وَقَعْنا واقِفيْنَ وما سَقَطْنا – غزاي درع الطائي
وَقَعْنا واقِفيْنَ ومـــــــــــــــا سَقَطْنا
ألا فلتسألوا الأشجارَ عنّــــــــــــــــا
إذا قلبَتْ لنا الأيّامُ أمـــــــــــــــــــــــراً
قلبْنا ظاهرَ الأيّـــــــــــــــــــــامِ بَطْنا
لتأتِ العاديــــــــــــاتُ متى أرادَتْ
فإنّــــــــــــــــــــــــا لا نُقيمُ لَهُنَّ وَزْنا
فواحِدُنا إذا مـــــــــــــا الهَمُّ أرخى
سدولاً فوقَهُ فـــــــــــي الليلِ غنّى
بنـــا يزدادُ حُسْنُ الأرضِ حُسْنَاً
وإنْ عـــــادَ الأعادي اليومَ عُدْنا
ومِــــــــــنْ دونِ العراقِ وعاشقيهِ
أشكُّ بــــــــــــــأنَّ للأرَضِيْنَ معنى