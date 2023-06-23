يجب فصل المخضّر عن السياسة – احمد غني الخفاجي

اليوم رحت أتسوگ من أبو مخضر كانت لديه رؤية سياسية مخالفه .. فقال مازحاً .. راح أنطيك المنگد والذابل !! كوننا مختلفين بالتوجهات !

گلت له هسه أحنا مختلفين وأنا جاي أتسوق منك ! لذا الأختلاف الفكري لايمنع أن تبقى علاقاتنا الأجتماعية والعملية متواصلة وأن لانخلطها مع قناعاتنا الفكريه ! أقتنع وداراني حيل بالمسواگ وعرض عليه شلج مسموطة هديةالزبدة عادي جداً أن يكون لكل شخص قناعة معينة لكن يجب أن لا تدفعنا هذه القناعات للقطيعه والعداء ، من ليس معك ليس بالضرورة هو ضدك .يجب أحترام جميع الأراء وأن نجادل بالتي هي أحسن .