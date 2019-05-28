ويبقى الإنسان – محمد حسب

لا شيء يدفعني على الكتابة. فالحقيقة دائما ما تقتل كما وصفها الفيلسوف الالماني العظيم نيتشة، ذاك الذي ركبه الجنون بعدما اراد التعملق خلال شباك الحقيقة.

فكيف نكتب ولمن؟

الكل اعمى اصم. هكذا قال صديقي. ولم اعذله لانه كان صادقا وصريحا جدا. فقد غدت الحقيقة غائبة الى حد يتصور الجميع انه يدركها. هذه هي المهزلة بعينها اذن.

هذا زمن العارفين، المثــــــقفين، الشجـــعان ، هؤلاء الكثر انتصــــــروا على باب الحقيقة ودخلوه دونما أي اســــــتئذان، لأنهم كبار في كل شيء كما يتـــــصورون.

فلقد اخطأ المصلحون حينما ارادوا اصلاح احوال البشر، كان اجدر بهم اصلاح احوال البهائم، فهي تعتاد على الشيء دونما تفكير، بينما البشر يحاول ان يتفرد بعقله الفارغ.

هذا حال اغلب اناسنا في هذا الزمن، الكل يدعي بأدراكه طرقات روما في ليالي الشتاء الممطرة. لذا قرر القليل من المثقفين الحقيقيين ان يموتوا وهم يتصورون انهم اغبياء او حمقى.

بينما لا يزال الاغبـــــــياء الكثر يعتقــــــــدون انهم وصلوا اخر ابراج المعرفة حتى انهم احيانا يصفون صانع الكون بأشكال تروق لحلم تحقيق مصالحهم. فهم يعتقدون ان المصلحة هي رفاهية لا محدودة، لعمر لن ينقضي، ولعافية دائمة، ولتأريخ سيعزف انتصاراتهم.

الحق الحق انهم اخطأوا.

فالامم التي تنتصر تموت، والشعوب التي تخسر تنكسر. وحده الانسان يبقى.