ياقوتة كبيرة بسعر خيالي في نيويورك

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيعت‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬لقاء‭ ‬34،8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬ياقوتة‭ ‬كبيرة‭ ‬اسمها‭ “‬إستريلا‭ ‬دي‭ ‬فورا‭”‬وتزن‭ ‬55‭,‬22‭ ‬قيراطاً‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬حجر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬يُطرح‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬علني‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬لتسجّل‭ ‬بذلك‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬لعملية‭ ‬بيع‭ ‬حجر‭ ‬مماثل،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬دار‭ “‬سوذبيز‭” ‬للمزادات‭.‬

وبعد‭ ‬صقلها‭ ‬وتشكيلها‭ ‬في‭ ‬حجر‭ ‬خام‭ ‬يزن‭ ‬101‭ ‬قيراط‭ ‬اكتُشف‭ ‬داخل‭ ‬منجم‭ ‬في‭ ‬موزمبيق‭ ‬بأيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬شكّلت‭ ‬هذه‭ ‬الجوهرة‭ ‬نجمة‭ ‬مزاد‭ ‬أُجري‭ ‬على‭ ‬مجوهرات‭ ‬شملت‭ ‬مئة‭ ‬قطعة‭.‬

وبيعت‭ “‬إستريلا‭ ‬دي‭ ‬فورا‭” ‬التي‭ ‬طُرحت‭ ‬بدايةً‭ ‬بـ21‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬لقاء‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أو‭ ‬34‭,‬8‭ ‬مليون‭ ‬مع‭ ‬الرسوم‭ ‬والعمولات،‭ ‬لمشترٍ‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬أبقى‭ ‬هويته‭ ‬طي‭ ‬الكتمان‭. ‬وأوضحت‭ ‬ناطقة‭ ‬باسم‭ “‬سوذبيز‭” ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬المشتري‭ ‬هو‭ “‬هاوي‭ ‬جمع‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭”‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إضافة‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

ويعود‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬لياقوتة‭ ‬من‭ ‬بورما‭ ‬تزن‭ ‬25‭,‬59‭ ‬قيراطًا،‭ ‬بيعت‭ ‬بـ30‭,‬33‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬ضمنها‭ ‬التكاليف،‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬نظمته‭ ‬دار‭ “‬سوذبيز‭” ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المجوهرات‭ ‬في‭ ‬الأميركيتين‭ ‬لدى‭ ‬دار‭ “‬سوذبيز‭” ‬كويغ‭ ‬برونينغ‭ “‬إنها‭ ‬إحدى‭ ‬عجائب‭ ‬الطبيعة،‭ ‬فأي‭ ‬ياقوتة‭ ‬تُستخرج‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬وتزن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬قراريط‭ ‬كياقوت‭ ‬مصقول‭ ‬تمثّل‭ ‬قطعة‭ ‬نادرة‭”. ‬وأضاف‭ “‬من‭ ‬النادر‭ ‬جداً‭ ‬مصادفة‭ ‬حجر‭ ‬ياقوت‭ ‬يزن‭ ‬10‭ ‬قراريط،‭ ‬بينما‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬المستحيل‭ ‬وجود‭ ‬ياقوتة‭ ‬وزنها‭ ‬20‭ ‬قيراطاً‭. ‬أما‭ ‬مصادفة‭ ‬حجر‭ ‬ياقوت‭ ‬بوزن‭ ‬50‭ ‬قيراطاً،‭ ‬فهذا‭ ‬حدث‭ ‬لا‭ ‬يحصل‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭”. ‬وخلال‭ ‬المزاد‭ ‬نفسه،‭ ‬بيعت‭ ‬ماسة‭ ‬وردية‭ ‬نادرة‭ ‬مُسماة‭ “‬إتيرنل‭ ‬بينك‭” ‬ويبلغ‭ ‬وزنها‭ ‬10‭,‬57‭ ‬قراريط‭ ‬لقاء‭ ‬34‭,‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬في‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬للقيراط‭ ‬الواحد‭ (‬3,29‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬يسجله‭ ‬حجر‭ ‬لونه‭ ‬زهري‭.‬

وسجّل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬لماسة‭ ‬وردية‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬عندما‭ ‬بيع‭ ‬حجر‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬لقاء‭ ‬71‭,‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬