يجب ان نُقاتل – كامل كريم الدليمي

شعار تربينا عليه منذُ نعومة اظافرنا ، يجب ان نقاتل وندافع عن المقدسات وعن الارض والعرض المعرضة للاستباحة ، وكأن البلد الوحيد الذي يمتلك (رهاب) الخوف الشديد من المجهول هو العراق واعتقد ان سبب ذلك الأدارة لمن تسنموا زمام الحكم في العراق ، عقود من الزمن ونحنُ نقاتل العدو ومن يتخلف عن القتال فهو من الطابور الخامس او هو من اعداء العراق ، واصبحت تلك المفاهيم ركناً مهماً من اركان السياسة العامة للبلد ، ويجب علينا جميعاً ان نضحي ويجب ان ندافع عن المقدسات ونحمي الارض والعرض دون ان نناقش ، ودون ان نسأل أنفسنا يوماً نقاتل مَنْ ولماذا ؟؟

ومن هو عدونا الحقيقي الذي يهدد امننا ويجب ان نتصدى له ؟

وهل فعلاً يوجد عدو حقيقي يهددُ أمننا ومستقبلنا و يحاول ان يستبيح ارضنا وعرضنا ؟؟

وان توافرت كل اجوبة التساؤلات السابقة تحت اي ظرف ومن الذي يُقَدر المعركة زمانها ومكانها ؟

للأسف دخلنا حروباً كثيرة ودفعنا خسائر كبيرة دون ان نعلم ان في الحرب لايوجد منتصر !!

وان المعنى الحقيقي للحرب هي حقبة زمنية من الصراع المدمر بين طرفين متنازعين تُكَلفهما الكثير من الارواح والاموال والأهم من ذلك فهي السبب الرئيسي في ان تجعلهما يتخلفان قروناً عن اللحاق بركب التطور العالمي ،

وبالتالي جزء كبير من تلك الحروب التي خضناها افتعلها اصحاب العقول المنتجة والمعادية للعراق تارةً لايقاف عجلة تقدمنا وتارةٍ اخرى لزرع الرعب والخوف والضعف والوهن في نفوس مواطنينا ، فموقعنا الجغرافي وخيرات بلادنا تجعلنا في مكانة يسيله لُعاب كل الطامعين والمستعمرين ممن يحاولون التمدد على حساب ارضنا وسرقة خيرات بلادنا .

ومن المفترض ان الحروب تعطي مجموعة دروس مستنبطة وأهم درس ممكن ان نتعلمه ما الذي استطعنا تحقيقة من تلك الحروب ؟ ، وهل حجم الخسائر على مستوى الارواح والاموال بحجم الخطر الذي كان يهدد بلادنا ، وهل فعلاً كنا عاجزين على فتح قنوات دبلماسية حوارية مع العدو المفترض لدرء خطر الحرب.

وبعد كل الحروب التي خضناها وتكبدنا خسائر فادحة في الارواح والمعدات انعكست سلباً على الاقتصاد العراقي وكانت سبباً في تأخر تقدم البلد قروناً في الوقت الذي كان يُحسب للعراق وطاقات ابنائه العلمية الف حساب على مستوى التطور العلمي بل التنمية المتوقعة على جميع الاصعدة ، وفي فترات زمنية على الرغم من محدوديتها اصبح العراق بلد يُشار له بالبُنان بسبب استقراره وتحرير رغيف الخبز وتطور التدريس وارتفاع المستوى المعيشي للمواطن مما اثار غضب واندهاش من ارادَ سوءاً بالعراق وابتدى مشوار التأمر الدنيء يقابله تراجع الوعي للقيادات الحاكمة مما جعلنا نخوض صراعات كلفتنا الكثير وكان من الممكن تجاوز الصدام لو حضرت الحكمة والتروي في اتخاذ القرارات والابتعاد عن التفرد والعصبية البدوية التي لاتليق بحاكم .

جزء من اداء قادتنا كان يشبه ثورٌاً هائجاً في متحف خزف حيث يحطم الأجمل والأفضل والأغلى دون معرفة العواقب

واليوم وللأسف بسبب غياب الحكمة ايضاً ودخولنا ضمن فلك العصبية المذهبية او الحزبية عُدنا للمربع الاول (وكانك يابو زيد ماغزيت )

عدنا لخوض معارك وصراعات اغلبها محلية كان ممكن تجاوزها لو حضرت الحكمة وحُسن الادارة وتطبيق العدالة الاجتماعية كمبدأ اساسي في الحُكم ، وابعاد قوت المواطن وأمنه من النزاعات الحزبية والطائفية السلطوية

وعدنا لنرفع شعار يجب ان نُقاتل دون ان نتوحد على تحديد هوية العدو وماهية العداء.

فلو استعرضنا من هو عدونا اليوم لكي نقاتله مثلاً؟

نقاتل ايران كونها تتدخل بالشأن العراقي وتلاقي رفضاً من جزء من المجتمع العراقي!!

نقاتل امريكا التي عاودت التموضع في العراق لاسباب مجهولة وتلاقي رفض ومعارضة من جزء اخر من المجتمع العراقي !!

نقاتل المليشيات المنفلتة التي تعمل خارج اطار الدولة ولاتخضع للقانون وتلاقي معارضة ورفضاً شعبياً من جزء من العراقين !!

ام نقاتل أفة الفساد المستشرية في جسد الدولة العراقية والتي تتاجر حتى بدماء العراقيين !!

اذاً لحد هذه اللحظة لم نتوحد على عدو فكيف نقاتل ،او هل نحن ساحة مستأجرة لأدارة صراع بين دول ام نحن دولة لنا سيادتنا ومصالحنا وقادرين على تحديد اولوياتنا بما يتناسب وحجم المخــــاطر المحدقة في بلدنا .

“محرقة العراق ” أكبر كارثة انسانية غاشمة عرفها المجتمع الدولي في العصر الحديث بسبب سياسة تجهيل العقول والتبعية غير المبررة والانصياع والانقياد بشكل يثير الريبة لبعض الساسة تجاه دول دون غيرها

في كثير من الاحيان خاصة في بلد يمتلك مؤهلات متكاملة مثل العراق تجعله في مصاف الدول المتقدمة يجعلنا محط انظار واعجاب مسؤولي دول اخرى يحاولون ان يميلوا الينا طمعاً بثرواتنا او اعجاباً بوحدتنا المجتمعية ان تحققت !

وبعيداً عن شعار ( يجب ان نقاتل) على القيادات العراقية اليوم ان تستبدل هذا الشعار بشعار (نعمر الديار ونبني الانسان من اجل ان تدوم الاوطان) وننأنى بأنفسنا وبلادنا عن كل تلك السجالات وصراع المصالح الدولية والتي لاتسمن ولاتغني من جوع ونعيد ترتيب اولوياتنا حتى في علاقاتنا الدولية وحسب تحقيق مصــــــالحنا بعد ترتيــــــب اوراقنا الداخلية بما ينـــــسجم وترصين وتقوية جبهتنا الداخلية وتوحيد اهدافنا وتحديد اليات العمل المشترك لتحقيقـها بعيداً عن كل انواع الصـــــدام وبعيداً عن الصراعات التــــي عمرت مقـــــابرنا وهدمت معــــالمنا .