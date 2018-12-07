يسرا تكذّب شائعات اعتزالها

القاهرة - الزمان
كشفت الفنانة المصرية يسرا، حقيقة اعتزالها الفن، مشيرةً، إلى أنها لم تعتزل الفن وإذا حدث ذلك فلن تعلن عن ذلك أبداً.
وقالت يسرا، خلال لقائها عبر فضائية ”دبي”، على هامش مشاركتها في مهرجان مراكش السينمائي والذي تشارك فيه بفيلم ”إسكندرية كمان وكمان” للمخرج المصري الراحل يوسف شاهين: ”أفتخر بعملي كفنانة، والفن أعطاني كثيراً وبقدر ما أحببته فهو أحبني، وبقدر ما أعطيته أعطاني، وعمري ما هقول إني اعتزلت الفن”.
وتابعت الفنانة المصرية: ”دائماً ما أخاف من رد فعل الجمهور في أي عمل فني أقدمه، وأتذكر كل لحظة من كواليس تصوير فيلم إسكندرية كمان وكمان”.
وأضافت يسرا، أنها تفتقد المخرج يوسف شاهين جداً، وتسأل نفسها في أي عمل يعرض عليها، ماذا عن رأي شاهين في هذا العمل لو كان مازال بيننا؟”.