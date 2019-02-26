وهكذا تركض الأيام ..!! – حسين الصدر

تركض الايام من أعمارنا

وسعيدٌ من تَخْطَتْهُ الهناتْ

وأنا أهمسُ في اذانكم

انَّ عشقَ الذاتِ سرُّ المشكلاتْ

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في 24 /2 /2019 أكملت الرابعة والسبعين من العمر ، حيث كان الميلاد في 24/2/1945.

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ركضت بنا الايام حتى أدخلتنا مرحلة الشيخوخة …

والشاعر يقول :

أترجو أنْ تكونَ وأنتَ شيخٌ

كما قد كنتَ أيامُ الشبابِ ؟

انّ الشيخوخة تقترن بأعراض لا تخفى على أحد ، والمحصلة النهائية عنها، هي انطفاء بريق العافية، وتناقص القدرة حتى عن المشي لمسافة ليست بالطويلة ، فضلاً عمّا زاد عن ذلك .

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والرجال لا يهربون –في الغالب- من الاعتراف بأعمارهم الحقيقية، خلافا للنساء اللواتي –في الغالب- يبالغن في تغيير الأرقام ..!!

يقول الدكتور صادق التميمي في كتابه (تأملات في عمر الثمانين ) ص 18 :

” سألت يوماً متقاعدة عن تاريخ ميلادها ، أعطتني تاريخا يشير أنها في التاسعة والثلاثين .

عمر التقاعد من الوظيفة للنساء ستون سنة ، وأنا أعلم أنّ ولدها البكر عمره ثلاثون سنة “

وعلى الدقة والصحة ألفُ تحيةٍ وسلام ..!!

4

انّ حساب الرجال للاعمار يكون وفقا للتقويم الميلادي من السنين ،

وهذا ما يؤدي الى انقاص أعمارهم ..

انّ الحساب الشرعي انما يكون بالتقويم الهجري، فكاتب السطور – بناء على ذلك – يُصبحُ من أبناء السادسة والسبعين من العمر لأنه ولد في 11/3/1364 هجرية .

وبهذا يماثل الرجال النساء في تغيير جزئي للأرقام ..!!

5

وكاتب السطور من المُخَضرَمِين الذين عاشوا في ظلّ العهديْن الملكي والجمهوري، ويمكنه أنْ يوجز القول ويبادر الى تسجيل انطباعه العام عن العهد الملكي البائد (الذي انتهى في 14 /7/1958) بأنه كان أكثر امناً واستقراراً مما تلاه من أيام الحكم القاسمي والعارفي والعفلقي ..

فمن الناحية السياسية : لم يكن يُطارد الاّ من تسميهم السلطة بأصحاب ” المبادئ الهدّامة” .

وأما عامة المواطنين العراقيين – وهم ليسوا من ذوي الانتماءات الحزبية فقد كانوا بعيدين عن الملاحقة والمساءلة .

نعم كانت تفتك بهم سموم (الطائفية) والانحياز لمكوّن على حساب المكون الآخر ..

كما كانت مسألة (المحسوبية والمنسوبية) ظاهرةً ملحوظة في كل مرافق الدولة ..

هذا فضلا عن الارتباط الوثيق ببريطانيا ، والمعاهدات المعقودة معها ، والتي تجعل العراق لا يحيد قيد أنملة عن سياستها الاستعمارية المعروفة.

وكان الخبير الاجنبي يتقاضى أضعاف ما يتقاضاه العراقي المماثل له في الاختصاص، ومع هذا فان الفترة الممتدة بين (1921-1958) تسمّى بالحكم الوطني ..!!

أما من الناحية الاقتصادية

فقد كانت الموارد المالية للدولة ضئيلةً قياسا لما وصلت اليه الآن .

ومع ذلك ، وبمجرد الزيادة في تلك الايرادات انبثق (مجلس الاعمار) لينهض بمهمات ومشاريع كبرى حفظت للبلاد سلامتها من الأخطار .

وكان (الموظف) محسوداً من قبل اصحاب المهن الحرّة ..!!

انّ راتب الموظف – كان يكفيه لاشباع حاجاته الحياتية

وكنت ترى المعلم مثلا، يملك داره، ويذهب مع عائلته في الصيف للاستجمام والراحة خارج العراق، ولم يكن يستورد العراق ما يستورده اليوم من البضائع، بل كان يصدر التمور والجلود والكثير من مصنوعاته الى الخارج..!!

كانت التجارة حرّة، والتنافس القائم بين التُجّار يصب في صالح المواطنين

كانت الحياة العامة بعيدة عن التعقيد ..

المدارس مجانية ومستوى الدراسة من أرقى المستويات ..

والمستشفيات والمستوصفات متوفرة في أرجاء البلاد ومجهزة بالمعدات الطبية وبالأدوية .

ولم نسمع يوماً بأزمة في الماء او الكهرباء ، أمّا عن حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية ، فَقَدْ كانت الحرية متاحة لجميع المواطنين على اختلاف اديانهم ومذاهبهم وقومياتهم، ولهم أنْ يمارسوا عباداتهم وشعائرهم الدينية دون تدخل من السلطة .

ولا نريد الان أنْ نقوم بعملية مسح كامل لكلّ ما كان عليه الحال في ذلك العهد ، فهذا ما يحتاج الى موسوعات ضخمة ، والى جهود جماعية ومراكز بحث كبرى..!!

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وأما الفترة السابقة على 9 /4/2003 من العهد الجمهوري فقد كانت فيها أيام الرئيس الراحل عبد الرحمن عارف هي أقل الفترات إراقةً للدماء، وتضييقا على الحقوق والحريات .

ولم يكن الرجل معروفاً بالرغبة في الاستحواذ على المال العام ، وانما كان يكتفي براتبه الشخصي .

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وفي هذه الفترة ذاتها، حدثت النقلةُ الكبرى في حياتي اذ تحوّلتُ من عالم (الأفندية) الى عالم (الملائية) ..!!

لقد أكملت دراستي الجامعية وتخرجت في كلية الحقوق عام 1966-1967 بدرجة جيد جداً ، وانطلقت الى النجف الاشرف ملتحقاً بجامعتها العريقة، لأنتهل من ينابيع علوم الاسلام ما يؤهلني للنهوض بخدمة الدين، والتي تعني باختصار خدمة الشعب والوطن ..

وأنا سعيد بهذه النقلة غاية السعادة .

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وأتعس الفترات هي الفترة التي سيطر فيها (القائد الضرورة ) على العراق واختصَرَهُ بذاته، وأصبح العراق ارضا وشعبا وثروة شيئا من أشيائه .

وقد عانى الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه وبمسلمِيه ومسحييه وصابئته وأقلياته منه ألوان العذاب والعناء .

لن ننسى اغتيال مرجعيتنا الرائدة متمثلة بالامام الشهيد الصدر والعلماء الشهداء من طلابه ووكلائه، ولن ننسى المقابر الجماعية الفظيعة .

ولن ننسى الحروب الطائشة التي حصدت أرواح شبابنا الأعزاء .

ولن ننسى القمع والقهر والمطاردة للاحرار والحرائر والصالحين حتى باتت الصلاة في المسجد جريمة يُعاقب عليها بأشد العقوبات ..!!

لن ننسى أنّ السلطة أصبحت تعاقب على النوايا ، اذا دّلت حساباتُها على أنّه سيقف ضدها في يوم من الأيام ..ّّ

لن ننسى أنَّ العراق اصبح بيد الدكتاتور الأرعن، وولدَيْهِ ومَنْ سلّطَهُم على الرقاب مِنْ أنصافِ الأميين، الذين لا يحسنون الا فن التنكيل والتعذيب والاجرام ..

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ولم يخطر في البال أيام منازلتنا الساخنة للطاغوت أنَّ العراق سيشهد ما شهده بعد سقوط الصنم الكبير من أضطراب في أحواله ، ومن فوضى أدّت احياناً الى بيع المناصب الحسّاسة في الدولة ، والى ضياع ثرواتهِ بنهب للمال العام تارة ، وبهدر وإهمال تارة اخرى ، وبصراعٍ مستمر على الكراسي والامتيازات والمكاسب بعيداً عن هموم الوطن والمواطنين.

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وأخيراً :

جاء في دعاء الامام السجاد علي بن الحسين (ع) قوله مخاطباً الله سبحانه :

( وعَّمِرْنِّي ما كان عُمري بِذْلَةً في طاعتك )

انّ طاعة الله سبحانه هي أهم ما يجب أنْ يحفل به عمر الانسان ، فلا خير في عمر مشحون بالانفلات والعصيان …

نسأله تعالى ان يجعل ما بقي من أعمارنا مبذولاً في طاعته ، وأنْ يغفر لنا ما اجترحناه من السيئات انه غفور رحيم (رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) .