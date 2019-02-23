يسرا في بيت العيلة

القاهرة – الزمان

اكدت النجمة يسرا أن موضوع مسلسلها الرمضاني الجديد (بيت العيلة) موجود منذ فترة لكنها لا تدري كيف ستلحق العرض الرمضاني في هذه الفترة القصيرة، وأشارت في لقاء قصير مع برنامج (ام بي سي ترندك) (أن التصوير سيبدأ نهاية شباط الجاري وهو ما يعني أن الفترة المتبقية لانتهاء التصوير قبل شهر رمضان ستكون قصيرة جداً)، إلا أنها أكدت (أنها ليست المرة الأولى التي تصور أثناء العرض وهي أمور تحدث في الكثير من المسلسلات).

من جهته، أكد مؤلف المسلسل مدحت العدل (أن المسلسل اجتماعي يدور حول المشاعر التي تعتري أي عائــــلة عربية، وأنه بعيد تماماً عن الأكشن الذي ملأ الساحة الآن).