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فير بكين ينهي مهمات عمله في بغداد

ويتشينغ يشكر (الزمان) لدورها في توطيد العلاقات العراقية الصينية

بغداد – الزمان

قال سفير الصين في بغداد تشن ويتشينغ انه سيغادر العراق بانتهاء مهمات عمله، لكن ذاكرته لن تغادر العراق. ووصف في رسالة شكر تلقاها رئيس تحرير (الزمان) طبعة العراق احمد عبد المجيد من السفير، السنوات الثلاث التي امضاها في عمله بانها شهدت متعة بالحضارة العراقية العريقة وبكرم الضيافة وحفاوة الترحيب من قبل الشعب العراقي الصديق.

واكد ويتشينغ انه (على مدى السنوات الثلاث الماضية اشعر كالمشاهد بالفرح والسرور للشعب العراقي بعد تحقيق النصر لحرب مكافحة الارهاب وتطلعه الى استشراف المستقبل المشرق. كما احس كالمشارك بالثمار الوافرة خلال السنوات الستين من اقامة العلاقات الدبلوماسية الصينية العراقية وبالامل لخلق ستة عقود مقبلة اكثر جمالا. انا سأغادر العراق ولكن ذاكرتي لن تغادره). واضاف (اتمنى لعلاقات الصداقة الخلود الى الابد). واشار الى انه (في السنوات الثلاث المنصرمة لمست حماستكم وحرارتكم لتوثيق الصداقة الصينية العراقية وتأييدكم القوي لي ولزملائي، فتحدوني ثقة راسخة بانكم ستواصلون الاهتمام بالعلاقات الودية بين البلدين وتدعمون عمل خلفي). وكان ويتشينغ قد زار (الزمان) في اول نشاط له لتوطيد العلاقة مع وسائل الاعلام العراقية، واطلع على اقسامها وعبر عن سروره لتطور ادائها ومواكبتها للتقدم التكنولوجي في الفضاء الصحفي.