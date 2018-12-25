يدسون السم بالعسل – حسين الصدر

-1-

كتب التاريخ مشحونةٌ بحكايات وقصص مذهلة…

ومن يطلع عليها يُدرك ان الشر والخبث والمكر والغدر ليس لها سقف زمني محدود.

انها موجودة في كل عصر ومكان.

-2-

ومما روته بعض المصادر التاريخية أنَّ (فاختة) دستّ لزوجها السم باللبن، لان قدّم على ولدها غَيْرَهُ !!

فلمّا تجرع زوجُها السم، شُلَّ لسانُه، ودخل في دور الاحتضار، وكان أولاده عنده،

فراح يشير باصابعه نحو زوجته، يريد انّها هي التي قَتَلَتْهُ، غير انّها قالت – وهي ترمي الى تمويه الامر -:

فداك ابي

لَكَمْ انتَ تُحبني حتى تذكرني عند موتك، وتوصي أولادك بي !!

أرايتَ كيف مزجت هذه المرأة اللعوب المكر والخبث بكلمات الحبّ والثناء والمديح، تضليلا وتعميةً على ما اقترفَتْه مِنْ عمل فظيع؟

-3-

اننا نسمع بمن يقال عنهم: يقتلون القتيل ثم يمشون في جنازته..!!

وهذه المرأة اللعوب تسمُ زوجها ثم تتظاهر بأنها تفديه بأبيها..!!

-4-

وقد ابتلي العراق الجديد بشراذم منْ سياسيي الصدفة، الذين لا يحسنون الا فنّ الدجل والخبث والوعود المعسولة والاقاويل الغريبة والتظاهر بحبّ الشعب والوطن، وهما منهم بريئان براءة الذئب من دم ابن يعقوب

والسؤال الآن:

لماذا تأخر اكمال (الكابينة الوزارية) هذه المدة الطويلة؟

أكان ذلك في مصلحة الشعب والوطن؟

والجواب:

لا

بل العكس هو الصحيح

ان بقاء الوزارات شاغرة يعرقل عملها، ويعيقها عن النهوض بواجباتها ومسؤولياتها المناطة بها، وكل ذلك ينعكس سلبيا على المواطنين.

فما سبب التأخير اذن؟

سببه التكالب على المناصب بعيداً عن كل الحسابات الموضوعية والاخلاقية والوطنية

فهل ترى فرقاً بينهم وبين تلك المرأة اللعوب؟

انهم مصلحيون مراوغون وكما قال الشاعر:

يُعطيك من طرف اللسان حلاوةً

ويروغُ عنك كما يروغ الثعلبُ

نعم

انهم الثعالب الماكرة وزمر الخيانة الغادرة

يدّعون حب الشعب والوطن ويُعيقون الوصول الى ما يخدمهما..!!

-6-

ان الله سبحانه ابتعث قافلة طويلة من الانبياء والمرسلين لهداية البشرية، بلغ عددهم 124 ألف نبي، اولهم ادم (ع) وأخرهم سيد الرسل والكائنات محمد (ص).

انّ هؤلاء الرسل والانبياء لو بُعثوا اليوم جميعاً من جديد لما اختلفوا على الاطلاق، لأنهم لا يعملون لأنفسهم، ومن أجل مصالحهم، وانما يعملون لأجل انقاذ البشرية من الضلال والانحراف.

ولو كان ادعياء الوطنية من سياسيي الصدفة صادقين في دعاؤهم لما اشتد اختلافهم وتواصل من اجل المناصب والمغانم والامتيازات

انّ كبش الفداء الحقيقي هو المواطن العراقي، وهو الذي لا يخطر ببال معظمهم على الاطلاق.

انّ الذي يخطر ببال المحترف السياسي ويكون نصب عينيه باستمرار هو (الكرسي المسحور) وما يدره عليه من أرباح ومنافع…

وهنا تكمن المصيبة.

Husseinalsadr2011@yahoo.com