموت يمسح غبار الأسى عن ذاك القبر.. يتلمسه برأفةٍ كما لو أنَّ الجسد مازال عائماً حارّاً تحت كفَّيه.. هكذا هي قصة العشق قليلٌ من يفهمها، كثيرٌ من ينتهون قبلها، وكلها وفاء بِدءاً بمخارج الكلمات وانتهاءً بخروج الروح.. إنها سردٌ لِلَذّة الألم . يشهق، يقبض على شفتيه، ينكمش جفناه، يجهش بكاءً حتى تغتسل ركام الأحجار كاملةً من ماء عينيه.. على الجانب البعيد الآخر ينظر في سوية عينيه للمقام الرخامي البارد الأبيض والذي يرتفع ليشبه المئذنة.. لو أني أملك الشمس لأشرقتها عليكِ فيُقام قربك معبد لطالما يتبع الناس مكانه فيصلّون!.. التراب عادل حين يلمُّ الأجساد تحته، والإنسان ظالم في كلّ ما يبعثر فوقه.. يقول العابر متحسراً.. أواه، جاحدة هي البشرية التي تغير ميقات الله.. كافرة هي التي تردم الطريق إليه. لا يهمُّ الطريق الذي ستسلكه إلى الله عند اول اقدامك، المهم أن تسلك إنسانه لتنتهي اليه. الدين لا يقاس على أحد.. هنا عظمته. أن تذهب إلى الله يعني أن تكون عارياً من الدنيا، بلا نقاب بلا حجاب، بلا عمامة وبلا جلباب… بذاتك فقط هنا ذروة التَّجرد. تيمم عند الجياع والمقهورين، ومن تراب المساكين أسبغ.. عفّر وجهك من رماد المسحوقين.. تلك هي يوتوبيا العابدين. دعكَ من الماء إنّه لم يعد يطهّر المتوضئين.. عليك بالدماء فإنها طهور الثائرين .. مسافات الطين ليست كمسافات الوحل، كلاهما تائهة.. كلاهما توّها، وما بينهما آدم يتشكّل و يُسفح.. غريب كيف تبحث عن صلاتك في أوقاتها ولا تبحث عنها في ثوراتك، كيف تتحراها في المعابد ولا تتحرى القمامة وما حولها!! رغم أن الاخيرة بداية ثورة وقبول صلاة.. كلنا مرتزقة عند الله، تسلقنا على عرشه بعد أن نصرَ أنبياءه.. كلنا كاذبون عند القلب، عندما لا يحلُّ العاشق بعشيقه، ينتظر حباً منه فحسب.. كلنا نزقون عند الحانة، عندما لا نُسكِر كؤوسنا، نختمر بشربها فحسب.. كلنا جبناء عند الحرب، عندما لا نقاتل بشرف، نقايض الدم بالمال فحسب.. الضمير والإنسان ثنائي وجود لن يصبحا ثالوثاً مقدساً بغير الله. لا تقاس أخطاء الأمم بالبغايا وخصورهنّ، وانما بالجائعين واكبادهم، فكثيرات من اختصرن فراغات الجوع بالبغي.. رباه لن أسألك ما كل هذا العهر، وانما اسألك لما كل هذا الفقر؟ ليل يسأل امرأة فيه: كم بقي لك من الهوى؟ تجيبه: بقدر ما بقي فيكَ منّي، وهوت نجمة من عينها.. ما لا يقوله الجسد تغتابه الروح . لماذا، لا يكتبون معاجم لغتها حين تعرب رجال الليل والدين والحانات والحرب!؟ هنا ستفضح كل الذكورة.. لا تقبل الخيانات أن تمشي حافية لذلك تنتعل كل الأسماء لتخفي حقيقتها.. رباه إنَّ هذه الحقيقة لقاسية! تنعطف الحروف بأكملها لتكتب المرأة أكثر من الرجل! تدوّنها بكلّ وعورة.. إن كانت هي بغي فماذا هو؟

وإن كانت هي مومس فأي اسم ينصفه ؟؟ آاه ، كم خذلتنا الأسماء. يا صاح ، إنها من غير صدق لذلك كانت كلمات الأنبياء القليلة تلد حقائق واسعة، إلا الدعاة أرادوا أن يكونوا أنبياء فاستنسخوا الكذب في كل أسمائهم . الكثير من التاريخ ينتمي لحقبة رجال الدين والحكام وكلاهما عرَّياه فغيراه !! من التاريخ لم يسلمْ غير الكذب، ومن البلاد غير الأموات، ومن الإسلام غير النفاق، ومن الله غير الاسم. أحياناً حتى الله يحذفونه وينتحلون ألوهيَّته.. خلف الضريح وقف العابر وقد تيمَّم خرابه بتراب قلبها.. انتظر قيام القمر ليصلي الليل الذي جمع بينهما.. كان وِتراً في حضرتها، وجمعاً هي فيه.. صلّى بجَمعِها إماماً ورحل.. في اليوم الثاني لم يكن ثمة إسم على القبر.. جزءٌ لحِق بكلّه، صدقٌ ولحق بحقيقته…