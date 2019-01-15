ياسمين‭ ‬الخطيب‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬تكذيب‭ ‬خالد‭ ‬يوسف‭ ‬لزواجهما‭ ‬بصور‭ ‬خاصة

القاهرة‭ – ‬الزمان‭: ‬انتشرت‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬صورة‭ ‬للإعلامية‭ ‬المصرية‭ ‬ياسمين‭ ‬الخطيب‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬أحضان‭ ‬المخرج‭ ‬خالد‭ ‬يوسف،‭ ‬وسببت‭ ‬الصورة‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الجدل‭ ‬بين‭ ‬جمهور‭ ‬الطرفين‭ ‬متسائلين‭ ‬عن‭ ‬طبيعة‭ ‬علاقتهما،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬ياسمين‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬زواجها‭ ‬من‭ ‬خالد‭ ‬يوسف‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الانفصال‭. ‬وكانت‭ ‬المفاجأة‭ ‬قيام‭ ‬خالد‭ ‬يوسف‭ ‬بتكذيب‭ ‬كلام‭ ‬ياسمين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬عنه‭ ‬مجرد‭ ‬شائعات،‭ ‬حيث‭ ‬كتب،‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬“تويتر”:‭ ‬“تعودت‭ ‬على‭ ‬حملات‭ ‬مُمنهجة‭ ‬وشائعات‭ ‬مُغرضة‭ ‬وأعلنت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أنني‭ ‬لن‭ ‬أرد‭ ‬علي‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬وأنا‭ ‬وعائلتي‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬كله”‭. ‬و‭ ‬قررت‭ ‬ياسمين‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬تكذيب‭ ‬خالد‭ ‬يوسف‭ ‬ونفيه‭ ‬لزواجهما،‭ ‬بنشرها‭ ‬ألبوم‭ ‬صور‭ ‬يجمعهما‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬زواجهما،‭ ‬وعلقت‭ ‬عليها‭ ‬بقولها:‭ ‬“مع‭ ‬استغرابي‭ ‬الشديد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الضجة‭ ‬المفتعلة،‭ ‬بسبب‭ ‬صورة‭ ‬تجمعني‭ ‬بزوجي‭ ‬السابق‭ ‬خالد‭ ‬يوسف،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الملاحظ‭ ‬هو‭ ‬إختيار‭ ‬تلك‭ ‬الصورة‭ ‬بالذات،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬ألبوم‭ ‬صور‭ ‬هذه‭ ‬الصفحة‭ ‬التي‭ ‬انطوت‭ ‬من‭ ‬حياتي،‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬الكثير‭ ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬نشره‭. ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬أني‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬غير‭ ‬نادمة‭ ‬عليها‭ ‬ولا‭ ‬معتزة‭ ‬بها”‭. ‬وكانت‭ ‬ياسمين‭ ‬الخطيب‭ ‬قد‭ ‬كتبت‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬«فيس‭ ‬بوك»،‭ ‬بيان‭ ‬توضيحي‭ ‬كشفت‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬حقيقة‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬نشرها،‭ ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬أعلنت‭ ‬زواجها‭ ‬من‭ ‬شخصية‭ ‬شهيرة‭ ‬وتكتمت‭ ‬على‭ ‬الخبر‭ ‬لأسباب‭ ‬شخصية،‭ ‬وتكهن‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تزوجت‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬ثري‭ ‬لماله‭ ‬وهذا‭ ‬آلمها‭ ‬جدا‭. ‬

المذيعة‭ ‬المصرية‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬أعلنت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬موضحة‭ ‬أنها‭ ‬تزوجت‭ ‬من‭ ‬مخرج‭ ‬وبرلماني‭ ‬مصري‭ ‬وتكهن‭ ‬البعض‭ ‬أنه‭ ‬خالد‭ ‬يوسف،‭ ‬ولكن‭ ‬انتهت‭ ‬القصة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬طلاقها‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬«فيس‭ ‬بوك»،‭ ‬وأضافت:‭ ‬«إذا‭ ‬كان‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬هو‭ ‬التسلية‭ ‬فقد‭ ‬تحقق‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬الغرض‭ ‬منها‭ ‬الضغط‭ ‬علي‭ ‬فنعم‭ ‬كنت‭ ‬متزوجة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬ونشر‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬لا‭ ‬يسئ‭ ‬إلى»‭.‬