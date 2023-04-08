وهم الرفاه – معتصم الصالح

في عام1928 نشر إدوارد بيرنايز كتاب الدعاية ، والذي تحدث فيه عن أمثلة على التلاعب النفسي. كتب في أحد الفصول:

“إن التلاعب الواعي والذكاء بالعادات المنظمة وآراء الجماهير هو عنصر أساسي في المجتمع الديمقراطي. من يستخدم مثل هذه الآليات هم الحكومة الخفية ، وهي القوة الحاكمة الحقيقية للبلاد. نحن محكومون ، وعقولنا ، مثل الأفكار والأذواق ، تتشكل من قبل أشخاص لم نسمع عنهم من قبل … إنهم هم الذين يجرون الخيوط ويسيطرون على العقل العام “.

اعتقد بيرنايز أنه طالما أن الرغبات الخفية للشعب كانت راضية وتضاعفت عدة مرات ، يمكن للحكومة أن تستمر في فعل ما تراه مناسبًا. بفضل هذه “السلعة” ، يتحول الناس إلى “عمال مطيعين للمجتمع” ، مجتمع يغذي أفراده “وهم الرفاهية”.