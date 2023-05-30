يد الحشد تمثل العراق في البطولة العربية بالسعودية

بغداد- الزمان

اعلنت ادارة نادي الحشد الشعبي مشاركة فريقها بالرجال ممثلا عن العراق في البطولة العربية الـ38 للاندية لكرة اليد.

وقال خالد كبيان رئيس النادي إن ادارة النادي قررت مشاركة فريقها لكرة اليد في تصفيات التأهل لبطولة السوبر كلوب في السعودية – القطيف 2023 والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة اليد ويستضيفها فريق الهدى السعودي.

واضاف كبيان ان فريقنا جاء ثالثاً في الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد وقد ارسلنا كتاب الموافقة على المشاركة في البطولة الى الاتحاد العربي للعبة ووجهنا بتقديم كافة انواع الدعم للكادر التدريبي واللاعبين من اجل الظهور بصورة مشرفة في هذا التجمع العربي وهي المشاركة الخارجية الاولى لنا.يذكر ان سبعة اندية اعلنت مشاركتها في البطولة العربية التي ستقام للمدة من 17-27 من اب المقبل. ومضى كبيان قائلا إن الاندية التي حسمت مشاركتها في البطولة هي نادي الكويت ونادي العربي الكويتيين، ونادي البنك الاهلي ونادي الزمالك المصريين، ونادي أهلي طرابلس الليبي، ونادى الهدى السعودي.