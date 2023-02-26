ياسمين تروّج لضرب نار

القاهرة – الزمان

روجت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها في (إنستغرام)، لمسلسلها الجديد (ضرب نار)، و المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.وظهرت عبدالعزيز في اللمصق برفقة زوجها أحمد العوضي يرتديان ملابس شعبية، وعلقت ياسمين على الملصق قائلة: (ضرب نار، وإن شاء الله، هيبقى ضرب نار). والمسلسل تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري ، بطولة ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.