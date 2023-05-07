يا لوگي .. آدم شروگي – ضياء واجد المهندس

تعني كلمة (لوگي) عند السومريين (الشخص الطامح بالسلطة أو منصب أو مقام رفيع) ، بينما تعني كلمة (شروگي) (الرجل الجنوبي الشهم (المعدل )) .. انتشرت مؤخرا” على صفحات التواصل الاجتماعي لقاء لنائب وسياسي مثير الجدل والعلاقات،،،اشتهر بإعلانه فساده بقوله(والله استلمت رشوة ) ، و كشف عن فساد المنظومة السياسية بقوله :(الكل فاسدون ، الكل مرتشون ، الافندي و المعمم وأبو عگال وأبو السدارة) ،،، حيث صرح باللقاء بأن: (السوداني اول رئيس وزراء شروگي ،ونحن متفائلون لحكمه).. . . وبغض النظر عن موقفي من حكومة السوداني، إلا أن حقائق التاريخ يجب أن يعرفها النائب والجمهور .. في مصر ، وأثناء حضوري مؤتمر للمؤسسة العربية للعلوم و التكنولوجيا ، التقيت أحد الأقباط المسيحيين وهو من المهتمين بالتاريخ القديم ، قال لي : أن آدم (ع) عندما نزل إلى الأرض ،اختار جنة عدن في بلاد الانهر الأربعة ( انطمر اثنان من الانهر ، وبقى نهران هما نهري دجلة والفرات) ،وكان نزوله في جنوب العراق حيث الخضرة والماء..ولما حدث الطوفان ، انطلق نبي الله نوح(ع) من ارض (الشروگ ) في رحلة إنقاذ الكائنات بعد الطوفان ، والتقى كلكامش الباحث عن الخلود في خليج البصرة .. ويروي التاريخ ملكيّن عظيميّن من بلاد الرافدين ..

انهما الملكة (كوبابا) و الملك (سرجون الاكدي)

،الصفة المشتركة بين هذين الملكين ، انهما لم يكونا من اصول ملكية ، بل كانا من عامة الشعب ، لكنهما استطاعا الوصول الى كرسي الحكم ، وحققا انتصارات باهرة تُعرف لاول مرة في التاريخ …

فالملكة ( كوبابا ) هي اول امراة شروگية حاكمة عرفها التاريخ ، حكمت في حدود الفترة ما بين (2500_2330) قبل الميلاد ، حيث ذُكر اسمها في قائمة الملوك السومريين ، وهي لم تنحدر من اسرة ملكية ، بل كانت امراة من عامة الشعب استطاعت الوصول الى العرش.

قادت الملكة (كوبابا) حرباً شرسة ضد ملك مدينة (ماري) فهزمته ، وكذلك هزمت ملك (اكشاك) وضمت تلك المدينة الى مملكتها.

وبذلك ، الملكة ( كوبابا ) هي أول امرأة حاكمة تقود حرباً وتنتصر فيها في التاريخ البشري .

اما الملك (سرجون الاكدي) ، فقد افتخر بانه من عامة الشعب ، اذ كان يعمل ساقي للملك ، لكنه تمكّن بذكائه وطموحه ان يصل الى كرسي الحكم ويحكم في الفترة ما بين (2334-2279) قبل الميلاد

وقد امتلك الملك سرجون الاكدي قوة الشخصية والروح القيادية ، فاستطاع الانتصار في 35 حرباً طيلة فترة حكمه ، ليوحد الدويلات ، ويؤسس (سرجون الاكدي ) اول امبراطورية عظيمة عرفها التاريخ ، وهي الامبراطورية الاكادية* ..

اول امراة حاكمة تخوض حربا و تنتصر فيها في التاريخ البشري ، واول شخص يؤسس اول امبراطورية عرفها التاريخ ، كانا من ( الشروگية ) … اللهم اجعلنا من المعتصمين بحبلك.. و الساعون إلى العمل في سبيلك.

{ بروفيسور بمجلس الخبراء العراقي