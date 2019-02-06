وما بعد الرافدين – نغم التميمي

دائما ما أردد بداخلي مقولة قراتها تقول: عندما يكون التلميذ على اهبة الاستعداد يظهر المعلموانا منذ ايّام نفسي تحدثني وانا أحدث غيري واسال واستفهم عن ملتقى جمع علماء وخبراء وقادة الفكر والثقافة والسياسة ليس من العراق فحسب ، بل من اقطاب العالم اجمع لم يأتن الرد الشافي ، ومثلما سرب لي بعض الزملاء لن يأتيني أشرقت شمس بغداد بأشعتها الراقصة وبطول الأفق الملون وهي تجمع اسماء لامعة ، وقادة وعلماء فكر وأقطاب السياسة الإقليمية المتنازعة تحت قبة واحدة في ملتقى الرافدين الجديد العهد كطرح واسم ولقاء ملتقى حمل أفكارا تحمل سخاء حقيقيا للمستقبل يكمن في عطاء كل شي للحاضر لكنه مبهم إلينا فما هو ملتقى الرافدين؟ وما الذي يميزه عن غيره من المراكز الاستراتيجية والسياسية والثقافية التي تحفل بها بغداد ومدن العراق الاخرى؟ بغداد وهي تعيش سلسلة من الدروب المتداخلة والمتناحرة والطرق الملتوية جمعت اقطاب الخلاف السياسي الداخلي والاقليمي والخارجي في ملتقى الرافدين ، بل واعطت مساحة واسعة من الحرية لطرح الرأي والراي الاخرظاهرة صحية يراها الكثيرون ونفسي تحدثني غير ذلك أموال طائلة صرفت على مدى ايّام أهل العراق أولى بها من حل نزاعات إقليمية أفضل استثمار كان ان نكرس الجهود لحل أزمة نحو مليوني نازح هم أولى من غيرهم بهذا العطاء

أقول من ينظر الى الخارج يحلم ، ومن ينظر الى الداخل يستيقظ

ولا اعلم متى يحين موعد الاستيقاظ؟!