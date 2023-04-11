يقول المعلم نوزاد يحيى باجكر

مهارة التكثيف وبلاغة الخطاب عند الصفر المطلق

أحمد عبد المجيد

نحن محرومون من الاطلاع على ابداع العبقريات الكردية ، ليس بسبب عائق اللغة، حسب، بل لتواضع المنظومات المكملة لنشاط الانتاج الفكري. وتحتاج هذه العملية الى جهد واسع تتولاه الجهات الثقافية الحكومية وغير الحكومية في الاقليم، لردم الهوة التي خلفها الاهمال السابق، لهذا المجال الحيوي من انتشار الابداع الكردي في مختلف القطاعات. وبالمستطاع عد صدور كتاب الدكتور نوزاد يحيى باجكر (يقول المعلم) ، خطوة جادة في جعل نضح العبقريات الكردية في متناول الجميع، وهي مسؤولية تحملها المؤلف من واقع مؤهلات يتفرد بها، ونظرة مستقبلية تنطوي عليها شخصيته ، متعددة النشاطات وواسعة الابداع . فالقدرات الاستثنائية التي يتحلى بها كطبيب في اعقد الاختصاصات ، ورجل اعمال في أهم القطاعات، ومنتجاً تشكيلياً في أهم الوان الفنون ، اسهمت في ايصال رسائل ذات خصوصية عميقة ، الينا ، عبر كتابه الجديد ، الذي تلقيت نسخة منه وأنا في بغداد.

تعدد العناوين

لقد سررت جداً لهذه الهدية غير المسبوقة من مؤلف متعدد العناوين والبيانات ، كان متوارياً عن انظارنا، برغم الحاجة الماسة اليه. فقد اطلعني الرجل على رؤى حلمية يحتاج اشراقاتها كل انسان ، لاسيما اذا كانت تجربته الحياتية غير متكاملة او يعوزها قدر من الممارسة واقتحام التجارب بهدف استخلاص العبرة، وبالتالي التمكن من صياغتها بالكثافة النادرة على هيأة مقاطع تنطوي على ايقاعات مفعمة بنبض القلب وحرارة الوجدان ، وألق المسؤولية التربوية. وها هو الكتاب (يقول المعلم) تقدم باجكر مرتدياً نظارة حاملاً طبشوراً ويقف امام لوحة بيضاء ليكتب الابجدية الخارقة الخارق في مدرسة الحياة التي تجمعنا مع ملايين التلاميذ. نعم فالواحد منا، في هذه الرحلة الطويلة التي تتعاقب عليها التحديات والفواجع، بحاجة لاثراء عقله واغماس نفسه عبر مهارات ومعارف تجعله متمكنا في اختصاصه على حد تعبير الدكتورة وريا عمر أمين.

فالمعلم المؤلف، يرتقي هنا الى مرتبة أعاب الفيلسوف وعالم المنطق والرياضيات والمؤرخ والناقد الإنكليزي برتراند رسل مغادرة الشخص ، اي شخص لها ، يوم كتب (كنت معلماً ، فاستاذاً جامعياً ففيلسوفاً .. يا للانحدار). ان باجكر عاند هذه التراتبية، وتمكن من قلب المثلث ليكون معلماً، في ما كان فيلسوفاً يمارس تفسير الظواهر الطبية والمظاهر الطبيعية ويعالجها بمبضع الجراح. ولعله في هذا الاختيار يبدو مقدراً منزلة المعلم ، الذي كاد ان يكون رسولاً بحسب الشاعر احمد شوقي، ويتفوق على السياسي الذي يزعم امتلاكه القدرة على بناء الاجيال وانقاذ الاوطان بآليات خرقاء تفتقر الى الحكمة والهمة ونكران الذات ومقارعة الجشع والمتاجرة بعذابات الناس.

واذا مارس الناقد أو المتابع، منهجية اكاديمية وأخضع نصوص باجكر أو المعلم المفترض، لتحليل المضمون، وهو أسلوب علمي شائع في الدراسات الإعلامية، فان النتائج ستؤكد ان المؤلف فيها ينشر منطق رسول، وهو عين ما افترضه شاعرنا شوقي، رمزياً، أي انه لم يكرهنا على قبول الثناء على المعلم، بقدر ما يدفعنا الى استلهام هيبة المكانة وجلال الحكمة والموعظة الحسنة.

قسم المؤلف كتابه الى أبواب وكلها تنطوي على التعبير الصادق والشيوع في يومياتنا. فمن السلاح الى الشيطان ، وهذه رموز تترابط، لكن المؤلف فك أسرها بمهارة ولم يضع تفاصيلها دون رؤية معلم حاذق. وثمة باب ثالث مكرس لمفهوم الميزان ليس كآلة للوزن او القياس ، بل لاظهار أرجحية الافعال وأحقية العطاء في الظروف العصيبة والايام المعتمة، حيث يرزح الفرد تحت تقلبات الأسى والقلق، أما باب زينبتي ، الذي اشتغل عليه المؤلف لتقديم التجربة الخاصة في الوفاء والعطاء والتلاعب النوعي بالمفردات ، فانه يمنحنا روحاً تعلو وقامات تتسلق النجوم والافاق ، وبكل الصور الجميلة التي كانت تختبئ وراء الحجب والمجاهيل، تبرز لنا هالة زينب القريبة الى التوق والمحبة وشرف الانتماء، وهي ترتدي الحلة البهية والشرف الاسمى . خذ مثلاً قوله في الصفحة 52 (زينبتي .. يا زينة النساء والرجال .. زينتك زينة مطلقة كجمال السماء اللامحدود). وفي مقطع شعري او شاعري آخر يخاطب المؤلف زينبته بالقول (زينبتي .. ما ذنبي اذا افترسك ذئابي .. ما ذنب ذنوبي اذا افترسك عقابي؟). ولدينا بؤر معلم عاشق نقرأها، بالطرب الهادئ والمأثرة الابوية في الصفحات الأخرى التابعة لهذا الباب.

ميزة آخرى يتحلى بها ايقاع هذا العمل التأليفي غير المسبوق ، هي التنوع المدروس واعتماد سلالم العزف النفسي، الذي يجنبنا التوتر والرتابة والتكرار الممل . فقد عمد باجكر بمهارة نطاسي يملك أدق تفاصيل أسرار الجسد وصيرورة حالته وعمق إجراءات ووظائف اعضائه التي تؤلف بمجموعها الجسم الواحد، الى زج بابه الخامس في مختارات نسب بعضها الى المعلمة، ما يعكس قناعة بأن المؤلف ينتصر للمرأة فيرفعها الى مرتبة المعلمة ويمنحها وسام الاعتراف بالدور والمسؤولية وجميل المواقف، أسوة بما تقدم بالنسبة للمعلم في الفصول السابقة.

فهو يعزف على وتر قلوبنا نحن الذين نشاطره الرؤية والقناعة بهذا الكائن، الذي لولاه لبدت الدنيا لوناً واحداً ولبدت افعالنا منقوصة وأيامنا خالية من الجمال والامال والعمل. فقد بدأ المعلم، المؤلف، بتجسيد ارادة المعلمة من خلال تكثيف رؤيتها ازاء الجمال القبيح ودواء العلل، ثم يلتقط هاجسنا، ونحن ننظر الى عطاء المرأة، كأم وزوجة وابنة وحبيبة، من شروعنا بالحب والفداء الى نهاية الحياة بالموت . انه يختصر المسافة بين الولادة والممات بخمسة سطور تطفح بالمعاني الجانبية والايحاءات الشاردة والاصوات المحلقة في فضاء الروح.

ان باجكر لايكتفي بان يلتقط من قاموس حياتنا مفردات متوثبة أو تغوص كالغريق في اعماقنا ، بل يرسم ما يترتب على هذا الاختيار من دلالات وصدق وانتظار وشغف . وهذه مهارة آخرى يضيفها باجكر الى مهاراته المعرفية والحياتية، وجعبته التي ظل يحملها منذ عقود ليواجه بها تحديات العمر والمهمات الحاسمة وبقية مسميات الثروة غير المادية. ولا اكتم انه أسرني في تلك القدرات البلاغية التي تنطوي عليها مقاطع هذه المختارات في الباب الخامس. وكنت قد علمت طلبتي في الدراسة الجامعية الاولية قواعد التكـــــــثيف غير المخل بصياغة احد اهم فنون التحرير الصحفي وهو العــــــمود الصحفي ، واقنعتهم بان مهارة الكاتب تكمن في قدرته على تحويل الافكار الكبرى الى سطور قـــــــليلة في ابلغ ما يمكن من الدلالة والعمق .

وذلك عمل ليس سهلاً، على اي حال، لكنه ممارسة قائمة يتفاوت في خلقها كاتـــــب عن آخر ، ما يجعل العمود الصحفي اصعب الفنون وكتابه في قمة سلم المقــــــتدرين.

ورأيت وانا اقرأ (يقول المعلم) واعيد قراءة نصوصه مرة واثنتين واربعاً ان المؤلف استقر متربعاً على ديوان الأدب، وهو لا يكتفي بصياغة المحتوى حسب، بل بتكثيف المفردات الى الحد الذي يعجز غيره ، عن عصر قاموسه بحيث يصل لدرجة الصفر المطلق.

الصفر المطلق

ان باجكر جعل من هذا التكثيف والاختزال زحفاً داخل النفس لسطوع الصفر المطلق، بحيث بات متشعباً كالبرق ويتماهى مع ملايين الأرقام ليعطي محصلة ترليونية لم تصل اليها قدرات أعقد الرقميات بالخوارزميات المتداولة في صناعة اشباه الموصلات في وادي السيليكون ، حيث تتحرر الالكترونيات النامية التي اقتحمت جميع القطاعات وحولت عالمنا الى اصغر من قرية. وفي قراءة أخيرة اخلص الى القول، ان باجكر في (يقول المعلم) لم تبد عليه، قط، آثار التكلف والمعاناة المفتعلة، خلال عملية التدفق الإبداعي، بخلاف كثيرين يعانون من هذه الطامة.

كما ان باجكر يطبع أفكاره بهدوء وأناة، كأنه يتلقى الالهام من مصدر إلهي، وانه من صنف المؤلفين الذين يجعلون قراءهم يشعرون، في المحطة الأخيرة، انما يفعلونه يبدو سهلاً ، في وقت يكون ، في الواقع ، هو السهل الممتنع الذي يعد اصعب مسالك وانثيالات اللغة. فهو يكتب ولم يعقه ان حسابه المصــــــــرفي، قد نقص بضعة ملايين. وأخلص أيضاً الى ان كتابة باجكر، وأتوهمه اربع باجكرات (طبيب ومصــــــرفي وفنان وأديب)، رشيقة. حفيفة الظل سريعة الإيقاع وفيــــــاضة، فقد حول شخصية المعـــــــلم من مجرد موظف يتــــــولى دوراً مخزوناً في ذاكرة الأجيال، الى شخص حكيم، قد يكون جلال الدين الرومي أو عمر الخيام أو أبو العلاء المـــــــعري، يتمتع بالفطنة والذكاء وحس المفـــــــارقة.

واتصور كلماته اشبه بسيدة انيقة، ترتدي احب وأجمل ازيائها لتبدو قريبة جداً الى روح ملاك.