يمتة الفرج من ساسة سوك هرج – وليدالشطري

الأحزاب الفاسدة والمليشيات الخارجة عن القانون بسلاحها المنفلت خطفت أرادة الدولة وهيبة وسلطة القانون ..

الدولة العميقة يقودها أباطرة الفساد شياطين القرن اللذين شوهوا مفهوم السياسة ومسارها الصحيح بالعبث بمقدرات العراق ونهب ثرواته شهادات مزورة .. تعشيرة الحكومة

(( سابقاً كنا نردد حيل وياي جيه ما صرت تكريتي .. حيل وياي ما بدلت جنسيتي ..الآن نردد حيل وياي جيه ما صرت سوداني ..حيل وياي ما غيرت عنواني )) أكثر من ثمانين مستشار لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني أرضاءاً لقادة الكتل والأحزاب الفاسدة.. تفشي آفة المخدرات بالمجتمع الخطر الحقيقي القادم الذي تفشى كالنارِ في الهشيم في جسد العراق ..!؟

غسيل الأموال.!؟؟ شباب طائش رأيتهم بأمِ عيني في دبي بالإمارات يعبثون بأموال العراق وبأعداد مرعبة من الماستر كارت في جيوبهم ..!؟

كيــف هربت من مطار بغداد اللهُ أعلم وللعلم مافيات ورؤوس أموال تقود هذهِ العملية وأرتباطها الرئيسي بكردستان العراق سبائك ذهب ودولارات بيد شباب طائش.

لعن الله كل من تسول له نفسه الأساءة لسمعة العراق وشعبهِ الخلاق من قادة الكتل والأحزاب الفاسدة اللذين شوهوا طعم الحياة وجرعونا مر العلقم ..

للصبر حدود يا ساسة الرياء ..

من لوعة الألم وحسرة الجياع والمحرومين ثورة الغضب العارم تلوحُ في الأفق..

وإن غداً لناظرهِ قريب..