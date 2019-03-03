وما أدراكَ ما الشهرة!! – حسن النواب

كلام صريح
لم تمضِ سوى سويعاتٍ على إعلان فوز روايتي ضحكة الكوكوبارا بالمركز الأول؛ في جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي؛ حتى وصلت إلى صفحتي في الفيس بوك؛ مئات الرسائل التي تطلب صداقتي؛ وهذا ما جرى أيضاً لصديقي المبدع علي حسين عبيد؛ الذي فاز بالمركز الأول عن مجموعته القصصية لغة الأرض؛ كان هذا الأمرُ متوقَّعاً لنا؛ لكني وجدتُ نفسي في مأزقٍ عصيبٍ؛ إذْ أنَّ تجاهلي لطلبات الصداقة؛ التي لم أكنْ أعرف معظم مرسليها؛ ومنهم من تخفَّى بأسماء مستعارة؛ سيضعني في دائرة السخط والكراهية من قبلهم؛ وسأكون في نظرهم كاتباً مغروراً؛ فقرَّرتُ قبول صداقتهم جميعاً؛ من دون مراجعة أو تدقيق لصفحاتهم؛ وصدق فولتير حين قال الشهرةُ حملٌ ثقيلٌ؛ لا أخفيكم ارتباكي من تدفُّق “لايكات“ الإعجاب التي غزت صفحتي؛ بعد نشر صورة تجمعني بالصديق عبيد؛ صحيح أنَّنا معروفان في الوسط الثقافي؛ ولا أظن أنَّ أديباً عراقياً لم يسمع بنا من قبل؛ أقول ذلك بكل تواضع؛ غير أنَّ أضواء الشهرة بعد الفوز؛ لم نكن نتوقعها بهذا السطوع المثير؛ ازدحم بريدي برسائل من صحفيات وصحفيين؛ كانوا من مصر والسودان والجزائر والمغرب وتونس ومن دول عربية أخرى؛ يطلبون إجراء مقابلات لجرائدهم أو مواقعهم الإلكترونية حول الفوز؛ وكان لابد أنْ أتفرَّغ للإجابة على أسئلتهم؛ المفارقة المؤلمة؛ إنَّ صحفياً عراقيَّاً أعرفهُ؛ كان أول من طلب مني لقاءً قصيراً إلى جريدة رسمية في البلاد؛ بعد دقائق من انتشار خبر الفوز؛ بعد أيام ظهرت جميع اللقاءات تباعاً؛ باستثناء اللقاء الذي أجراه معي ذلك الصحفي العراقي! وصدق المثل الذي يقول مُغنيَّة الحي لا تُطرب؛ صحيح أنَّ جريدتي الزمان التي أكتب زاويتي الأسبوعية على صفحتها الأخيرة؛ احتفتْ بفوزنا وهي تنشرُ خبر الفوز على صدر صفحتها الأولى في الطبعة الدولية مع صورنا؛ بيدَ أنَّ الطبعة المحلية من الجريدة؛ تجاهلت نبأ الفوز؛ ونشرتْ بدلاً عنه إعلاناً تجارياً؛ وقد عذرتها؛ فهي تعيش ظروفاً خانقة وعصيبة تتعلَّقُ بمدخولها المالي؛ لكن كان بوسعها أنْ تنشر الخبر على صفحتها الثقافية؟ ويؤسفني أنها لم تبادر حتى إلى ذلك؛ بالوقت الذي قرأتُ تهنئة رائعة من قبل اتحاد الأدباء والكتاب في العراق؛ واحتفى بفوزنا الوسط الثقافي الكربلائي بشكل ملحوظ؛ ولكم أنْ تقولوا ما شئتم عن حلاوة الشهرة؛ لكن كل هذه الأفراح؛ لا تعادل ساعة واحدة من السعادة العائلية؛ وأبعد الله غرور الحلاَّج عن قلبي ورأسي؛ حينَ قال في أول خطبة على منبر الكوفة؛ أنا ابن جلا وطلَّاع الثنايا؛ متى أضع العمامة تعرفوني؛ وتبقى الرغبة في الشهرة؛ مثل الذي يموت مكروهاً ولا يموت منسياً؛ ذلك ما لمستهُ من منشورات لئيمة لبعض الأدباء على صفحاتهم حول فوزنا الناجز؛ والذي كان أشبه بضربةٍ عنيفة على رؤوسهم الخاوية؛ مع أني كنتُ في نشوة الفوز؛ أشبه بعريس؛ لكن بلا عروس وبلا زفاف! فالعروس (الجائزة) لم أرها حتى الآن؛ بسبب ظروف السودان العصيبة؛ إذْ قرَّرت إدارة الجائزة تأجيل الاحتفال بالفائزين لحين استتباب الوضع هناك؛ وبلا زفاف؛ ذلك أني أعيش في مدينة بيرث منذ 18 عاماً؛ ولا أصدقاء عندي هنا؛ وبرغم احتفاء مواقع التواصل الاجتماعي بفوزي؛ غير أني كنتُ أتمنى أنْ يكون معي في هذه الغربة؛ أحد الأصدقاء من دم ولحم؛ حتَّى يهزُّ يدي مهنئاً؛ لأشعر أني فزتُ حقَّاً؛ ذلك أنَّ الأصدقاء الافتراضيين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لا تعرف مشاعرهم الحقيقية؛ إلا إذا رأيتهم على أرض الواقع؛ وأكادُ أقول أنَّ هناك من كان لسانه يقطر عسلاً لفوزي؛ لكن قلبهُ كان يغلي بالزعاف؛ ومع ذلك، كنتُ مسروراً على أية حال؛ لأنَّ روايتي هي أول رواية عراقية؛ تفوز بمجال الرواية طيلة تسع دورات من الجائزة؛ وممَّا جعل فرحتي أكبر؛ هو فوز صديقي المبدع علي حسين عبيد بالمركز الأول في مجال القصص القصيرة؛ لكن عظيم فرحتي كانت لأنَّنا من مدينة كربلاء؛ أقول أخيراً بوضوح؛ أنا لا أحب الشهرة؛ لأنَّها تضرُّ بالمصلحة الشخصية؛ ولأنَّها تشبه امرأة فاتنة تستدرجني إلى مخدعها؛ فتدعني أنسى نفسي؛ وتقوَّض أهدافي المستقبلية التي أتطلَّع إلى تنفيذها بكل حواسي وجنوني وموهبتي؛ فمازلتُ في بواكير خطواتي؛ والوطن ينتظر مني مزيداً من التألق والعطاء؛ وليكثر نقيق الضفادع؛ فالصعلوك المعتوه سيصبحُ بدراً منيراً؛ ولُقْيَةً لا تقدَّر بثمنٍ؛ في قادم السنوات؛ إذا تركني ملك الموت أعيشُ أكثر في الحياة.