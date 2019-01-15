ياسمين‭ ‬الخطيب‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬تكذيب‭ ‬خالد‭ ‬يوسف‭ ‬لزواجهما‭ ‬بصور‭ ‬خاصة

القاهرة – الزمان: انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للإعلامية المصرية ياسمين الخطيب وهي في أحضان المخرج خالد يوسف، وسببت الصورة حالة من الجدل بين جمهور الطرفين متسائلين عن طبيعة علاقتهما، وهو ما دفع ياسمين للكشف عن زواجها من خالد يوسف لمدة عامين قبل أن يتم الانفصال. وكانت المفاجأة قيام خالد يوسف بتكذيب كلام ياسمين، مؤكدا أن ما تم تداوله عنه مجرد شائعات، حيث كتب، على حسابه على “تويتر”: “تعودت على حملات مُمنهجة وشائعات مُغرضة وأعلنت من قبل أنني لن أرد علي هذه الحملات وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله”. و قررت ياسمين الرد على تكذيب خالد يوسف ونفيه لزواجهما، بنشرها ألبوم صور يجمعهما خلال فترة زواجهما، وعلقت عليها بقولها: “مع استغرابي الشديد من هذه الضجة المفتعلة، بسبب صورة تجمعني بزوجي السابق خالد يوسف، إلا أن الملاحظ هو إختيار تلك الصورة بالذات، رغم أن ألبوم صور هذه الصفحة التي انطوت من حياتي، كان فيه الكثير مما يمكن نشره. مع التأكيد أني خرجت من هذه المرحلة، غير نادمة عليها ولا معتزة بها”. وكانت ياسمين الخطيب قد كتبت عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، بيان توضيحي كشفت فيه عن حقيقة الصورة التي تم نشرها، وقالت إنه منذ سنوات أعلنت زواجها من شخصية شهيرة وتكتمت على الخبر لأسباب شخصية، وتكهن البعض أن تكون تزوجت من رجل أعمال ثري لماله وهذا آلمها جدا.
المذيعة المصرية قالت إنها أعلنت بعد ذلك موضحة أنها تزوجت من مخرج وبرلماني مصري وتكهن البعض أنه خالد يوسف، ولكن انتهت القصة بعد أن أعلنت طلاقها عبر حسابها الخاص على «فيس بوك»، وأضافت: «إذا كان الغرض من نشر هذه الصور هو التسلية فقد تحقق وإذا كان الغرض منها الضغط علي فنعم كنت متزوجة من هذا الرجل ونشر هذه الصور لا يسئ إلى».