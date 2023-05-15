

وين الخطأ ؟ – عباس فاضل الموسوي‮ ‬

‮ ‬بابتسامته المعهودة وقميصه الأنيق والمميز بلونه البنفسجي‮ ‬الفاتح دخل مدرس اللغة العربية في‮ ‬صفنا ايام كنا في‮ ‬الصف الرابع عام في‮ ‬اعدادية قتيبة للبنين وكتب على السبورة‮ ‬السوداء البيت الشعري‮ ‬الاتي‮:‬

واني‮ ‬وان كنت الأخير زمانه لأت بما لم‮ ‬يأتي‮ ‬به الأوائل‮ .‬

وطلب منا بيان الخطأ في‮ ‬البيت الشعري‮…‬هنا ارتفعت الكثير من الأيدي‮ ‬طالبة الإجابة لكن الاستاذ‮ (‬فائق‮) ‬وهذا اسمه أردف قائلاً‮: ‬الخطأ ليس لغوي‮ ‬أو املائي‮ ‬الأمر الذي‮ ‬دعانا الى خفظ ايدينا‮…‬وحده زميلنا سعد كريم المتقدم علينا وعيا بقي‮ ‬رافعا‮ ‬يده ليقول‮ :‬

‮ ‬ان هناك خطأ فكريا في‮ ‬البيت الشعري‮ ‬بمخالفته للمنطق التاريخي‮ ‬الذي‮ ‬يؤكد ان انجازات الزمن الحاضر هي‮ ‬أفضل مما أنجز‮ ‬سابقا.ربما‮ ‬يكون استذكاري‮ ‬لهذا الموقف في‮ ‬غرفة الدرس‮ ‬يأتي‮ ‬في‮ ‬سياق الإجابة لكل الغارقين في‮ ‬الماضي‮ ‬ويرونه بديلا للحاضر والمستقبل‮.‬

نعم نحن نقدس الماضي‮ ‬ونصفه بالزمن الجميل وزمن الخير‮ !!! ‬الكثير مما‮ ‬يرد في‮ ‬منشورات الفيسبوك والتعليقات المرافقة لها بها مغالطات للواقع وتجمل كل قبح ايام الاستبداد والحروب العبثية في‮ ‬تلك الحروب كانت الأيام والسنين محرقة لكل شيء جميل‮ …‬لقد عشنا هذه اللحظات كثيرا واستشهد الكثير من الأصدقاء والأحبة‮.. ‬ان أفضل جواب‮ ‬يقدم الى المترحمين والمتباكين على الماضي‮ ‬والنظام السابق هو ما قاله د.علي‮ ‬الوردي‮: (‬من مأسي‮ ‬العقل العربي‮ ‬انه عندما‮ ‬يتعرض للظلم من طغاته الحاليين‮ ‬يتحسر على طغاته السابقين مع ان السابقين هم من مهدوا الطريق للحاليين‮) ‬لا أدري‮ ‬هل الخطأ فينا أم في‮ ‬قرائتنا للتاريخ؟ نحن نمر بحالة ضياع الوعي‮..‬ربما‮ ‬يكون انجازنا الحالي‮ ‬اننا لا زلنا نحتفظ بقوانا العقلية‮ !!‬؟‮ ‬نعم المصائب التي‮ ‬تمطر علينا في‮ ‬هذه الأيام قادمة من‮ ‬غيمة الماضي‮ ‬المستبد‮.‬