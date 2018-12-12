يداً بيد لإعادة الثروة السمكية – محمود عبد اللطيف الجبوري

في الآونة الاخيرة في بلادنا نفقت اعداد كثيرة من الاسماك تقدر بالملايين وهذه خسارة لثروة مهمة وعامة مهمة للاقتصاد العراقي في نهري دجلة والفرات ولكي نعمل جميعا على اعادة ثروتنا السمكية بالسرعة الممكنة وفق شروط التربية الحديثة, ودعم الاقتصاد العراقي وتوفير الامن الغذائي من خلال توفير مخزون من البروتين الحيواني بجودة عالية للفرد العراقي بأسعار مناسبة. ولهذا تعد تربية الاسماك في الاقفاص العائمة من انجح المشاريع الزراعية وذات مردود اقتصادي ممتاز. في حال اتباع التعليمات والارشادات الصادرة من المؤسسات التعليمية والدوائر الحكومية المتخصصة التي تقوم بتنظيم عمليات الاستزراع السمكي لمزارعي الاقفاص في الانهر وتحديد المواقع الممكن استغلالها لهذه المنشآت وفق معايير علمية مدروسة تضمن سلامة البيئة المائية ويحفظ توازن التنوع الاحيائي لمكونات عناصر البيئة دون الاضرار بالاتزان الطبيعي ومتابعة ذلك بفرق جوالة متخصصة لهذا الغرض ولهذا نرى ان العوامل ادناه تساعد على البدء بإعادة ثروتنا السمكية وهي:

1- التوسع في منح الاجازات لمربي الاسماك الراغبين بهذه المشاريع.

2- الاهتمام بالثروة السمكية وتأمين مستلزمات الانتاج وفق الضوابط والشروط النافذة.

3- التعاون بين الارشاد الزراعي والثروة الحيوانية ودوائر البيطرة لإقامة الندوات الارشادية لمربي الاسماك ونشر المطبوعات والنشرات والجداريات لتوعية العاملين في قطاع مربي الاسماك لضمان سلامة الانتاج كماًً ونوعاًً

4- العمل على اقامة جمعيات تعاونية لمربي الاسماك للوقوف على المشاكل التي تعترض المربين.

5- توفير الملاك المتخصص من المهندسين الزراعيين للعمل في اقسام الثروة الحيوانية في المحافظات – شعبة الاسماك.

6- اقامة زيارات ميـــــدانية لحقول الاسماك في لجان خاصة تضم كوادر من الزراعة والبيطرة لتــــــشخيص الخلل الحاصل ان وجد ومعالجته.

7- تعاون مديريات الزراعة في المحافظات مع كليات الزراعة لأخذ الخبرة والتشاور بشأن المواضيع المهمة.

8- الطلب من صاحب الترخيص لأنشاء مزرعة للأسماك تحديد شخص من ذوي الاختصاص للأشراف والمتابعة للمزرعة السمكية ويكون مسؤولاًً عن سلامة المزرعة.