وما أدراكَ ما الشهرة!! – حسن النواب

كلام صريح

لم‭ ‬تمضِ‭ ‬سوى‭ ‬سويعاتٍ‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬فوز‭ ‬روايتي‭ ‬ضحكة‭ ‬الكوكوبارا‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول؛‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬الطيب‭ ‬صالح‭ ‬العالمية‭ ‬للإبداع‭ ‬الكتابي؛‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬صفحتي‭ ‬في‭ ‬الفيس‭ ‬بوك؛‭ ‬مئات‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬تطلب‭ ‬صداقتي؛‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬أيضاً‭ ‬لصديقي‭ ‬المبدع‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬عبيد؛‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬مجموعته‭ ‬القصصية‭ ‬لغة‭ ‬الأرض؛‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الأمرُ‭ ‬متوقَّعاً‭ ‬لنا؛‭ ‬لكني‭ ‬وجدتُ‭ ‬نفسي‭ ‬في‭ ‬مأزقٍ‭ ‬عصيبٍ؛‭ ‬إذْ‭ ‬أنَّ‭ ‬تجاهلي‭ ‬لطلبات‭ ‬الصداقة؛‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬أكنْ‭ ‬أعرف‭ ‬معظم‭ ‬مرسليها؛‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬تخفَّى‭ ‬بأسماء‭ ‬مستعارة؛‭ ‬سيضعني‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬السخط‭ ‬والكراهية‭ ‬من‭ ‬قبلهم؛‭ ‬وسأكون‭ ‬في‭ ‬نظرهم‭ ‬كاتباً‭ ‬مغروراً؛‭ ‬فقرَّرتُ‭ ‬قبول‭ ‬صداقتهم‭ ‬جميعاً؛‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مراجعة‭ ‬أو‭ ‬تدقيق‭ ‬لصفحاتهم؛‭ ‬وصدق‭ ‬فولتير‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬الشهرةُ‭ ‬حملٌ‭ ‬ثقيلٌ؛‭ ‬لا‭ ‬أخفيكم‭ ‬ارتباكي‭ ‬من‭ ‬تدفُّق‭ ‬“لايكات“‭ ‬الإعجاب‭ ‬التي‭ ‬غزت‭ ‬صفحتي؛‭ ‬بعد‭ ‬نشر‭ ‬صورة‭ ‬تجمعني‭ ‬بالصديق‭ ‬عبيد؛‭ ‬صحيح‭ ‬أنَّنا‭ ‬معروفان‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الثقافي؛‭ ‬ولا‭ ‬أظن‭ ‬أنَّ‭ ‬أديباً‭ ‬عراقياً‭ ‬لم‭ ‬يسمع‭ ‬بنا‭ ‬من‭ ‬قبل؛‭ ‬أقول‭ ‬ذلك‭ ‬بكل‭ ‬تواضع؛‭ ‬غير‭ ‬أنَّ‭ ‬أضواء‭ ‬الشهرة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز؛‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نتوقعها‭ ‬بهذا‭ ‬السطوع‭ ‬المثير؛‭ ‬ازدحم‭ ‬بريدي‭ ‬برسائل‭ ‬من‭ ‬صحفيات‭ ‬وصحفيين؛‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬والجزائر‭ ‬والمغرب‭ ‬وتونس‭ ‬ومن‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى؛‭ ‬يطلبون‭ ‬إجراء‭ ‬مقابلات‭ ‬لجرائدهم‭ ‬أو‭ ‬مواقعهم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬حول‭ ‬الفوز؛‭ ‬وكان‭ ‬لابد‭ ‬أنْ‭ ‬أتفرَّغ‭ ‬للإجابة‭ ‬على‭ ‬أسئلتهم؛‭ ‬المفارقة‭ ‬المؤلمة؛‭ ‬إنَّ‭ ‬صحفياً‭ ‬عراقيَّاً‭ ‬أعرفهُ؛‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬مني‭ ‬لقاءً‭ ‬قصيراً‭ ‬إلى‭ ‬جريدة‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬البلاد؛‭ ‬بعد‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬خبر‭ ‬الفوز؛‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬ظهرت‭ ‬جميع‭ ‬اللقاءات‭ ‬تباعاً؛‭ ‬باستثناء‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬معي‭ ‬ذلك‭ ‬الصحفي‭ ‬العراقي!‭ ‬وصدق‭ ‬المثل‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬مُغنيَّة‭ ‬الحي‭ ‬لا‭ ‬تُطرب؛‭ ‬صحيح‭ ‬أنَّ‭ ‬جريدتي‭ ‬الزمان‭ ‬التي‭ ‬أكتب‭ ‬زاويتي‭ ‬الأسبوعية‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الأخيرة؛‭ ‬احتفتْ‭ ‬بفوزنا‭ ‬وهي‭ ‬تنشرُ‭ ‬خبر‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬صدر‭ ‬صفحتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الطبعة‭ ‬الدولية‭ ‬مع‭ ‬صورنا؛‭ ‬بيدَ‭ ‬أنَّ‭ ‬الطبعة‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬الجريدة؛‭ ‬تجاهلت‭ ‬نبأ‭ ‬الفوز؛‭ ‬ونشرتْ‭ ‬بدلاً‭ ‬عنه‭ ‬إعلاناً‭ ‬تجارياً؛‭ ‬وقد‭ ‬عذرتها؛‭ ‬فهي‭ ‬تعيش‭ ‬ظروفاً‭ ‬خانقة‭ ‬وعصيبة‭ ‬تتعلَّقُ‭ ‬بمدخولها‭ ‬المالي؛‭ ‬لكن‭ ‬كان‭ ‬بوسعها‭ ‬أنْ‭ ‬تنشر‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الثقافية؟‭ ‬ويؤسفني‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تبادر‭ ‬حتى‭ ‬إلى‭ ‬ذلك؛‭ ‬بالوقت‭ ‬الذي‭ ‬قرأتُ‭ ‬تهنئة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اتحاد‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب‭ ‬في‭ ‬العراق؛‭ ‬واحتفى‭ ‬بفوزنا‭ ‬الوسط‭ ‬الثقافي‭ ‬الكربلائي‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ؛‭ ‬ولكم‭ ‬أنْ‭ ‬تقولوا‭ ‬ما‭ ‬شئتم‭ ‬عن‭ ‬حلاوة‭ ‬الشهرة؛‭ ‬لكن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الأفراح؛‭ ‬لا‭ ‬تعادل‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬السعادة‭ ‬العائلية؛‭ ‬وأبعد‭ ‬الله‭ ‬غرور‭ ‬الحلاَّج‭ ‬عن‭ ‬قلبي‭ ‬ورأسي؛‭ ‬حينَ‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬خطبة‭ ‬على‭ ‬منبر‭ ‬الكوفة؛‭ ‬أنا‭ ‬ابن‭ ‬جلا‭ ‬وطلَّاع‭ ‬الثنايا؛‭ ‬متى‭ ‬أضع‭ ‬العمامة‭ ‬تعرفوني؛‭ ‬وتبقى‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الشهرة؛‭ ‬مثل‭ ‬الذي‭ ‬يموت‭ ‬مكروهاً‭ ‬ولا‭ ‬يموت‭ ‬منسياً؛‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬لمستهُ‭ ‬من‭ ‬منشورات‭ ‬لئيمة‭ ‬لبعض‭ ‬الأدباء‭ ‬على‭ ‬صفحاتهم‭ ‬حول‭ ‬فوزنا‭ ‬الناجز؛‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬أشبه‭ ‬بضربةٍ‭ ‬عنيفة‭ ‬على‭ ‬رؤوسهم‭ ‬الخاوية؛‭ ‬مع‭ ‬أني‭ ‬كنتُ‭ ‬في‭ ‬نشوة‭ ‬الفوز؛‭ ‬أشبه‭ ‬بعريس؛‭ ‬لكن‭ ‬بلا‭ ‬عروس‭ ‬وبلا‭ ‬زفاف!‭ ‬فالعروس‭ ‬(الجائزة)‭ ‬لم‭ ‬أرها‭ ‬حتى‭ ‬الآن؛‭ ‬بسبب‭ ‬ظروف‭ ‬السودان‭ ‬العصيبة؛‭ ‬‏إذْ‭ ‬قرَّرت‭ ‬إدارة‭ ‬الجائزة‭ ‬تأجيل‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالفائزين‭ ‬لحين‭ ‬استتباب‭ ‬الوضع‭ ‬‏هناك؛‭ ‬وبلا‭ ‬زفاف؛‭ ‬‏ذلك‭ ‬أني‭ ‬أعيش‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بيرث‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬عاماً؛‭ ‬ولا‭ ‬أصدقاء‭ ‬عندي‭ ‬هنا؛‭ ‬وبرغم‭ ‬احتفاء‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بفوزي؛‭ ‬غير‭ ‬أني‭ ‬كنتُ‭ ‬أتمنى‭ ‬أنْ‭ ‬يكون‭ ‬معي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الغربة؛‭ ‬أحد‭ ‬الأصدقاء‭ ‬من‭ ‬دم‭ ‬ولحم؛‭ ‬حتَّى‭ ‬يهزُّ‭ ‬يدي‭ ‬مهنئاً؛‭ ‬لأشعر‭ ‬أني‭ ‬فزتُ‭ ‬حقَّاً؛‭ ‬ذلك‭ ‬أنَّ‭ ‬الأصدقاء‭ ‬الافتراضيين‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي؛‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬مشاعرهم‭ ‬الحقيقية؛‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬رأيتهم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع؛‭ ‬وأكادُ‭ ‬أقول‭ ‬أنَّ‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬لسانه‭ ‬يقطر‭ ‬عسلاً‭ ‬لفوزي؛‭ ‬لكن‭ ‬قلبهُ‭ ‬كان‭ ‬يغلي‭ ‬بالزعاف؛‭ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬كنتُ‭ ‬مسروراً‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬حال؛‭ ‬لأنَّ‭ ‬روايتي‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬رواية‭ ‬عراقية؛‭ ‬تفوز‭ ‬بمجال‭ ‬الرواية‭ ‬طيلة‭ ‬تسع‭ ‬دورات‭ ‬من‭ ‬الجائزة؛‭ ‬وممَّا‭ ‬جعل‭ ‬فرحتي‭ ‬أكبر؛‭ ‬هو‭ ‬فوز‭ ‬صديقي‭ ‬المبدع‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬عبيد‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القصص‭ ‬القصيرة؛‭ ‬لكن‭ ‬عظيم‭ ‬فرحتي‭ ‬كانت‭ ‬لأنَّنا‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬كربلاء؛‭ ‬أقول‭ ‬أخيراً‭ ‬بوضوح؛‭ ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أحب‭ ‬الشهرة؛‭ ‬لأنَّها‭ ‬تضرُّ‭ ‬بالمصلحة‭ ‬الشخصية؛‭ ‬ولأنَّها‭ ‬تشبه‭ ‬امرأة‭ ‬فاتنة‭ ‬تستدرجني‭ ‬إلى‭ ‬مخدعها؛‭ ‬فتدعني‭ ‬أنسى‭ ‬نفسي؛‭ ‬وتقوَّض‭ ‬أهدافي‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬أتطلَّع‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذها‭ ‬بكل‭ ‬حواسي‭ ‬وجنوني‭ ‬وموهبتي؛‭ ‬فمازلتُ‭ ‬في‭ ‬بواكير‭ ‬خطواتي؛‭ ‬والوطن‭ ‬ينتظر‭ ‬مني‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التألق‭ ‬والعطاء؛‭ ‬وليكثر‭ ‬نقيق‭ ‬الضفادع؛‭ ‬فالصعلوك‭ ‬المعتوه‭ ‬سيصبحُ‭ ‬بدراً‭ ‬منيراً؛‭ ‬ولُقْيَةً‭ ‬لا‭ ‬تقدَّر‭ ‬بثمنٍ؛‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬السنوات؛‭ ‬إذا‭ ‬تركني‭ ‬ملك‭ ‬الموت‭ ‬أعيشُ‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬الحياة‭.‬