يارا‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬خاص‭ ‬جداً‭ ‬مع‭ ‬المولود

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

كان‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬يارا‭ ‬الـ39‭ ‬مختلف‭ ‬تماماً‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬عام‭ ‬مضى،‭ ‬حيث‭ ‬احتفلت‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬مميزة،‭ ‬وحرصت‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬محبيها‭ ‬فيها‭.‬

يارا‭ ‬نشرت‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬ظهرت‭ ‬فيه‭ ‬تحمل‭ ‬مولود‭ ‬شقيقتها‭ ‬الأول‭ ‬«Jude»،‭ ‬وترقص‭ ‬به‭ ‬بشكل‭ ‬طريف،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬شدة‭ ‬سعادتها‭ ‬باحتفالها‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬كتبت‭ ‬فيه:‭ ‬«شوفا‭ ‬مين‭ ‬إجا‭ ‬الليلة‭ ‬ليعيّدني‭.. ‬حبيب‭ ‬قلب‭ ‬خالتووووووو‭ ‬جوجييييييي‭ ‬أحلى‭ ‬عيديّة‭ ‬بالحياة‭ ‬مش‭ ‬بس‭ ‬بعيدي‭ ‬اليوم»‭.‬

معجبو‭ ‬يارا‭ ‬تفاعلوا‭ ‬مع‭ ‬الفيديو‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬عبر‭ ‬تعليقات‭ ‬هنأوا‭ ‬فيها‭ ‬النجمة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬متمنيين‭ ‬لها‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬سعيد،‭ ‬وعام‭ ‬جديد‭ ‬ملئ‭ ‬بالنجاح‭ ‬والتوفيق،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يفتوا‭ ‬الفرصة‭ ‬في‭ ‬مغازلة‭ ‬مولود‭ ‬شقيقتها‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تستعد‭ ‬يارا‭ ‬لطرح‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬عيد‭ ‬الفطر،‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬وألحان‭ ‬أحمد‭ ‬ماضي،‭ ‬توزيع‭ ‬طارق‭ ‬أبو‭ ‬جودة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تعمل‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬ألبومها‭ ‬الجديد،‭ ‬والمنتظر‭ ‬أن‭ ‬تطرحه‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬كما‭ ‬تجهز‭ ‬لإحياء‭ ‬حفل‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬يوم‭ ‬8‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭ ‬بمشاركة‭ ‬النجم‭ ‬حاتم‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬كازينو‭ ‬لبنان‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬كليب‭ ‬أغنية‭ ‬«مليت»‭ ‬كان‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬طرحته‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬يار‭ ‬بمشاركة‭ ‬عبدالحفيظ‭ ‬دوزي‭ ‬والدي‭ ‬جي‭ ‬يوسف‭ ‬حوالي،‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬دوزي‭ ‬ومحمود‭ ‬برهيل،‭ ‬وألحان‭ ‬دي‭ ‬جي‭ ‬يوسف‭ ‬حوالي‭ ‬ومحمود‭ ‬نوبال‭ ‬وأمين‭ ‬دوكالي،‭ ‬والكليب‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬جيل‭ ‬الغبري،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬الكليب‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬طرحه‭.‬