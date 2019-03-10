يتهجمون على تاريخهم – عبد الهادي البابي

يتهجّمون على تاريخ وطنهم وأمتهم ويعتبرونه كله تاريخ دم وقتل وسلب ونهب وخرافة وأنه تاريخ لايشرفهم…وهل تاريخ دول العالم يشرفكم أيها الأغبياء الجاهلون ..!؟

أيها المتهجمون المتنطعون : هل قرأتم تاريخ فرنسا منذ نشأتها كملكية ثم أصبحت جمهورية عام 1788. إنه تاريخ مخز ومرعب كله دم وقتل وقطع رؤوس في المقاصل وإعتداء على الشعوب ..وكله إحتلال ورعب وخوف وفقر ..أنظروا ماذا فعل نابليون الذي تفتخر به فرنسا اليوم ..ماذا فعل بحروبه ومغامراته وأحتلاله للشعوب والدول وماذا جنى على الشعب الفرنسي بعد ذلك من كوارث وذل وهوان ..!!

هل قرأتم تاريخ ألمانيا ..أقرأوا ماذا فعل القادة الألمان منذ عهد بسمارك وحتى هتلر من حروب وإحتلال وقتل بشع وتدمير وسفك دماء لامثيل له في التاريخ ..!

هل قرأتم تاريخ أمريكا ( أم الحرية الزائفة) …؟ قتلوا الهنود الحمر وأحرقوهم وهم أحياء وسلخوا فروات رؤوسهم وأبادوهم عن بكرة أبيهم ..وعندما صاروا دولة شنوا الحروب والدمار والقتل في كل العالم ..وحتى اليوم هم يعتدون ويقتلون ويعــــــربدون ويهددون الدول والشعوب بالحــــــصار والحروب والعــــــزلة لإنها شعوب حرة لاتريد هيمنة الأجنبي عليها …!

هل قرأتم تاريخ بريطانيا العجوز ..هذه المملكة الحقيرة التي نهبت ثروات العالم وقطعت رؤوس معارضيها من الشعوب وعلقتها على جسور لندن وبورنموث وغيرها ..!!؟

هل قرأتم تاريخ تركيا المخزي ..أمبراطورية التخلف والهيمنة والسلاطين والجيش الإنكشاري الذي أرتكب أفض المجازر بحق الشعوب التي سيطر عليها ..ولازلت تركيا تعبث وتعتدي على دول الجوار بكل وقاحة وسفالة حتى الساعة ..!

هل قرأتم تاريخ اليابان وكيف كان جنود أمبراطوريتها يقتلون شعوب آسيا ويحتلون الممالك ويغتصبون النساء ويذبحون الأطفال في النيبال وتايلاند وسنغافورة وأندونيسيا وغيرها من دول الهند وآسيا ..!

كل هذا الخزي والعار لم تقرأوه عند هذه الدول التي تغركم اليوم بحرياتها وإنسانيتها الملفوفة بسم عسل التاريخ الأسود…فقط قرأتم عن تاريخ أمتكم فجعلتموه هدفاً لإقلامكم وندواتكم الخائبة وألسنتكم العوجاء ..!!

وياله من ضياع وتفاهة وسخف حينما ينهض (شاب حداثوي مسقف) في نادي ثقافي ليعلن لنا أنه أكتشف أن تاريخنا الإسلامي كله تاريخ دماء وحروب وقتل وأنه تاريخ أسود ليس في نقطة ضوء واحدة وإن الإسلام دين الحروب والدم والغلبة والهيمنة فقط..!نحن لم نسمع من شاب ألماني أو أمريكي أو فرنسي يتبرأ من تاريخ دولته وشعبه ..

بل هم يفتخرون بذلك في المدارس وفي كل الأماكن رغم أن تاريخهم كله حروب ومخازي وإحتلال للأمم الأخرى وقمع للشعوب …ولكننا ماأكثر مانجد ذلك عند شبابنا (المثقفين) اليوم ..هم لايعرفون عن التاريخ شيئاً ..فقط ينزعجون من ذكر (محمد العظيم) صل الله عليه وآله وسلم ..!!