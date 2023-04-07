يا ويلكم من الحليم أذا غضب – وليد الشطري

في أصعب الظروف وقفت وساندت شخصيات تسنمت مناصب سيادية مهمة..

لكن ومع شديد الأسف الأنتهازيين والوصوليين لا يقدرون موقفي المشرف معهم..!؟

يا ولكم من الحليم أذا غضب وأتخذ قرار المقاطعة الجريء والشجاع .. كان قراري حكيماً بمقاطعتكم والى الأبد

فالحياة تجارب ..!!

الحمدلله الذي وفقني أن أنتصر واتحدى الصعاب..

إن ينصركم الله فلا غالبَ لكم ..

وما توفيقي ألا بالله..

من لا يريدني تاجاً لرأسهِ ..

فليرحل من ذاكرتي والى الأبد..

اللهم أني بلغت فأشهد..

وما على الرسول ألا البلاغ..