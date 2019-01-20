ياسمين‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬تحتفل‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها

القاهرة‭ ‬–‭ ‬الزمان

احتفلت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬ياسمين‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أصدقائها‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الفن‭.‬

الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬أطلت‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬عيد‭ ‬ميلادها‭ ‬بفستان‭ ‬ذهبي‭ ‬قصير‭ ‬له‭ ‬أكمام‭ ‬طويلة،‭ ‬وتركت‭ ‬شعرها‭ ‬منسدلا‭ ‬في‭ ‬تسريحة‭ ‬بسيطة،‭ ‬وتزينت‭ ‬بمكياج‭ ‬هادئ‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬أبرزهم‭ ‬النجمة‭ ‬منى‭ ‬زكي،‭ ‬وغادة‭ ‬عادل،‭ ‬وأحمد‭ ‬العوضى،‭ ‬وفتحى‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب،‭ ‬والإعلامية‭ ‬إنجي‭ ‬على،‭ ‬وشريف‭ ‬منير،‭ ‬ومحمد‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬وكريم‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬وهند‭ ‬عبد‭ ‬الحليم‭.‬

كما‭ ‬حضرت‭ ‬داليا‭ ‬البحيري،‭ ‬وأحمد‭ ‬داوود،‭ ‬وحمدي‭ ‬الميرغنى،‭ ‬وعلا‭ ‬رشدي،‭ ‬وتامر‭ ‬حبيب،‭ ‬ومحمد‭ ‬طلعت‭ ‬وزوجته‭ ‬دينا‭ ‬منيب،‭ ‬ورامي‭ ‬إمام،‭ ‬وهبة‭ ‬الأباصيرى،‭ ‬وغيرهم‭.‬ولفتت‭ ‬كيكة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬أنظار‭ ‬الجميع،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬كيكة‭ ‬بيضاء‭ ‬بطابقين،‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬ياسمين‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬لصق‭ ‬صورة‭ ‬لها‭ ‬فى‭ ‬أحد‭ ‬جوانب‭ ‬التورتة،‭ ‬كما‭ ‬علقت‭ ‬بها‭ ‬أوراق‭ ‬تحمل‭ ‬أسماء‭ ‬أشهر‭ ‬أفلام‭ ‬ياسمين‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭.‬

وكانت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬ياسمين‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬قد‭ ‬احتفلت‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬مسلسلها‭ ‬الجديد‭ ‬«الملكة»،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭.‬

فريق‭ ‬العمل‭ ‬أعد‭ ‬لياسمين‭ ‬مفاجأة‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬ميلادها،‭ ‬وأحضروا‭ ‬لها‭ ‬قالبا‭ ‬من‭ ‬التورتة‭.‬