مدرّب فرنسي يقود فريق الإمارات

يد الزمالك تتعادل مع الأهلي في قمة دوري السيدات

{ القاهرة – وكالات: تعادل الزمالك مع الأهلي بنتيجة 15-15 أمس، في إطار الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة لتحديد بطل دوري السيدات لكرة اليد. الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 10-9 قبل نجاح الزمالك في إدراك التعادل خلال أحداث الشوط الثاني، في المباراة التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. وشهدت المباراة، تألق غادة حسام حارسة الأهلي، ومريم عمر لاعبة الزمالك، والتي نجحت في إحراز العديد من الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة. وارتفع رصيد الأهلي مع مدربه محمد عادل زولا، إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب، مقابل 2.5 نقطة للزمالك مع مدربه قاسم إبراهيم في المركز الرابع بشكل مؤقت انتظارا لنتيجة لقاء الشمس وسبورتينج. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي، غدا الجمعة مع الشمس، أما الزمالك سيواجه خصمه سبورتينج. يذكر أن الشمس هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري السيدات لكرة اليد، عقب الفوز على الأهلي.

كما أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد، تولي الفرنسي دانيلو برستوفاك، تدريب المنتخب الإماراتي، حتى مطلع عام 2024. وعقد فيصل حسين الطواش، رئيس لجنتي المنتخبات والمدربين بالاتحاد، اجتماعا مع المدرب الفرنسي، لمناقشة الخطوط العريضة لمهمته، وأبرز الأهداف المطلوب تحقيقها مع المنتخب في المشاركات الدولية المقبلة. وستكون أبرز محطات المنتخب الإماراتي المقبلة، التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والمقررة خلال الفترة من 18 إلى 28 تشرين الأول 2023 في العاصمة القطرية الدوحة، وكذلك المشاركة في البطولة الآسيوية 21 والمقررة مطلع عام 2024. وكان مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، قد وافق في اجتماعه برئاسة، نبيل محمد بن عاشور، على توصية لجنة المنتخبات، بتعيين برستوفاك، مدربا للمنتخب. ومن المنتظر أن يجتمع المدرب مع مجلس إدارة الاتحاد خلال الأيام المقبلة، لدراسة واعتماد برامجه وخططه التدريبية، استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.