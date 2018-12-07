يسرا تكذّب شائعات اعتزالها

القاهرة‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬يسرا،‭ ‬حقيقة‭ ‬اعتزالها‭ ‬الفن،‭ ‬مشيرةً،‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تعتزل‭ ‬الفن‭ ‬وإذا‭ ‬حدث‭ ‬ذلك‭ ‬فلن‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬أبداً‭.‬

وقالت‭ ‬يسرا،‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬‭”‬دبي‭”‬،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬مراكش‭ ‬السينمائي‭ ‬والذي‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬بفيلم‭ ‬‭”‬إسكندرية‭ ‬كمان‭ ‬وكمان‭”‬‭ ‬للمخرج‭ ‬المصري‭ ‬الراحل‭ ‬يوسف‭ ‬شاهين‭:‬‭ ‬‭”‬أفتخر‭ ‬بعملي‭ ‬كفنانة،‭ ‬والفن‭ ‬أعطاني‭ ‬كثيراً‭ ‬وبقدر‭ ‬ما‭ ‬أحببته‭ ‬فهو‭ ‬أحبني،‭ ‬وبقدر‭ ‬ما‭ ‬أعطيته‭ ‬أعطاني،‭ ‬وعمري‭ ‬ما‭ ‬هقول‭ ‬إني‭ ‬اعتزلت‭ ‬الفن‭”‬‭.‬

وتابعت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭:‬‭ ‬‭”‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬أخاف‭ ‬من‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬فني‭ ‬أقدمه،‭ ‬وأتذكر‭ ‬كل‭ ‬لحظة‭ ‬من‭ ‬كواليس‭ ‬تصوير‭ ‬فيلم‭ ‬إسكندرية‭ ‬كمان‭ ‬وكمان‭”‬‭.‬

وأضافت‭ ‬يسرا،‭ ‬أنها‭ ‬تفتقد‭ ‬المخرج‭ ‬يوسف‭ ‬شاهين‭ ‬جداً،‭ ‬وتسأل‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬يعرض‭ ‬عليها،‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬رأي‭ ‬شاهين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬مازال‭ ‬بيننا؟‭”‬‭.‬